2020 Genel Sağlık Sigortası başvurusu nasıl yapılır? GSS başvuru işlemleri

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın önemli görevlerinden bir tanesi de Genel Sağlık Sigortası (GSS) başvurularını almaktır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaymakamlıklarca görevlendirilmiş bir yetki merciidir. Genel Sağlık Sigorta başvurusu yapmak isteyen kişilerin bulundukları ikametgaha bakan ve kaymakamlık bünyesinde olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapması gerekmektedir. başvuru işlemlerinin bizzat gidilerek yapılması gerekmektedir.

Genel Sağlık Sigortası başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

Genel Sağlık Sigortası başvuruları intenet üzerinde yapılmamaktadır. Başvurular vakıf üzerinden bizzat kabul yapılabilmektedir. Başvuru sırasında gereken bazı belgeler bulunmaktadır. bu belgelerin vakfa giderken yanınızda olması işleminizin daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır. Belgelerin eksik veya olmaması durumunda kurum size bir gerekli belge listesi vererek bu belgeleri temin etmenizi isteyecektir. Gerekli belgeler şu şekildedir;

Genel Sağlık Sigortası başvuru formu

Başvuru sahibinin kimlik belgesi ve kimlik belgesi fotokopisi

Genel Sağlık Sigortası başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulduktan sonra vergi dairesine imzalatılması gerekmektedir. ayrıca formu sadece başvuru yapacak kişi doldurmaz ikamet ettiği bölgenin muhtarının da gerekli alanları doldurması gerekmektedir. belgenin tamamlanmış halini ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim etmeniz gerekmektedir.

Genel Sağlık Sigortası nedir?

Genel Sağlık Sistemi tüm ülke genelinde kullanılan sağlık sigortası sistemidir. Bu sağlık sigortası sistemi oluşturulmadan önce ülkemizde sadece bir sigorta koluna sahip kişiler sağlık hizmetlerinden faydalanabilmekteydi. Bu sistem sayesinde ülkede her kesimden her insan aynı şekilde sağlık sigortasında faydalanabilmektedir. Sistem 1.1.2012 tarihinden beri kullanılmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan kişiler

Genel Sağlık Sigortası güvencesinde bulunan kişiler şu şekildedir;

Sosyal güvence sahibi olmayan kişiler

Sosyal Sigorta Kurumu ve Emekli Sandığı prim ödemesi yapmayan kişiler

Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan yabancı kişiler

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık ve gelir alan kişiler

Stajyer avukatlar

İşsizlik ödeneği alan kişiler

Gelir Testi işlemi nedir?

Genel Sağlık Sigortası başvuru yapacak kişilerin yaptırması gereken bir diğer önemli husus ise gelir testinin yaptırılmasıdır. Gelir testinin yapılmasının sebebi prim ödeyip ödemeyecek olması, gelir testi sonucunda ne kadar prim ödeyeceği gibi önemli sonuçlar ortay çıkmaktadır. Pek çok kişinin gelir testini yaptırmamış olması sebebi ile pek çok vatandaş yüksek prim ödemelerine maruz kalmıştır ve bu sayede SGK prim borçları birikmiştir. 2017 yılında torba yasa sayesinde bu olumsuzlukların önüne geçilmek adına gelir testi yaptırmak zorunlu hale getirilmiştir.

Gelir testi işlemi nereden yapılır?

Gelir Testi yenilenmesi gereken durumlar nelerdir?

Gelir Testinin yaptırılabilmesi için öncelikle Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’na gidilmesi gerekmektedir. bu konuda yapılacak en önemli durum ikametgahın bulunduğu kuruma gitmektir.

Gelir testinin yenilenmesi gereken durumlar şu şekildedir;

Hane içerisindeki birey sayısında bir değişiklik söz konusu olması halinde gelir testi yenilemesi talep edilebilmektedir.

Primlerini devletin ödediği kişiler ve asgari ücretin 1/3’ü kadar prim ödeyen kişilerin evlerine her sene kurum yetkilileri tarafından ziyaret yapılarak gelir testi yenilemesine gerek olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Gelir durumunda bir değişiklik olduğunda gelir testinin yeniden yapılması gerekmektedir.

Gelir testine itiraz nasıl yapılır?

Yapılan gelir testinde bir yanlışlık olduğunu düşünen kişilerin itiraz etme durumları bulunmaktadır. GSS kararları kişilere tebliğ yolu ile iletilmektedir. Tebliğ sonrasında ki 15 günlük süreçte itiraz edilebilmektedir. Kişinin tebliğ sonrasında ki 15 günlük süreçte itiraz etmemesi durumunda itiraz hakları son bularak belirlenen prim ödemeleri işleme koyulur.

Genel Sağlık Sigortası primleri ne kadardır?

Genel Sağlık Sigortası prim tutarları şu şekilde belirlenmiştir;

Hane içerisinde kişi başına düşen aylık gelir miktarı 592,50 TL’nin altında olan kişilerin Genel Sağlık Sigortası primi ödemesine gerek bulunmamaktadır. Bu kişilerin prim ödemeleri devlet tarafından yapılmaktadır.

Geliri asgari ücretin 1/3’ünün üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken aylık prim tutarı 76,75 TL olarak belirlenmiştir.

Genel Sağlık Sigortası borç sorgulaması nasıl yapılmaktadır?

GSS borç sorgulama adresi ve işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Borç sorgulama işlemi yapılabilmesi için izlenmesi gereke yollar şu şekildedir;

E-Devlet Kapısı sistemine giriş yaptıktan sonra sistemin ana sayfasında bulunan “Kurumlar” sekmesine tıklayarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nu seçmeniz gerekmektedir.

Bu işlemin ardından görüntülenecek olan sayfada Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri görüntülenecektir.

Hizmetler arasından “Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama” hizmetine tıklayarak sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir?

SGK tarafından sağlanan sağlık sigortası, belirli şartlar altında ki sağlık hizmetlerinden yararlanmayı kapsamaktadır. Geri kalan limitler ve hizmetler için ise giderleri ödemesi gereken ise kişilerin sorumluluğundadır. Tamamlayıcı sağlık sigortaları SGK tarafından karşılanmayan hizmetleri alabilmek için oluşturulan bir sistemdir. Devlet desteği ile sunulan tamamlayıcı sigorta kapsamında ki hizmetleri kişilere yansıtılmamakta ve sigorta tarafından karşılanmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları nelerdir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigorta devlet desteklese de zorunlu olarak belirlenen prim tutarının ödenmesi gerekmektedir. Genel Sağlık Sigortasında olduğu gibi Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının da net bir ücreti bulunmamaktadır. Sigorta şirketlerin paketlerine ve ödenen Genel Sağlık Sigortasına göre değişiklikler olmaktadır.