İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121015
ALTIN
303.893
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7540
EURO
6.5994

2020 Jandarma alımı için başvurular başladı! Lise mezunu jandarma alımı için son başvuru tarihi ne zaman?

Subay ve astsubay öğrenci alımı yapılan duyurulara göre başladı. Vatandaşlar, jandarma alımı için başlayan ön başvuruların ne zaman sona ereceğini merak ediyorlar. Peki, Lise mezunu jandarma alımları için son başvuru tarihi ne zaman? İşte, jandarma alımları ile ilgili tüm detaylar...

08 Şubat 2020 Cumartesi 13:11
2020 Jandarma alımı için başvurular başladı! Lise mezunu jandarma alımı için son başvuru tarihi ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan duyuruda 2020 yılında JSGF ve JAMYO için başvuruların başladığı belirtildi. Başvuruda bulunabilmek için bireylerin YKS sınavına girerek sınavda başarı elde etmeleri gerekmektedir. Peki, Jandarma alım başvuruları ne zaman sona erecek? Lise mezunu jandarma alımı için başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Başvuru şartları nelerdir?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Bir kadın veya da bir erkek ile nikahsız yaşamamak,

- 21 yaşını bitirmemiş olmak,

- Silah kullanmak için hukuki bir engelinini olmaması,

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

- Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarına karışmamış olmak,

- Alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığından dolayı tedavi görmemiş olması,

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, katılmamış ve bu örgütleri desteklememiş olmak,

İlk aşama için YKS başvuruları!

JAMYO ve JSGF'lere başvuruda bulunacak olan adayların ilk yapmaları gereken YKS 'ye girmesi olacaktır. Jandarma Astsubay isteyen adaylar TYT 'ye , Jandarma subay alımına başvuru yapacaklar ise TYT ve AYT 'ye başvuru yapacak.

Son Güncelleme: 08.02.2020 13:11
Anahtar Kelimeler:
Jandarma AlımıJandarma Alım BaşvurularıJandarma Alımları Için Başvuru şartlarıJandarma Alımı Için Son Başvuru TarihiJandarma Alım Için şarltar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da DEAŞ'a darbe! 3 şüpheli gözaltında!
Ankara'da DEAŞ'a darbe! 3 şüpheli gözaltında!
Isparta'da bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.
Isparta'da bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.
İstanbul'da ulaşıma zam kararı açıklandı! 5 zam geliyor
İstanbul'da ulaşıma zam kararı açıklandı! 5 zam geliyor
Sinop'ta trafik kazası korkuttu! Kazada 4 kişi yaralandı
Sinop'ta trafik kazası korkuttu! Kazada 4 kişi yaralandı
Gaziantep'te kaçakçılara vurgun! Kaçak sigara operasyonunda 2 bin 150 paket sigaraya el konuldu
Gaziantep'te kaçakçılara vurgun! Kaçak sigara operasyonunda 2 bin 150 paket sigaraya el konuldu
Sivas'a meteorolojiden uyarı geldi: Dikkatli olun!
Sivas'a meteorolojiden uyarı geldi: Dikkatli olun!

Popüler Haberler

Bim 14 Şubat 2020 sevgililer günü aktüel ürünler kampanyası kataloğu
Sefirin Kızı Neslihan Atagül diziden ayrılıyor mu? Nereye gidiyor?
Survivor 2020 tanıtımı fragmanı yayınlandı!
Survivor sunucusu Oğuzhan Uğur kimdir? YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında bilgiler
Belediyelere 4200 TL maaşla zabıta memuru alım şartları
A101 8 Şubat – 15 Şubat 2020 haftanın yıldızları
Yoksulluk sınırı altında geliri olana devletten aylık nakdi yardım ödemesi!
Tayland nerededir? Tayland haritadaki yeri ve nüfusu
Survivor 2020 Fatoş kimdir? Survivor Fatma Günaydın hakkında bilgiler
Depreme en dayanıklı evler hangileri? Çelik evler mi, beton evler mi?
A101 13 – 20 Şubat 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu
Survivor Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor 2020 Tuğba Melis Türk hakkında bilgiler
Öğretmen dizisi Mine kimdir? Gerçek adı nedir? Göksu Melek Ulucan hakkında bilgiler
Facebook’tan etkileşim ile web siteme ziyaretçi nasıl çekebilirim?
Aslan dolunayı nedir ? 9 Şubat 2020 Aslan dolunayı anlamı ve etkileri
Yurt dışına 100 bin Türk işçi alımı gündemde! Vasıflı-vasıfsız 100 bin işçi alınacak!
Tolga Sarıtaş Çukur dizisinde mi oynayacak?
Çember filmi nerede çekildi? Çember filmi oyuncuları kimler?
6 Bankaya 3500 TL maaşla gişe yetkilisi personeli alımı yapıyor!
Ziraat Bankası 2020 gençlere ve çalışanlara çiftçi özel kredi kartı başvurusu
3 Bakanlığa 50 KPSS puanı ile ve KPSS şartı olmadan memur alımı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.