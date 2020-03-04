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2020 Fitre miktarı ne kadar oldu? 2020 Ramazan ayı oruç fıtır sadakası miktarı!

Bir Müslüman bireyin Ramazan ayında tutamadığı oruca karşılık fidye miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmaktadır. Ramazan ayına kısa bir süre kala oruç tutamayacak pek çok kişi ''2020 fitre miktarı ne kadar oldu?'' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte 2020 Ramazan ayı oruç fıtır sadakası miktarı.

04 Mart 2020 Çarşamba 23:57
2020 Fitre miktarı ne kadar oldu? 2020 Ramazan ayı oruç fıtır sadakası miktarı!

Fidye, bir kimseyi sıkıntılı halden kurtarabilmek için ödenen tutardır. Oruç ibadetinin; hastalık veya yaşlılık sebebiyle yerine getirilmemesi ve kazasını da yerine getirme olanağı bulunmadığı hallerde ödenmesi gereken bir borçtur. Fidye yalnızca oruç ibadetiyle sınırlı değil, bazı yanlışlar için de fidye ödenebilmektedir.

Fidye bazı kaynaklarda kefaretle aynı anlamda kullanılmakla birlikte aynı ibadette kefaret gerektirirken küçük bir mesele için küçük kefaret tabiri kullanılmaktadır. Kefaret, ibadet esnasında işlenen günah için sorumluluk yüklemektedir. Oruçluyken bilerek yiyip içip orucu bozmanın kefareti arka arkaya hiç ara vermeden 61 gün oruç tutmaktır.

Fidye çeşitleri nelerdir?

Fidye, esaretten kurtulabilmek için verilen ve ibadetlerde telafi amacıyla ödenmek suretiyle 2’ye ayrılmaktadır.

Hz. Muhammed s.a.v. savaşta esir alınan müşrik askerleri fidye karşılığında serbest bırakmıştır. Öneğin bir savaşta okuma yazma bilen esir müşrik askeri fidye olarak Müslüman askerlere okuma yazma öğretmiş ve bunun karşılığında serbest kalmıştır. Bazı müşrik askerler ise karşılığında müşriklerin ellerindeki Müslüman esirleri bırakması şartıyla serbest bırakılmıştır. Bazı esirleriyse serbest bırakmak yerine öldürmüştür. Bu uygulamadaki esas olan ise toplumsal menfaat ve devletin menfaatidir.

İbadetlerde fidye uygulaması ise; oruç ibadetinin zamanında hangi sebepten olursa olsun yetine getirilmemesi veya bozulası halinde kazası veya kefareti yapılan bir ibadettir. Müslüman yaşlılık veya hastalık sebebiyle Ramazan ayında orucunu tutamaz ve kazasını tutmaya gücü yetmez ise fidye vermelidir. Fidye miktarıysa kişinin günlük kanını doyurabileceği miktarda olmalıdır. Tutmadığı her gün için bir fakirin kanının doyurulması gerekmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı bir kişinin 23 TL’ye doyabileceğini belirtip fidye miktarını 23 TL olarak belirlemiştir.

2019 yılı Ramazan ayında orucunu tutamayan bir Müslüman tutamadığı her gün için 23 TL yani 667 TL ödemiştir. Eğer bir kimse fidye borcunu ödemeden vefat eder ve borcunun ödenmesini vasiyet ederse malvarlığının üçte biri ile fidye borcu ödenir. Eğer vasiyet etmemişse de yakınlarının borcu ödemeleri tavsiye edilmiştir.

Hac ibadetindeki fidyedeyse; tıraş olmak, tınak kesmek, dikişli kıyafet giymek, avlanmak, cinsel ilişki ve koku sürmek umre için ihrama giren bütün Müslümanlar için yasaklanmıştır. Bu yasaklardan herhangi birini unutup veya mazeret halinde yapan kişinin kefaret amacıyla belli bir tutarı ödemesi gerekmektedir.

Kimlere fidye verilir?

Fidye; zekat ve fıtır sadakası gibi kişinin bakmakla mükellef olmadığı ihtiyaç sahiplerine verilmektedir. Kişi; anne-baba, dede-nine, kızı, oğlu, gelini veya torunu için fidye verememektedir. Bunun dışında ihtiyaç sahibi olan kimselere fidye verilir.

Son Güncelleme: 04.03.2020 23:57
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