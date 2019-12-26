2020 emniyet kemeri, kırmızı ışık, cep telefonu, hız sınırı ve alkollü araç kullanımı trafik cezası ücretleri

2020 yılı yeniden değerleme oranı ortaya çıktı. Resmi Gazete’de yayınlanan kanun hükmünde karanameyle 2020 yılında trafik cezalarına gelecek zamlar da ortaya çıktı. Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte emniyet kemeri takmama, kırmızı ışıkta geçme, alkol testine itiraz, seyir halinde cep telefonu kullanma, hız sınırını aşma ve alkollü araç kullanma gibi hallere ne kadar ceza geleceği de ortaya çıkmış oldu.

Yüzde 22 zam kararı

Cumhurbaşkanlığı Karanamesi’yle yeniden değerleme oranı yüzde 12 seviyesinde tutuldu. Diğer harç ve cezalara ise yüzde 22.58 oranında zam yapılmasına karar verildi.

Emniyet kemeri takmama cezası 108 TL’den 132 TL’ye yükselecek

Emniyet kemeri takmama cezası 2020 yılı için 108 TL’den 132 TL’ye çıkacak.

Kırmızı ışıkta geçme cezası ne kadar?

Kırmızı ışıkta geçme cezası 235 TL’den 288 TL’ye yükseldi.

Seyir halinde cep telefonuyla konuşma cezası

Seyir halindeyken cep telefonuyla konuşma cezası 235 TL’den 288 TL’ye çıkacak.

Alkol testine itiraz cezası ne kadar?

Hız sınırını geçme cezası ne kadar?

Alkol testine itiraz eden sürücüler 3516 TL para cezasına çarptırılacak.

Hız sınırını geçen sürücülere yapılan zam 22.58 olarak belirlendi. Bun göre hız sınırını;

Yüzde 10-30 arası aşanlara 288 TL,

Yüzde 30-50 arası aşanlara 598 TL para cezası uygulanacak.

Alkollü araç kullanma cezası ne kadar?

Alkollü araç kullanıp ilk kez yakalanan sürücülere 1228 TL,

İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalananlara ise 1539 TL para cezası kesilecek.