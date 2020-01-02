2020 Gürültü kirliliği ve yere çöp atma cezalarında artış!

Çevrenin korunması ile ilgili yeni yıl düzenlemeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklandı. Hazırlanan tebliğle yeni yılda çevreyi kirletenler için cezalar arttı.

Gürültü Kirliliği ve Yere Çöp Atmanın Cezası Yeni Yılda Artıyor

2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın aldığı karar ile birlikte gürültü kirliliği ve yere çöpe atma cezaları artıyor. 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ ile yeni yılda çevre cezalarına yeni yaptırım uygulanacak. Konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliği için uygulanan 1192 TL değerindeki ceza 2020 yılından itibaren 1461 TL olacak. Yere çöp atmanın cezası da 351 TL olarak belirlendi.

2020 yılında umuma açık yerlerde çevreyi kirletenler için uygulanan 287 TL para cezası 351 TL ye yükselecek. Bunun yanı sıra egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan kişilere de uygulanan 1546 TL para cezası 1895 TL ye yükselecek.

Naylon poşetlerden ücret almayan yerlere uygulanan para cezası 12 TL den 15 TL ye yükselecek. Ayrıca hava kirliliği için de önlem alındı. Hava kirliliğine neden olan işletmelere verilen para cezası 72 bin 197 TL’den 88 bin 499 TL’ye yükselecek.

Gürültü kirliliği için alınan önlemde 2020 yılında yürürlüğe girecek. Vatandaşın sebep olduğu gürültüye verilen 1192 TL para cezası 2020 yılında 1461 TL olacak. Araçlarda egzoz kullananlar için uygulanan 3 bin 600 TL para cezası da 4 bin 412 TL olacak. İş yerlerinde ve atölyelerde yapılan gürültü için ödenen para cezası 12 bin 25 TL’den 14 bin 740 TL’ye yükselecek.

Eğlence mekanlarında gürültü olduğu zaman işletmecilere verilen ceza 36 bin 95 TL’den 44 bin 245 TL’ye çıkarılacak. Kirliliği azaltmak için cezalarda artış yapılmıştır. Toprağa dökerek toprağı kirleten işletmelere verilen ceza 72 bin 197 TL’den 88 bin 499 TL’ye yükselecek.

Özel çevre koruma bölgelerinde kullanma esaslarına göre hareket etmeyenlere uygulanan ceza 60 bin 163 TL’lik ceza da 73 bin 747 TL’ye kadar artacak. Sulak alanları doldurup kurutanlara ise uygulanan ceza 300 bin 856 TL’den 368 bin 789 TL’ye yükselecek. Anız yakanlara uygulanan cezada dekar başına 60 liradan 73 liraya çıkacak. Yasalara aykırı şekilde kum, çakıl alanlara yönelik cezalar da metreküp başına uygulanan ceza 360 TL’den 442 TL’ye çıkacak.

Bakanlık ayrıca atık girişi ile atık ihracatı yapanlar için de uygulanan cezalarda artış olacak. 6 milyon 17 bin 320 TL olan para cezası yeni yıl ile birlikte 7 milyon 376 bin TL’ye yükselecek. Ayrıca tehlikesiz atıkları, taşıyan geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan ve geri dönüşümü sağlayan, tekrar kullanan ve bertaraf edenlere uygulanan para cezası da 216 bin 591 TL’den 265 bin 497 TL’ye kadar artacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanmak için Cumhurbaşkanlığına sunulacak. 2020 yılında yürürlüğe gireceği düşünülüyor.