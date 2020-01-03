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2020 işsizlik maaşı ne kadar olacak? 2020 İşsizlik maaşı şartları ve başvuru süreçleri

İşverenleri tarafından haksız yere işten çıkarılan ya da işten çıkmak için haklı bir sebebi bulunan kişiler 2020 senesinde işsizlik maaşının ne kadar olacağını merakla takip ediyorlar. Peki 2020 senesinde işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşte 2020 senesi işsizlik maaşı şartları ve başvuru süreçleri hakkındaki tüm detaylar…

03 Ocak 2020 Cuma 19:42
2020 işsizlik maaşı ne kadar olacak? 2020 İşsizlik maaşı şartları ve başvuru süreçleri

Binlerce vatandaş kimi zaman işverenleri tarafından haksız yere işten çıkarılırken, kimi zamanlarda ise haklı sebepler doğrultusunda işlerinden ayrılmak zorunda kalıyorlar. Bu gibi durumlarda ihtiyaç sahibi olan kişilere İŞKUR tarafından işsizlik maaşı veriliyor.

İş arama süreci içerisindeyken geçimini sağlayabilmek için bir süreliğine işsizlik maaşı almak isteyen vatandaşlar 2020 senesinde İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşının ne kadar miktarda olacağını merak ediyorlar. İŞKUR tarafından belirli bir süre için vatandaşlara verilen işsizlik maaşının alınabilmesi için bazı koşulların sağlanması gerekiyor.

İşsizlik Maaşı Alma Koşulları

İşsizlik maaşının alınabilmesi için vatandaşların çalıştıkları kurumdan haksız yere çıkarılmış olmaları gerekmektedir. Ya da yine çalışanların işlerinden haklı bir sebep ile istifa etmiş olmaları gerekmektedir. Bu haklı nedene önek olarak maaşın düzenli yatırılmıyor olması gösterilebilmektedir.

Diğer yandan talep edilen diğer koşul ise iş sözleşmesinin feshedilmesinden önce son 4 ay için hizet akdine sahip olunuyor olması gerekmektedir.

İş sözleşmesinin feshedilmesinden evvel son 3 sene içerisinde minimum 600 gün prim ödenmiş olması da talep edilenler arasında yer almaktadır. İş sözleşmesinin feshedilmesi ardından gelen 30 gün içerisinde İŞKUR’a işsizlik maaşı için başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

İşsizlik maaşı, sigortalı olarak çalışanların 4 aylık primlerine esas olarak kazançları değerlendirilerek hesaplanmış olan günlük ortalama brüt kazancın %40’ı olarak verilmektedir. İşsizlik maaşı ödeneği aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’inden fazla olamamaktadır.

2020 Senesinde İşsizlik Maaşı Ne Kadar Olacak?

Enflasyona bakılarak yeniden hesaplanacak olan asgari ücrete göre değişiklik gösterecek olan işsizlik maaşının ne kadar olacağı şu an için kesin olarak söylenememektedir.

İşsizlik Maaşına Başvuru Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresleri üzerinden işsizlik maaşın başvuruda bulunulabilmektedir.

https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-

www.iskur.gov.tr

Son Güncelleme: 03.01.2020 19:42
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