2020 Jandarma alımı için başvurular başladı! Lise mezunu jandarma alımı için son başvuru tarihi ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan duyuruda 2020 yılında JSGF ve JAMYO için başvuruların başladığı belirtildi. Başvuruda bulunabilmek için bireylerin YKS sınavına girerek sınavda başarı elde etmeleri gerekmektedir. Peki, Jandarma alım başvuruları ne zaman sona erecek? Lise mezunu jandarma alımı için başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Başvuru şartları nelerdir?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Bir kadın veya da bir erkek ile nikahsız yaşamamak,

- 21 yaşını bitirmemiş olmak,

- Silah kullanmak için hukuki bir engelinini olmaması,

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

- Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarına karışmamış olmak,

- Alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığından dolayı tedavi görmemiş olması,

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, katılmamış ve bu örgütleri desteklememiş olmak,

İlk aşama için YKS başvuruları!

JAMYO ve JSGF'lere başvuruda bulunacak olan adayların ilk yapmaları gereken YKS 'ye girmesi olacaktır. Jandarma Astsubay isteyen adaylar TYT 'ye , Jandarma subay alımına başvuru yapacaklar ise TYT ve AYT 'ye başvuru yapacak.