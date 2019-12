2020 Hoşgeldin mesajları ve en güzel dilekler! Yeni yıl için güzel dilekle ve mesajlar!

2019 yılının son günlerindeyken tüm dünyayı yılbaşı heyecanı sardı. Bu yıl yılbaşı gecesi 31 Aralaık Salı gecesine denk geliyor. 1 Ocak 2020 de resmi tatil olarak belirtildi. İşte, 2020 yılına girerken sevdiklerine gönderebileceğiniz en içten dilekler...

2020 yeni yıl mesajları ve dilekleri!

- Yeni yılını tüm yüreğimle kutlar daha nice yıllar sağlıkla başarıyla sevdiklerinle birlikte görmeni ve geçirmeni diliyorum... Dün rüya yarın hayaldir... Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin... Yeni yılın kutlu olsun...

- Gülmek gülenin, yıldızlar gecenin, mutluluk sadece sizin olsun o kadar mutlu olun ki gözlerinizden akan yaşlar değerinizi bilmeyenlere sadaka olsun. Nice senelere...

- Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

- Bir yıl daha geçerken her an varlığınıza minnettarım. Yaşamımdan geçen her yılda iyi ki benim ailemsiniz diyeceğim. Atladığım her yeni yaşta iyi ki dünyaya gelme nedenim sizsiniz diyerek teşekkür edeceğim. Sizi seviyorum ailem.

- Her geçen yılda bir yaştan daha gün alırken, dizimdeki morlukların yerini alnımdaki çizgiler alırken, koşu yarışlarında yavaş yavaş geride kalırken yanımda siz vardınız. İlk aşkımda, ilk hayal kırıklığımda, ilk okulum ve mezuniyetimde, ne zaman ardıma baksam desteğinizi gördüm. Birlikte geçen yıllarımız hiç bitmesin ailem. Mutlu yıllar!

- Bana sevginin, mutluluğun temellerini öğrettiniz. Babamdan mertliği, annemden merhameti, kardeşimden paylaşmayı öğrendim. Beni bu günümle, yarınımla ben olarak siz var ettiniz. İyi ki beni ailemsiniz. Yeni yılda da yan yana tüm yılı geçirmek dileğiyle… Mutlu yıllar.

- Geride kalan her yılda saçlarımızdaki aklar artacak, gözlerimiz daha yorgun bakacak. Her yıl başında bir şeyler değişmiş olacak. Değişmeyen tek şey bu güzel ailemiz olacak. Yan yana geçirdiğimiz her yeni yılda bir yaş daha atsam da, kendimi yanınızda güvende hissediyorum. Hep yanımda kalın ailem. Mutlu yıllar.

- Mesafelerin aşka engel olamayacağını bana sen öğrettin. Bana sevmenin gücünü sen gösterdin. Her yeni yılda canımı yakan bir yarayı sen sardın. Bu yıl da yanında olamasam da, kalbim hep seninle atacak sevgilim. Mutlu yıllar!

- Canımın ince yeri! Gece saat tam 00.00’da gökyüzüne bak. Aynı göğün altında olmanın hevesini başka türlü anlatamam sana. Aynı ayı görerek girelim ki yeni yıla, tüm ömrümüz aynı yöne bakarak geçsin. Tüm yaşamımız aynı anda gülerek bitsin. Gül yüzünde tebessümün eksik olmayacağı bir yıl diliyorum sana. Seni seviyorum hayatımın neşesi. Mutlu yıllar!

- Yeni yılı yan yana geçiren tüm aşıkların kalbindeki huzur kadar özlemim var sana. Yeni yılda canının yanışını sevdiğinin sesi ile geçirmeye çalışan tüm meftunların nefesi kadar tutkunum. Her gece baktığım o fotoğrafa bu gece bir daha özlemle dokunacağım. Sensiz geçecek bir saate bile tahammül edemeyeceğim bir yılda, sensiz 1 dakika bile durmadığım bir sene olsun. Mutlu yıllar her şeyim!

- Her anın güzelliğini gözlerinde gördüğüm sevgilim… Bir yıl daha bitiyor ve bu yılın altında senin imzan var. Ben bu yılı seninle geçen anılarımdan ibaret sayıyorum. Daha fazla anı biriktireceğimiz, daha fazla güleceğimiz, daha fazla seveceğimiz bir yıl olsun. Mutlu yıllar sevgilim.

- Bal! Nefes almanın en güzel yanı adını söylemekti benim için hep, seninle tanıştığım yıldan bu yana her yılbaşını biraz da senin adınla kutladım. Atılan her havai fişekte renklerin güzelliğini gözlerinle kıyasladım. Yanımdan hiç ayrılmayacağın yıllarımız olsun sevgilim. Mutlu yıllar!

- Hayatımda verdiğim kararın baş kahramanı, canım eşim! Bu yıl da yanımdan ayrılmayacağın, akşam eve geldiğimizde yüzümüzün güleceği, aynı yastığa baş koyarken ömrümüzün biteceği bir sene diliyorum. Mutlu yıllar diğer yarım!

- Dünyanın her yerinde aşıkların birbirinin yeni yıla girişini kutladığı bu gecede, sen benim eşim olarak yanımdasın. Bunun verdiği mutluluğu hiçbir şeye değişmem. Birbirinden ayrı kalmış nice sevgiliye inat biz aynı her günü aynı yatakta bitirmenin güzelliğiyle yeni yıla giriyoruz. Seni çokça seveceğim bir yıl olsun sevdiğim.

- Hayatımın anlamı, sana ulaşırken yürüdüğüm yollar çiçekli değildi. Ama yanında her anım çok güzeldi. Şimdi el ele yılları deviriyor, gözlerimizin etrafındaki çizgiler artarken sevmenin güzelliğini yaşıyoruz. Mutlu yıllar sevgilim.

- Bu yıl ailen ve arkadaşlarınla, şimdiye kadar geçirdiğin en güzel ve huzurlu sene olmasını diliyorum. Yanında kalmasını istediğin her insanın yanından bir saniye ayrılmayacağı, mutluluğun peşini hiç bırakmayacağı bir 2020 olsun. Mutlu yıllar.

- Hayatımın ortağı, mutlu yıllar. Sen benim en güzel çocukluk hatıralarımın baş kahramanısın. Tıpkı çocukluğumuzdaki gibi kahkahalarla güleceğimiz, her anımızda eğleneceğimiz bir yılımız olsun. Bu yeni yılda dilerim istediklerin gerçekleşir. En saf dileklerinle iyi ki varsın.

- Yolumun ortağı, canım kardeşim… Yeni yılda çocukluğumuzdaki kavgalara yenilerini ekleyeceğimiz kadar yan yana olmamızı diliyorum. Her anımın şahidi olarak çocukluk yaramazlıklarımızı anacak kadar mutlu olacağımız bir yıl istiyorum. İyi ki hayatıma adım attın kardeşim. Mutlu yıllar.

- Kardeşim, canının asla sıkılmayacağı, yüzünün asla asılmayacağı bir yılın olsun. Dilerim hayattaki hedeflerinde başarıya adım adım yürürsün ve her adımında ardında beni görürsün. Bu yıl da senin kardeşin olduğum için kendimi şanslı sayıyorum. İyi ki varsın.

- Geçtiğimiz yıl üzerinden geçmiş olabilir. Sürüm sürüm sürünmüş olabilirsin. Ama saat tam 00.00’da gülersen, bütün yılın gülerek geçecek. Gülmeyi unutmayacağın bir yıl olsun.

- Dünyanın güneş etrafındaki turunu tamamlamasını kutladığımız şu günde, senin de hayatıma girişini kutlamaktayım. Geçtiğimiz yılda ettiğin tüm bedduaların tutması, gelecek yıl için tüm dileklerinin gerçek olmasını temenni ederim. Mutlu yıllar!

- Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle..

- Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle, Mutlu Seneler.

- Kalbimi sana emanet etsem korur musun? Dilimin ucundaki cennet sevdamın sonundaki ‘Ömrüm’ olur musun? 2020 sana mutluluklar getirsin aşkım.

- Dünyayı değiştirmek istersen kalbine inan, arkadaşlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu yıllar olsun!

- Sen ruhuma cemre diye damlamadıktan sonra ben bu bedende neyleyim. Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen… Nice güzel yıllarda birlikte olmak dileklerimle.

- Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? 2020 sana mutluluklar getirsin bir tanem.

- Gözlerimde tutuyorum seni, gözyaşlarım sen. Kalbime hapsettim, her atışı sen. Dilimdeki içli şarkı, bunumdaki sıla kokusu, yanımdaki yamacımdaki yoldaşlık, içimdeki bambaşkalık hepsi sen.

- Sen Allah’a dilenen dilek, göklere uzanan ellerimsin. Sen gözümden süzülen yaş, tek düşüncem, hasretimsin. Sen yaşadığım ömür, en güzel günlerimsin. Nice yıllara nice pekguzelsozler.com senelere güzel yıllara aşkım.

- İnsan, armağanını içten vermezse ne değeri vardır. Yeni yıllar Allah’ın bizlere verdiği armağandır. En mutlu yıllar seninle olsun. Armağanınla yücel. Mutlu seneler.

- Doğan her günün sabahında, gelen her yeni yılda içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Yeni yılımız kutlu olsun bir tanem.

- O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Nice senelere aşkım, yeni yılın kutlu olsun.

- Benim şiirlerim çay kokar, düşlerim sade sen. Demlikte nefesin, bardakta gamzen… İyi ki doğdun hayatımın aşkı bir tanem. Yeni yılın kutlu olsun bir tanem…

- 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

