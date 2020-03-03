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2020 erzak yardımı için nereye başvurulur, nasıl alınır? Erzak yardımı başvuru şartları ve işlemleri

Sosyal devlet anlayışının bir parçası olarak ihtiyacı olan kişileri belli başlı yardımlar yapılmaktadır. Peki 2020 senesinde ihtiyacı olanlara erzak yardımı için nereye başvurulur, nasıl alınır? İşte erzak yardımı başvuru şartları ve işlemleri hakkındaki ayrıntıların hepsi…

03 Mart 2020 Salı 10:33
2020 erzak yardımı için nereye başvurulur, nasıl alınır? Erzak yardımı başvuru şartları ve işlemleri

Sosyal devlet anlayışının bir parçası olarak muhtaç vatandaşlara yardımlar yapılmaktadır.  Yapılan bu sosyal yardımlar kapsamında dar gelirli ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere yakacak ya da beslenme sorunlarını bir nebze olsun azaltmak için devlet tarafından nakit destekler verilmektedir. Ancak bu yardımların alınabilmesi için bazı koşulların sağlanması da gerekli olmaktadır.

Devlet tarafından yapılan sosyal yardımları almanın en önemli şartı elbette yardıma muhtaç olunmasıdır. Bu yardımlardan en çok talep göreni erzak yardımıdır. Gıda alanında yapılan nakit yardım ile beraber vatandaşlara erzak alma imkanı tanınmaktadır. Diğer yandan nakdi yardımın yanı sıra erzak kolileri de verilmektedir.

Yapılan nakdi yardımlar 4 kişilik çekirdek ailenin 1 aylık ihtiyacı olan erzak kolisi değerinde ve anlaşmalı gıda firmaları ile beraber oluşturulan kupon sistemleri ile yapılmaktadır.

Erzak Yardımında Neler Vardır?

Ülkemizde özellikle Ramazan ayı içerisinde ilgili kurumlar tarafından sıklıkla yapılan erzak yardımları, koliler halinde dağıtılmaktadır. Halk arasında Ramazan Yardımı olarak da bilinen bu koliler her ay düzenli olarak verilen erzak yardımına ek olarak 3 ve 6 aylık periyotlar halinde de verilmektedir.

Erzak yardımı kolileri içerisinde yer alan besinler aşağıdaki gibidir.

  • Temel beslenme için gıda maddeleri (uzman gıda denetleyicilerin gözetiminde hazırlan makana, kahvaltılık malzemeler, baklagiller ve patates, tuz vb. gıda malzemeleri),
  • Kişisel ve hanenin temizliği için temel temizlik maddeleri,
  • Çocuklu aileler için bebek ve çocuk ihtiyaç maddeleri

Erzak Yardımını Kimler Alabilir?

Devlet tarafından verilen bu sosyal yardımların alınabilmesi için başvuruda bulunulmasının yanı sıra bazı koşulların da kişiler tarafından sağlanması gerekmektedir. Belediyelerin ilgili bölümleri tarafından başvuruların değerlendirmeye alınması sonrasında başvuru sahiplerinin muhtaçlık durumları tespit edilir ve gerçekten ihtiyacı olan ailelere bu yardımlar yapılır.

Aynı zamanda belediyelerin muhtarlıklar ile beraber çalışmaları sonucunda muhtaç ailelerin tespit edilmesi de söz konusu olmaktadır. Erzak yardımının verilmesi durumu ise başvurular sırasında belirtilen irtibat numarası üzerinden bildirilmektedir.

Başvurular Nereye Yapılır?

Sosyal yardımlardan biri olan erzak yardımından faydalanabilmek için kişilerin ikamet ettikleri bölgedeki belediyelere başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca aşağıdaki kısımda sıralanmış olan kurumlar üzerinden de başvuru yapılabilmektedir.

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İl Müdürlükleri,
  • Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
  • Sosyal Hizmetler,
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü,
  • Türkiye Sokak Çocukları Vakfı,
  • Parti Teşkilatları,
  • Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları,
  • İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsanı Yardım Vakfı

Gıda Yardımı Başvurusunda Gereken Belgeler

Başvurular sırasında başvuru sahiplerinden bazı belgeleri edinmeleri istenmektedir. Aşağıdaki kısımda sıralanmış olan belgelerin başvuru sahipleri tarafından elde edilmiş olması gerekmektedir.

  • Başvuru sahibine ait, üzerinde T.C kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
  • Erzak yardımı alabilmek için kurum tarafından temin edilen dilekçe öneği,
  • Doldurulması gereken erzak yardımı başvuru talep formu,
  • İşsizlik sigortası, mal beyanı ve gelir durumunun tespiti için gerekli belgeler
  • Muhtarlıklardan alınacak olan muhtaçlık belgesi

Erzak Yardımı Ne Zaman Yapılır?

Devlet tarafından yapılan erzak yardımları 4 kişilik çekirdek bir ailenin temel ihtiyaçlarını ve tüketim değerlerini karşılamak üzere belirlenmiş aralıklarla yapılır. Ayrıca aile fert sayısının artması gibi durumlarda ihtiyaca yönelik hesaplamalar yeniden yapılır ve buna göre yardım yapılmaktadır. Yardımlar genellikle kış aylarında yapılmaktadır. Ancak Ramazan ayı boyunca devamlı olarak yardımlar yapılmaya devam etmektedir.

Erzak Yardımı Sorgulama

Erzak yardımının sorgulanabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın e-devlet sistemi üzerinden Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sayfası kullanılabilmektedir. Aşağıdaki kısımda bu sayfanın intenet adresi yer almaktadır.

Bu bilgilerin sorgulanabilmesi için öncelikle e-devlet sistemine giriş yapılması gerekmektedir. Kimlik doğrulama işleminin gerçekleştirilmesi sonrasında giriş yapılması gerekmektedir. Başarılı bir şekilde giriş yapılması ardından açılan sayfa üzerinden talep edilen bilgilerin doldurulması sorgulamanın yapılması için yeterli olmaktadır. Bu sayfa üzerinden yalnızca erzak yardımı değil diğer yardımlar için de sorgulama yapılabilmektedir.

Son Güncelleme: 03.03.2020 10:33
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