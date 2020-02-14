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2020 DSİ yeterlilik belgesi sınavı hangi tarihte yapılaca? DSİ yeterlilik belgesi sınav tarihleri ve yerleri

2020 yılında yapılacak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen DSİ yeterlilik belgesi sınavı duyuruldu. Peki DSİ yeterlilik belgesi sınavı hangi tarihte yapılacak? DSİ yeterlilik belgesi sınav tarihleri ve yerleri haberimizde yer alıyor.

14 Şubat 2020 Cuma 15:47
2020 DSİ yeterlilik belgesi sınavı hangi tarihte yapılaca? DSİ yeterlilik belgesi sınav tarihleri ve yerleri

2020 yılı DSİ yeterlilik belgesi sınavı için beklenen açıklama sonunda geldi. Sınav ile alakalı detaylar Basın İlan Kurumunca açıklandı.  Açıklamaya göre DHİ, 167 sayılı Yer altısuları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. Maddesine göre hazırlanmış olan, Yer altı Tüzüğü’nün 9. Maddesi ve Yer altı Suları Teknik Yönetmeliğinin 2. Maddesince yer altı suyundan içme, kullanma, sulama ve diğer gerekçeler için inşa edilecek Su Sondaj Kuyusu, galeri , tünel, keson kuyu, drenaj ve kehrizlerde çalışmak isteyen vatandaşlar için sınavlar düzenlenecektir.

Sınavlar, Sınıf Rotari Sondörlüğü, Sınıf Darbeli Sondörlüğü, Sınıf Galeri – Tünelci, Kuyucu ı, Sınıf Rotari Sondörlüğü,Sınıf Darbeli Sondörlüğü, Sınıf Galeri – Tünelci, Kuyucu, Hafif Araç Sondörlüğü alanlarında yeterlilik sınavları düzenlenecektir. Bu sınavlar yalnızca iki şehirde düzenlenecek olup ilkine katılamayan vatandaşlar ikincisine girebilecektir.

1.Sınav Yeri: DSİ 18. Bölge Müdürlüğü / ISPARTA Tesisleri

  • Yazılı Sınav Tarihi: 03 Mart 2020
  • Sabah oturumu saat: 09.30
  • Öğleden sonra oturumu: 14.30
  • Sözlü Sınav Tarihi: DSİ 11. Sondaj Sb. Müd. / AFYON Tesisleri 04.Mart.2020 saat 09.30
  • Yazılı ve Sözlü sınav Değerlendirme Tarihi: 05 Mart 2020
  • Sonuçların açıklanması: 06 Mart2020
  • Son Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2020

 

2. Sınav Yeri: DSİ 11. Bölge Müdürlüğü / EDİRNE Tesisleri

  • Yazılı Sınav Tarihi: 31 Mart 2020
  • Sabah oturumu saat: 09.30
  • Öğleden sonra oturumu: 14.30
  • Sözlü Sınav Tarihi: DSİ 9. Sondaj Sb. Müd. / LÜLEBURGAZ Tesisleri 01.Nisan.2020 saat: 09.30
  • Yazılı ve Sözlü sınav Değerlendirme Tarihi: 02 Nisan 2020
  • Sonuçların açıklanması: 03 Nisan 2020
  • Son Başvuru Tarihi: 13 Mart 2020

DSİ Yeterlilik Belgesi Sınavı İçin Lazım Olan Belgeler ve Şartları

DSİ yeterlilik belgesi sınavına girebilmek için gerekli olan şartlar ve bulundurulması gereken belgeler aşağıda yeralmaktadır.

  • Türk vatandaşı olmak,
  • En az İlkokul mezunu olmak (onaylı diploma sureti)
  • Yer altı suları işlerinde çalışabileceğine dair göz, kulak, burun ve bedensel sağlık durumunu belirten 2020 yılı içerisinde yetkili hastanelerden alınmış sağlık rapor,
  • Birinci sınıf belge alacaklar için en az 7 yıl,
  • İkinci sınıf belge alacaklar için de en az 4 yıl, Çalışmış olduğunu belirten, ilgili kurum ya da firmadan alınan onaylı hizmet belgesi ya da onaylı bonservis belgesi,
  • Nüfus cüzdanının fotokopisi,
  • 4 adet vesikalık fotoğraf,
  • DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yer altı Suları Dairesi Başkanlığı’na hitaben yazılmış, sınava girmek istediği Branşı belirten ve sabıka kaydını bildiren dilekçe.

 

Son Güncelleme: 14.02.2020 15:47
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