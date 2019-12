2020 Hemşire maaşları ne kadar? 2020 Özel sektör ve devlette hemşire maaşları

Ülkemizin en önemli sektörlerinden birisi olan sağlık sektöründe farklı meslek grupları bulunmaktadır. Binlerce insanın çalıştığı sağlık sektörü sadece ülkemizde değil aynı zamanda tüm dünya içinde en önemli sektörlerden birisidir. Sağlık sektöründe çalışan insanların en fazla değer ve saygı gördüğü ülkelerin başında gelen Türkiye’de hemşirelikte çok fazla saygı görmektedir. Ayrıca hemşirelik en fazla çalışana sahip sağlık sektörü mesleğidir. Hemşirelerin en fazla araştırdığı konu ise 2020 yılında maaşlarında ki zam miktarı olmuştur.

Hemşirelik nedir?

Bir meslek grubu olan hemşireliğin kelime kökeni Farsçadır. Hemşireler doktorlar ve hekimler tarafından verilen tedavileri uygulayan kişilerdir. Hemşireler, hastaların bakımları ile ilgilenir, tedavi süreçlerini denetler ve görev bölgelerinde ki düzeni sağlar.

Hemşireler ne iş yaparlar?

Sağlık sektörünün merkezinde yer alan hemşirelerin görevleri saymakla bitmeyecek kadar fazladır. Devlette, özel sektörde, polikliniklerde, aile hekimliklerinde, özel kurumlarda ve şirketlerde görev alabilirler. Hemşireler görev yaptıkları kuruma ve birime göre farklı ücretler alırlar. Hemşirelerin ne iş yaptıkları ise şu şekilde sıralanabilir;

Hemşireler doktorlar, hekimler, amirler tarafından verilen tedavi ve talimatları uygular.

Hastaların tedavi süreçleri ile ilgilenir. Hastalara yardımcı olur.

Görev bölgelerindeki düzeni ve hijyeni sağlar.

Hastaların bakımlarıyla ilgili işlemleri yürütür. Tedavi süreçlerini değerlendirir ve denetler. Planlamasını gerçekleştirir.

Hastaları tedavi, tetkik işlemleri için hazırlar.

Operasyon öncesinde ve sonrasında hastaların bakımlarını ve hazırlık süreçlerini tamamlar.

Hastaların tedavi süreçlerini izler, notlar alır. Tıbbi olarak durumunu rapor haline getirir.

Hastalardan kan alır, süreci kayıt altına alır. Kan basıncı, şeker, hastalık, ateş ölçümlerini yapar. Serum tedavilerini uygular.

Acil durumlarda anında hastalara müdahale ederler. Hastalara ve yakınlarında psikolojik olarak destek verir.

Görev bölgelerinde farklı birimler arasında koordinasyonu sağlarlar.

Hemşirelerin çalışma şartları ve çalışma saatleri nasıldır?

Hemşirelerin çalışma ortamları doğal olarak aşırı hijyenik bir ortamdır. Ayrıca hemşirelere ait bir oda veya ofis bulunmaktadır. Genellikle nöbet sistemi ile çalışan hemşirelerin çalışma saatleri ve günleri değişiklik göstermektedir. Çalıştıkları alanda her türlü teknolojik alete erişimleri bulunur. Ancak sanıldığının aksine hemşirelik kolay bir meslek değildir. Her gün yüzlerce hatta binlerce hasta ve hasta yakını ile iletişime geçen hemşirelerin sinirlerinin güçlü olması gerekmektedir. Çalışma saatleri normal şartlarda sabah 09.00 akşam 17.00 arasındadır. 1 saat öğle yemeği molası ve her saat başı ihtiyaç molaları bulunur. Ayrıca nöbet sistemine göre de akşam, gece veya sabaha kadar nöbetleri bulunur.

Özel sektörde çalışan hemşirelerin de çalışma saatler devlette çalışan hemşirelerle hemen hemen aynıdır. Özel sektörde çalışan hemşirelerin durumları çalışılan hastaneye göre değişiklik gösterebilir. Bazı özel hastanelerde hemşirelerin çalışma saatleri ve şartları çok ağır olmakla beraber, işlerini bir nebze rahatlatmak için daha uzun dinlenme araları ve daha konforlu ekipmanlar sağlanmaktadır.

2020 hemşire maaşları ne kadardır?

Özel sektörde ve devlette hemşirelik yapanların maaşlarında da farklılıklar görünmektedir. Buna göre özel sektörde çalışan hemşireler devlette çalışan hemşirelerden daha düşük maaş almaktadır. Özel seviyede düşük olan hemşire maaşları en düşük 2.500 TL civarındadır. Hemşireler deneyim kazandıkça maaşlarında da artış gözlenir. Hemşirelerin maaşları kademeli olarak 3000 TL'ye daha sonra da 4000 TL'ye kadar yükselebilmektedir. Çok nadiren de olsa lüks hastanelerde maaşlar 5.000 TL’ye kadar artış gösterebilmektedir.

Ayrıca hemşirelerde Nöbet ücretleri, mesai, döner sermaye, deneyim, hizmet yılı, eğitim durumu, aile ve çocuk yardımı gibi ücretlere bağlı olarak en yüksek hemşire maaşı ise 5.500 TL'ye kadar yükselebilir.

Devlette hemşire maaşları 2020’de ne kadardır?

Devlet memurlarının maaşları bilindiği üzere her yıl ocak ve temmuz aylarında toplu sözleşme kapsamında artış göstermektedir. Ayrıca ülke içerisinde oluşan enflasyon farkları da maaşlara yansıtılmaktadır. 2020 yılında hemşire maaşlarında ki artış ciddi anlamda artmıştır.

8/1 derecesinde mesleğe yeni başlayan hemşire maaşları 2020 4.500 TL seviyesindedir.

6/3 derecesinde 5 yıl deneyimli personellerin maaşları 4.600 TL seviyesindedir.

4/2 derecesinde 10 yıl deneyimli hemşireler 2020 yılında 4.850 TL seviyesinde maaş alır.

2/1 derecesinde 15 yıl hizmet süresini dolduran personellere 5000 TL seviyesinde maaş ödemesi yapılır.

1/3 derecesinde 20 yıl deneyimli kamu personelleri 5.150 TL civarında maaş alır.

1/4 derecesinde 25 yıl deneyimli personellere 5.250 TL civarında maaş ödemesi yapılır.

Özel sektör hemşire maaşları 2020’de ne kadardır?

Özel sektör hemşire maaşları devlette çalışanları göre ciddi anlamda düşüktür. Ayrıca yeni mezun olan hemşirelerin ve tecrübesiz hemşirelerin maaşları asgari ücret kadardır denilebilir. Bu bilgilere dahilinde en düşük hemşire maaşı 2.020 TL – 2.500 TL arasındadır. 5-10 yıl deneyimi olan hemşireler 3.000 – 4.000 TL arasında ve 10 yıl ve fazlası deneyimi olan hemşireler 4.000 – 5.000 TL maaş almaktadır.

Yeni başlayan hemşirelerin maaşları ne kadardır?

Devlette yeni başlayan bir hemşirenin maaşı 4.500 TL’dir. Ancak personelin evliliğine, eğitim seviyesine, çocuk sahibi olup olmamasına, AGİ, döner sermaye, ek tazminat ücretlerine ve sigorta, BES ve sendika kesintilerine göre değişebilmektedir.

Özel sektörde yeni başlayan hemşirelerin maaşları ise 2.020 TL ve 2.500 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Hemşire iş ilanları, personel alımı ve iş başvuruları nasıl yapılır?

Gereken eğitimler alındıktan sonra kişiler iş ilanı yaparak hemşire olabilmektedirler. Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl binlerce hemşire alımı yapılmaktadır. Sözleşmeli olarak işe alınan personeller daha sonra ki yıllarda kadroya geçebilmektedir. Devlette işe giremeyen vatandaşlar ise kısa süre içerisinde özel sektörde iş bulabilirler. Özellikle de İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerde işe girmek oldukça kolaydır. Devlette hemşire olmak isteyenler öncelikle gerekli eğitimler almalı daha sonrasında da KPSS’den yüksek puan almalıdırlar. Özel sektörde işe girebilmek için ise başvurulacak hastanenin belirlediği şartların yerine getirilmesi yeterlidir.