2020 Çocuk yardım parası ne kadardır? Çocuk yardım parası nasıl alınır?

2020 yılında çocuk yardımına da zam yapıldı. Çocuk sayısına göre değişiklik gösteren çocuk yardımı, başvuru yapan kadınlara verilmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Deneği tarafından belirlenen yardım miktarı, bakanlık fonundan karşılanmaktadır. Çocuk yardımı ödemeleri bir kereliğine olacak şekilde yapılmaktadır.

Çocuk Parası 2020 Yılında Ne Kadar Oldu?

2020 yılında çocuk parası yardımı miktarı ilk çocuk için 300 TL olarak belirlenmiştir. İkinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonra doğan çocuklar için 600 TL yardım yapılmaktadır. İkiz doğum yapan kadınlara ise bir çocuk için 300, diğer çocuk için de 400 TL yardım yapılmaktadır.

Çocuk Parası Yardımı

Çocuk parası yardımları 5 yaşından küçük olan her çocuk için annelere verilmektedir. Çocuk sayısına göre miktarı değişen bu ödeme 1 kere olacak şekilde ödenmektedir. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanan ödemeler, başvuru yapan kadınların hesaplarına aktarılmaktadır.

Çocuk parası yardımlarını PTT üzerinden alacak kişiler bu parayı almamaları halinde para 2 ay kadar PTT’de bekletilmektedir. Ancak 2 ay sonunda da para çekilmezse miktar bakanlığa geri gönderilir.

Çocuk Parası Şartları

Çocuk parası alacak kişilerden aranan tek şart annenin Türk vatandaşı olması şartıdır. Annenin sigorta durumu yardımı etkilememektedir. Başvuru yapan her anne bir kere olacak şekilde bu yardımı alabilir. Türk vatandaşı olmayan kadınlar bu yardımdan yararlanamaz.

Çocuk Parası İçin Gereken Belgeler

Çocuk parası alacak annelerden bazı belgeler istenmektedir. Bu belgeler şunlardır:

- Annenin nüfus cüzdanı

- Bebeğin nüfus cüzdanı

- Hastaneden alınmış doğum belgesi

Çocuk Parası Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çocuk parası yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Sisteme giren kişiler e-Hizmetler bölümünden işlemlerini halledebilir. https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-politikalar-dogum-yardimi-basvuru-sonucu-sorgulama adresi üzerinden çocuk parası yardımı başvuru yapılabilmektedir.

Çocuk Parası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Çocuk parası sorgulaması PTT, e-Devlet ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın müşteri hizmetleri üzerinden sorgulanabilir. Sorgulama işlemi için gelen olarak e-Devlet sistemi tercih edilmektedir.

E-devlet sistemin giren kişilerin e-Hizmetler bölümünden Sosyal Yardımlaşma Deneği bölümüne giriş yapması gerekir. Açılan ekrandan doğum yardımı seçeneğine tıklanmalıdır. Bu adımda gerekli bilgiler girilerek çocuk parası yardımlarının durumu öğrenilebilir.

Şartlı Çocuk Yardımı Nedir?

Şartlı çocuk yardımı parası çocuklarını okutacak ekonomik gücü olmayan ailelere verilmektedir. Şartlı çocuk yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Çocukların eğitim masraflarının karşılanması için verilen bu yardım, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından finanse edilir. Çocukların okulla ilişiğinin kesilmesi gibi durumlarda yardım ödemeleri durdurulur. Ayrıca ailenin ekonomik durumunun iyi olduğu saptanırsa da yardımlar kesilir.

Şartlı çocuk parasına başvuru yapacak kişilerin ikametgah belgesi, aileye ait kimlik fotokopileri ve çocuğun öğrenci belgesiyle gerekli kuruma başvuru yapması gerekir.