2020 Engelli emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?

Engelli emeklilik hesaplaması yapılırken bazı şartlar göz önüne alınmaktadır. Bu şartlar, emeklilik prim, yaş ve sürelerine ilişkin bilgilerdir. Hesaplama yapılırken, engelli bireyin çalışmaya başladığı tarih değerlerinin, emeklilik için sağlaması gereken şartlara ilişkin tarih ve prim süresi değerlerinden çıkarılır. Mesela engelli bir vatandaş, 2 Temmuz 1976 yılı doğumlu ve Eylül ayının 20’sinde, 1992 yılında işe başlaması ile 3675 günlük prim ödeme süresine sahip olmuşsa, şartlara göre 25 yıllık sigortalılığı tamamlayıp emekli olur. Kişi, 5600 gün prim sayısına sahip olarak, 53 yaş şartını tamamlayıp emekli olma talebinde bulunabilir. Bu hesaplama ile vatandaş, 2 Temmuz 2028 yılında emekli olma hakkı kazanır.

2020 Engelli emeklilik şartları nelerdir?

Engelli emeklilik 2020 yılında da, 01.10.2008 tarihinden yürürlüğe giren şartlara göre belirlenecektir.

01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren bir kanunla birlikte, 01.10.2008 tarihinden sonra işe giren engelli bireyler bazı şartlar belirlenmiştir. Buna göre:

Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce en az yüzde 60 ya da daha fazla engel oranına sahip olan kişiler:

15 yıl sigortalılık süresi

3960 prim günü ile emekli olabilmektedirler.

Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce en az yüzde 50 ila yüzde 59 arasında engel oranına sahip olan kişiler:

16 yıl sigortalılık süresi

4320 prim günü ile emekli olabilmektedirler.

Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce yüzde 40 ila yüzde 49 arasında engel oranına sahip olan kişiler:

18 yıl sigortalılık süresi

4680 prim günü ile emekli olabilmektedirler.

Çalışma gücünde kayıp oranına göre engelli emeklilik tablosu

Engelli emeklilik tablosu ve hesaplama 2020 yılında çalışma gücünde oluşan kayıp oranına göre değişiklik gösterecektir. Engelli emeklilik şartları tablosu ise şöyledir:

Sigorta başlangıç tarihi 01.10.2008 ila 31.12.2008 tarihleri arasında olan engelli sigortalılar;

%60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3700 prim günü ile,

%50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 3700 prim günü ile,

%40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4100 prim günü ile emekli olabilmektedir.

Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2009 ila 31.12.2009 tarihleri arasında olan engelli sigortalılar;

%60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3800 prim günü ile,

%50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 3800 prim günü ile,

%40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4200 prim günü ile emekli olabilmektedir.

Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2010 ila 31.12.2010 tarihleri arasında olan engelli sigortalılar;

%60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3900 prim günü ile,

%50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 3900 prim günü ile,

%40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4300 prim günü ile emekli olabilmektedir.

Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında olan engelli sigortalılar;

%60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 prim günü ile,

%50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 4000 prim günü ile,

%40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4400 prim günü ile emekli olabilmektedir.

Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2012 ila 31.12.2012 tarihleri arasında olan engelli sigortalılar;

%60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 prim günü ile,

%50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 4100 prim günü ile,

%40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü ile emekli olabilmektedir.

Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2013 ila 31.12.2013 tarihleri arasında olan engelli sigortalılar;

%60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 prim günü ile,

%50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 4200 prim günü ile,

%40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4600 prim günü ile emekli olabilmektedir.

Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2014 ila 31.12.2014 tarihleri arasında olan engelli sigortalılar;

%60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 prim günü ile,

%50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 4300 prim günü ile,

%40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4680 prim günü ile emekli olabilmektedir.

Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2015’ten sonra olan engelli sigortalılar;

%60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 prim günü ile,

%50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 4320 prim günü ile,

%40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4680 prim günü ile emekli olabilmektedir.

Vergi indirimi ile emekli olanlar ne kadar maaş alır?

Erken emekli olmak isteyen engelli vatandaşlar, gelir vergisi indiriminden yararlanılarak bu fırsatı elde edebilirler. Engelli vatandaşın çalıştığı dönemde ödediği prim ve aylık kazancının ne kadar olduğuna göre alacağı maaşın tutarı değişiklik göstermektedir. Genel olarak 2018 yılında verilen engelli maaşları şu şekilde belirlenmiştir:

SSK’dan ve vergi indiriminden faydalanarak erken emekli olan engelli bir vatandaşın emekli maaşı 900 ila 1100 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Emekli Sandığı’ndan ve vergi indiriminden faydalanarak erken emekli olan engelli bir vatandaşın emekli maaşı ise 1900 ila 2100 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Engellilerin erken emeklilik başvuru şartları nelerdir?

Sigortalının ödediği primlerin gün sayısı

Sigortalılık gün sayısı

Emekli olabilme yaşının doldurulmuş olması

Normal şartlarda emekli olmanın üç şartı vardır:

Normal şartlarda bu belirtilen şartlara uyum sağlayan kişiler emekliliğe hak kazanmaktadır. Fakat bu durum engelli vatandaşlar için daha esnek tutulmuştur. Engelli vatandaşların emeklilik işlemleri sosyal devlet ilkeleri gereği kolaylaştırılmıştır.

Buna göre engelli vatandaşların erken emekli olması için gereken şartlar şöyledir:

Çalışmaya başlamadan önce engelli vatandaşın engel durumu olmalıdır.

İşe başladıktan sonra oluşan engel durumları malulen emeklilik olmaktadır.

Engelli vatandaş emekli olduktan sonra yaşlılık maaşı ödeneği almaya başlar.

Engelli vatandaşların emeklilik şartları bağlı oldukları kuruma göre farklılık gösterir ve ayrı olarak değerlendirilir. (İşçi emeklisi, Bağ kur emeklisi ve Memur emeklisi)

İlk sigorta tarihine göre engelli erken emeklilik yılı ve prim ödemesi ayarlanır. Vatandaşların işe başlangıçları ne kadar geç ise o derecede prim ödeme ve yıl şartında artış olur.

Engeli vatandaşın alacağı sağlık raporunda %40 ve üzeri oranda engel durumu (iş gücü kaybı) ve maliyeden vergi indirim hakkı Engelli emeklilik işlemleri SGK olması gerekir.

Engelli emeklilik işlemlerini SGK yapmaktadır. Müracaatların SGK’ya yapılması gerekir.

Engelli erken emeklilik başvuru evrakları

Engelli vatandaşlar erken emeklilik başvurusu için öncelikle Vergi Dairesi yönlendirmesiyle hastane kuruluşuna gider. Burada engelli sağlık raporunu edinerek, yönlendirmeyi yapan Vergi Dairesine tekrar ulaşım sağlarlar. Başvuru için Vergi Dairesine engelli sağlık raporu iletilip, ‘’erken emeklilik başvuru formu dilekçesi’’ doldurulur. Dilekçenin imzalanması ve teslim edilmesiyle birlikte işlem tamamlanmış olur.

Engelli erken emeklilik başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmaktadır. Başvuru sırasında gerekli olan evraklar şunlardır:

Engelli işçi emeklileri için:

Başvuru sahibinin emeklilik talep ve tahsis formu

Başvuru sahibinin vukuatlı nüfus kayıt öneği

Başvuru sahibine ait iki adet yeni çekim fotoğraf

Başvuru sahibi için İlgili işveren tarafından düzenlenmiş olan onaylı hesap fişi

Engelli BAĞ-KUR emeklileri için:

Başvuru sahibine ait vukuatlı nüfus kayıt öneği

Sigortalılık belgesi

Ödenmiş olan fakat hesapta görülmeyen primlerin makbuzları

Yaşlılık maaşı alabilmek için talepte bulunma formu başvuru sahipleri tarafından doldurulması gerekir.

2020 Engelli erken emeklilik hesaplamaları

2020 yılında erken emeklilik için başvuran ve erken emekli olmaya hak kazanan engelli vatandaşların emeklilik süresi hesaplamaları şu şekildedir:

Engellilik oranının % 80 değerinde olduğu rapor ile beyan edilen ve erken emeklilik hakkı kazananlar, 15 yıl çalışma süresi ve 3600 gün prim ödenme günü hesaplaması üzerinden emekli olurlar.

Engellilik oranın % 60 ila % 79 arasında olduğu beyan edilen ve erken emekliliğe hak kazanalar, 18 yıl çalışma süresi ve 4.000 gün prim ödenmesi süresi hesaplaması üzerinden emekli olurlar.

Engellilik oranın % 40 ila % 59 arasında olduğu rapor ile beyan edilen ve erken emekliliğe hak kazananlar, 20 yıl çalışma süresi ve 4.400 gün prim ödemesi hesaplaması üzerinden emekli olurlar.

Bu hesaplama değerlerini tamamlayan ve erken emekli olmak için başvuru yapan engelli vatandaşlar, hesaplama değerlerinin karşılanması şartı ile emekli olurlar.

Bakıma muhtaç engellilerin emekliliği nasıl sağlanır?

Bakıma muhtaç konumda olan engelli bireylerin 2020 emeklilik işlemleri, engellilik oranları ile engeli saptanan kişilerin emeklilik işlemlerine göre farkı yöntemler ile yapılmaktadır.

Emeklilik başvurusu sırasında alınan engelli sağlık raporu üzerinde, ‘’ çalışma gücünü kaybetmiştir’’ beyanının bulunduğu kişiler, erken emeklilik koşullarından, prim gün sayısını doldurmamış olmalarına rağmen yararlanabilirler.

Çalışma süresi içerisinde geçilen kaza veya hastalık sebebiyle, evde bakıma muhtaç olan engelli vatandaşlar, sağlık raporları ile başvuru yaptıktan sonra, prim gün süresi ve çalışma süresi hesaplamalarına bakılmaksızın emekli olabilirler.

Sonradan engelli olanların emeklilik süresi hesaplaması

Çalışma hayatı devam ederken, kaza veya hastalık sebebiyle engelli olan kişilere yönelik emeklilik süresi hesaplamaları ile ilgili bilgiler şu şekildedir:

Sonradan engeli bulunan vatandaşlar, engellilik oranları % 40 ila % 49 arasındaysa, 6.480 gün çalışmış olan ve 18 yıl prim ödemesi almış olma süresi hesaplaması üzerinden emekli olurlar.

Sonradan engellilik oranı % 50 ila % 59 arasında olanlar, 5.750 gün çalışma süresi ve 16 yıl prim ödemesi süresi hesaplaması üzerinden emekli olurlar.

Bu hesaplama sürelerine uygun çalışma koşullarını sağlayanlar, engelli emeklilik süresini doldurabilirler.

SSK’lı Engellilerin emeklilik hesaplamaları

SSK’dan emekli olacak engellilere ilişkin emekli olma süresi hesaplamaları şu şekildedir:

% 40 ve %59 oran aralığında engellilik durumu bulunanlar, 05.08.1991 tarihi ve öncesinde işe başlamışlarsa, 15 yıl 3600 gün prim günü çalışma süresi hesaplamasını sağlayarak emekli olurlar.

Aynı orana sahip engellilik durumunda işe 06.08.1997 ila 05.08.200 yılları arasında başlanmışsa, 17 yıl 3.840 gün prim günü çalışma süresi sağlanarak emekli olmaya hak kazanılır.

08.2003 ila 30.09.2008 yılları arasında işe başlayan engelli vatandaşlar, 18 yıl 4000 prim günü çalışma süresi hesaplaması ile emekli olurlar.

Kişinin engellilik oranı, % 60 ila % 79 arasında yer alıyorsa, 05.08.1994 yılından önce işe başlayanların, 15 yıl 3600 gün prim süresince çalışmayı tamamlamaları süresinde emekli olmaları sağlanır.

Aynı engellilik oranı olan vatandaşlar, 05.08.1997 ila 05.08.200 yılları arasında iş başı yapmışlarsa, 15 yıl 3600 gün prim günü hesaplamasına uygun çalışma süresini tamamlama şartı ile emekli olurlar.

% 60 ve üstü engellilik oranına sahip vatandaşlar hangi yılda çalışmış olurlarsa olsunlar, 15 yıl 3600 gün prim günü süresi hesaplaması üzerinden emekli olma hakkı kazanırlar.

BAĞKUR’lu engelli emeklilik hesaplamaları

2020’de BAĞKUR’dan emekli olacak engellilerin emeklilik hesaplama bilgileri şu şekildedir:

%40 ve üzeri oranda engelli olan vatandaşlar, 5400 gün ödenmiş prim ile çalışma süresi hesaplamasına, uygun çalışma süresine sahip olmaları halinde emekli olurlar.

Engellilik oranı % 48 olanlar, 4648 gün ödenmiş primli gün sayısı hesaplamasını tamamladıklarında emekli olurlar.

%50 ila 59 engellilik oranı onlalar, 16 yıldır sigortalı olmaları halinde, 4320 gün prim ödemeli çalışma süresi hesaplamasına uygunluk taşımaları durumunda emekli olurlar.

1 Eylül 2008 yılından sonra göreve başlamış olan ve engellilik oranı % 40’ın üstünde değerde olan vatandaşlar, vergi indirimi uygulaması ile erken emekli olma koşullarından yararlanırlar.

2020’de Engelli emeklilik başvurusu

2020 yılında da önceden olduğu gibi engelli emeklilik başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılır. Engelli emeklilik başvurusu yapılırken izlenecek adımlar şu şekildedir:

Engelli vatandaşlar yaşadıkları ilde yer alan ve bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Kurumuna giderler.

Kuruma, nüfus cüzdanı, engelli sağlık raporu, işverenden alınmış sigortalı maaş bordrosu hesap fişi, iletilir.

Emekli olma işlemlerinin başlatılmak istendiği belirtilip, talep üzerine iletilen, ‘’ emeklilik tahsisi talep formu’’ doldurulup, imzalanır.

Bu adımlar ile emeklilik için başvuru tamamlanır. Başvuru takip eden ilk ay içerisinde emekli olma işlemleri resmi olarak tamamlanıp, maaş ödemeleri alınmaya başlanır.

Engelli emeklilik vergi indirimi nedir?

Engelli emeklilik vergi indirimi uygulaması, bir tür erken emekli olma yoludur. Engelli sağlık raporu üzerinde yer alan engellilik oranının bildirimi ile erken emekli olunmasına olanak sağlar. Engelli vatandaşların, 1 Ekim 2008’den sonra işe başlamış olma ve engellilik oranlarının % 40 üzerinde olması halinde, Vergi Dairelerine başvurup, erken emeklilik için engellilik oranlarını beyan etmelidirler.