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2020 Engelli raporu nasıl alınır? Engelli raporu için gerekli şartlar ve başvuru bilgileri

Engelli raporu almak isteyen kişilerin gerekli şartları sağlaması ve başvuru bilgilerini iyi bilmesi gerekmektedir. 2020 engelli raporu nasıl alınır, engelli raporu Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastanelerce verilmektedir.

03 Mart 2020 Salı 08:31
2020 Engelli raporu nasıl alınır? Engelli raporu için gerekli şartlar ve başvuru bilgileri

Geçtiğimiz yıl alınan bazı kararlarla birlikte engelli raporu alma yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı. Engelli raporları Sağlık Bakanlığı’na bağlı bazı hastanelerden alınabilmektedir. Engelli raporu yönetmeliğinde düzenlemeler 20 Şubat 2019 tarihinde yapılmıştı.

Engelli Raporu Alma Şartları

Engelli vatandaşlar fiziksel, zihinsel, duygusal veya duyusal olarak toplumdaki diğer bireylerle eşit olarak yaşayamamaktadır. Engellilik durumlarının tespiti için sağlık kurulu tarafından değerlendirmeler yapılmaktadır ve bu değerlendirmeler sonucunda sağlık kurulu raporu verilmektedir. Bu rapor bakanlık tarafından yetki verilen hastanelerce yapılmaktadır.

Yetişkin kişiler için iki türde sağlık raporu verilmektedir. Bunlar, erişkinler için sağlık kurulu raporu ve erişkinler için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durumlar için verilen sağlık kurulu raporlarıdır. Bu raporlar için tam teşekküllü bir hastanede muayene olmak gerekmektedir.

Engelli Raporu Nasıl Alınır?

Engelli raporu için başvuru sahibinin veya vasisin başvuru dilekçesiyle birlikte yetkili hastaneye başvuru yapması gerekmektedir. Başvurunun ardından süreç başlar. Sürecin başlamasıyla birlikte ise ilgili poliklinikler belirlenir ve muayene formuna kayıt tarihi yazılır.

Başvuru yapan kişinin yeti kaybı değerlendirilir ve laboratuvarlarda derecelendirilir. Muayenelerin ardından uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme toplantısında onay kararı verilir. Süreli veya süresiz olup olmadığı belirlenen rapor, başvuru tarihinden en geç 30 gün içerisinde tamamlanır.

Engelli Raporu Veren Hastaneler

Engelli raporu almak isteyen kişiler Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastaneleri ya da eğitim – araştırma hastanelerinde muayene olabilir. Bu raporu vermekte yetkili olan hastaneler bakanlığın resmi intenet adresinde belirtilmiştir.

Engelli Raporu Oranları

Bir engellinin engel oranları belirlenirken ilgili yönetmelik esas alınır. Oran belirleme yapılırken engellilik dereceleri cetvelinden yararlanılır. Bu cetvelde her organ için ayrı ayrı detaylar yer almaktadır.

Birden fazla organ için yeti kaybı varsa balthazard formülü uygulanmaktadır. Bu engelli raporu hesaplama formülü, birden fazla engel durumu olduğunda kullanılmaktadır. Engelli raporlarının derecelendirilmesi yapılırken 3 gruba ayrılmaktadır.

1. grup olarak belirlenen grup hafif engellilerin grubudur. %50’nin altında engeli olan kişilere bu rapor verilir.

2. grup ise ikinci derece engel grubudur. Bu grupta %50 ile %80 arasında engeli olan kişiler yer almaktadır.

3. grup ise ağır engelli kişilerin grubudur. %80 ve üzerinde engeli olan kişiler bu grupta yer almaktadır.

%90 Üzerinde Engeli Olan Kişilere Hangi Haklar Verilmektedir?

- Engelli kimlik kartı edinme hakkı

- Ücretsiz şehir içi ulaşım hakkı

- Demir , deniz yolu ve hava yolu tarifelerinden indirimli faydalanma hakkı

- Gelir vergisi indiriminden faydalanma hakkı

- Emlak vergisi muafiyeti hakkı

- Tayin isteme hakkı

- Su faturasını indirimli kullanma hakkı

- Araç alımında ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimi

- Engelli maaşı alma hakkı

- Evde bakım maaşından faydalanma hakkı

- Çeşitli telekomünikasyon şirketlerince belirlenen fatura indirimlerinden yararlanma hakkı

Son Güncelleme: 03.03.2020 08:31
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