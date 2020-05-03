2020 bekçi maaşları ne kadar? Bekçiler 2020 yılında ne kadar maaş alıyor?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çarşı ve mahalle bekçilerinin aldığı ücrete ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada ‘’Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen aylıklarla aynıdır.

Bekçi maaşındaki farklılıklar ise, emniyet hizmetleri sınıfına ödenen ek çalışma ücreti ve tayin bedelinden kaynaklanmaktadır. Buna göre göreve yeni başlayan lise mezunu ve bekar mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527 lira, lisans mezununun maaşı ise 4 bin 534 liradır.’’ifadeleri yer aldı.’’

Bekçi alım şartları

Bekçi alımı için belirlenen resmi şartlar şu şekildedir:

MADDE 6- (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun intenet sitesinde ve Başkanlığı resmi intenet sitesinde ilan edilir.

MADDE 8- (1) Adaylar;

T.C kimlik numarasını,

Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

5’inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,

Mezuniyet bilgisini,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,

Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı ya da Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.

(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise ilgili kurum ya da valilik onaylık şehit ya da malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler.

Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden ya da posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

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