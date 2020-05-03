İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

2020 bekçi maaşları ne kadar? Bekçiler 2020 yılında ne kadar maaş alıyor?

Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevi yapmak isteyen birçok kişi, ''2020 bekçi maaşları ne kadar, bekçiler 2020 yılında ne kadar maaş alıyor?'' sorusunun yanıtını arıyor. İşte güncel bekçilik maaşları.

03 Mayıs 2020 Pazar 18:54
2020 bekçi maaşları ne kadar? Bekçiler 2020 yılında ne kadar maaş alıyor?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çarşı ve mahalle bekçilerinin aldığı ücrete ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada ‘’Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen aylıklarla aynıdır.

Bekçi maaşındaki farklılıklar ise, emniyet hizmetleri sınıfına ödenen ek çalışma ücreti ve tayin bedelinden kaynaklanmaktadır. Buna göre göreve yeni başlayan lise mezunu ve bekar mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527 lira, lisans mezununun maaşı ise 4 bin 534 liradır.’’ifadeleri yer aldı.’’

Bekçi alım şartları

Bekçi alımı için belirlenen resmi şartlar şu şekildedir:

MADDE 6- (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun intenet sitesinde ve Başkanlığı resmi intenet sitesinde ilan edilir.

MADDE 8- (1) Adaylar;

  • T.C kimlik numarasını,
  • Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,
  • 5’inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,
  • Mezuniyet bilgisini,
  • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,
  • Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,
  • Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı ya da Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.

(2)  Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise ilgili kurum ya da valilik onaylık şehit ya da malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler.

Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden ya da posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

Güncel haberler ve daha fazlasını hemen öğrenmek için mobil uygulamamızı hemen indir! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Sen de haberleri Facebook’ta da kolayca takip edebilmek istiyorsan, Haberport Facebook grubuna katıl, tüm haberleri anında görüntüle!>>>Haberport’u Facebook’ta Takip Et!

Son Güncelleme: 03.05.2020 18:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB uyardı! Su kullanımında tasarruf edin
İBB uyardı! Su kullanımında tasarruf edin
Dernek Başkanı konuştu! AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren kademeli 1 haziran sonrası tamamen açılır
Dernek Başkanı konuştu! AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren kademeli 1 haziran sonrası tamamen açılır
Gaziantep Valiliği'den kalbe dokun gönül kazan hareketi! Veresiye defterleri satın alındı
Gaziantep Valiliği'den kalbe dokun gönül kazan hareketi! Veresiye defterleri satın alındı
Mayıs ayında 2.5 metre kar kütlesi şaşırtı!
Mayıs ayında 2.5 metre kar kütlesi şaşırtı!
A101'ün bu hafta 2 Mayıs - 8 Mayıs 2020 tarihli indirimli aktüel ürünler kataloğu
A101'ün bu hafta 2 Mayıs - 8 Mayıs 2020 tarihli indirimli aktüel ürünler kataloğu
2020 Anneler Günü ne zaman, mayısın kaçında kutlanıyor? Anneler günü hangi güne denk geliyor, bu pazar mı kutlanacak?
2020 Anneler Günü ne zaman, mayısın kaçında kutlanıyor? Anneler günü hangi güne denk geliyor, bu pazar mı kutlanacak?

Popüler Haberler

Okul nezuniyet tarihi nereden ve nasıl öğrenilir?
Müge Anlı nasıl kilo verdi? Müge Anlı canlı yayında nasıl zayıfladığını açıkladı!
Acun Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünü söyleyecek mi?
Şeyma Subaşı şehirler arası yasağı dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 4 Mayıs Pazartesi
Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi? Bizim İçin Şampiyon filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2020 MEB'in telafi eğitimi takvimi belli oldu
Hayat Tamircisi programındaki veteriner Esra Şenol kimdir?
Hayalet Avcıları filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Babam filmi nerede çekildi? Babam filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Açık kapı internet üzerinden nakit para ve gıda yardımı başvuru şartları nelerdir? Açık kapı yardımı nerden nasıl yapılır?
Savaşçı dizisi neden yok, dizi bitti mi? Fox TV Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak?
Vefa Sosyal Destek ekipleri destek hattı iletişim numarası kaç?
Netflix White Lines dizisi konusu ne, ne zaman başlıyor? La Casa De Papel yapımcısından yeni dizi
Kurban Bayramı 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Mavi Boncuk filmi nerede çekildi? Mavi Boncuk filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Vitir namazı nedir? Vitir namazı neden ve nasıl kılınır?
2020 bekçi alımları ne zaman olacak? KPSS tercihleri ile yapılacak bekçi alımında başvuru şartları
Ezan bitene kadar su içilir mi? Nihat Hatipoğlu'ndan açıklama
Hayat Güzeldir programı sunucusu kimdir? Özge Ulusoy hakkında bilgiler
MEB ek 20 bin öğretmen ataması başvuru tarihleri ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.