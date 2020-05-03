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2020 bekçi alımları ne zaman olacak? KPSS tercihleri ile yapılacak bekçi alımında başvuru şartları

Devlet tarafından, geçtiğimiz yıllarda oldukça artış gösteren suç oranlarının önüne geçebilmek için bekçi uygulaması hayata geçirilmişti. Bir bakıma emniyetin azı dişi diyebileceğimiz bu mesleği çoğu vatandaş seçerek internet üzerinden 2020 bekçi alımları ne zaman olacak? Sorusunu araştırmakta. İşte bekçi alımı için gereken şartlar haberimizde.

03 Mayıs 2020 Pazar 16:51
2020 bekçi alımları ne zaman olacak? KPSS tercihleri ile yapılacak bekçi alımında başvuru şartları

KPSS tercihleri sonucunda kamu kuruluşları çatısı altında çalışacak bekçi alım işlemleri yapacağını belirtti. KPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı ve bu tercihlerle birlikte gerçekleştirilecek olan bekçi alım işlemleriyle ilgili başvurmak için gereken şartların ne olacağı konuları merak edilmeye başlandı.

2020’de bekçi alımı için açıklama: İşte tarih

2020 senesi içerisinde bekçi alımları için bazı önemli kararlar alındı. Yüz binlerce genç tarafından polis akademisi başkanlığı tarafından yapılacak olan bekçi alımı beklenmekte. Fakat geçen günlerde bununla ilgili olarak yetkililerden bir duyuru paylaşıldı. Buna göre 2020 senesinin gelecek aylarında EGM’ye bekçi alımı yapılması gibi bir planın söz konusu olmadığı söylendi.

EGM’ye bekçi alımı işleminin bu sene içerisinde gerçekleşmeyeceği bilgisini alan bekçi adayları, bir sonraki bekçi alımının ne zaman olacağı hakkında araştırmalar yapmakta.

KPSS tercihleri ile bekçi alınacak

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bu yıl 2 merkezi yerleştirme yapılacak. KPSS 2020/1 ve 2020/2 tercihleri kapsamında yapılacak kamu personeli alımında bekçi kadrosuna da yer verilmesi bekleniyor. 

KPSS tercihleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan bekçi alımları için adaylar EGM çatısı altında değil, bekçi alımı yapacak olan kurumlar ile birlikte çalışacak.

KPSS tercihleri ile bekçi alımı nasıl olacak?

KPSS 2020/1 ve 2020/2 tercihleri çerçevesinde kadın ve erkek adaylardan bekçi istihdam edilmesi düşünülüyor. Geçen yıl KPSS tercihlerinin sonrasında il özel idaresi tarafından bekçi alımı yapılmıştı.

KPSS tercihleriyle gerçekleştirilecek olan bekçi alımı için yapılacak başvuruların şartları şunlardır:

  • Türk vatandaşı olmak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hilesli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • KPSS'den geçerli puan almış olmak.

KPSS tercihleri esnasında, gerçekleştirilecek olan bekçi alımları adında bir sayı kesin olmazken, kontenjan sayısının da düşük bir rakam olduğu açıklandı.

KPSS tercih tarihi

2020 senesinde KPSS tercihlerinin yapılacağı tarihler belirlendi.

2020 yılında KPSS tercihlerinin alınacağı tarihler açıklandı. 

KPSS-2020/1 tercihleri 14-21 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

KPSS-2020/2 için tercihler 17-24 Aralık tarihleri arasında alınacak.

 

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Son Güncelleme: 03.05.2020 16:51
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