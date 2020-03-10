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2020 kasksız motora binmenin cezası, kask takmamanın ceza puanı, kasksızlık cezası kaç tl'dir?

Motor ve elektrikli bisiklet kullanırken kask takmak can güvenliğiniz için hayati önem taşımaktadır. Dışardan gelebilecek, kırılma ve ezilme gibi tehlikeleri en aza indiren kaskın takılmaması durumunda cezai işlem başlatılır. İşte, 2020 yılı için kasksız motora binmenin cezası kask takmamanın ceza puanı ve kasksız motosiklet kullanmanın cezası kaç TL'dir sorularının yanıtı.

10 Mart 2020 Salı 21:44
2020 kasksız motora binmenin cezası, kask takmamanın ceza puanı, kasksızlık cezası kaç tl'dir?

Kask takmamızı şart kılan en önemli faktör tabi ki hayatımızdır. Hayatımıza önem veriyorsak mutlaka motor kullanırken kask takmamız gerekiyor. Motosiklete binerken kask taktığınız zaman kendinizi daha güvende hissedersiniz. Hızlı veya yavaş gitmenizin kask takıp takmamakla bir ilgisi yoktur. Kafamızı korumak için gösterdiğimiz bu çabanın en temel sebebi ise, kafamızın korumamız gereken en önemli organlardan biridir ve herhangi bir kaza riskine karşı kask kafamızı korur ve istenmeyen sonuçları en aza indirir. Unutmayın ki motor kullanırken kask takmak emniyetiniz için hayati önem taşımaktadır. 

Kask takmak zorunlu mudur?

Ulaşım amacı ile kullanmış olduğumuz tüm araçlarda can güvenliğimizi sağlamalıyız. Arabalarda kullanılan emniyet kemeri gibi motosiklet kullanırken de kask kullanmamız zorunlu ve oldukça önemlidir. Motosiklet kullanıcılar için üretilmiş birçok koruyucu ekipman bulunmaktadır. Bu ekipmanlar; kask özel bot, özel pantolon, mont ve eldivenlerdir. Bu ekipmanların her biri can güvenliğimiz için ayrı öneme sahiptir. En önemli ekipmanlardan biri olan kask ise, bir kaza anında kafamızı ve boynumuzu koruyan en önemli güvenlik önlemidir. Halk arasında kask hakkında bilinen bazı yanlış bilgiler bulunmaktadır. Bazı insanlar kaskın, görüş mesafesini azalttığına ve herhangi bir kaza anında boyun kırılmasına zemin hazırlayacağına inanmaktadır. Bu bilgiler tamamen yanlıştır. Kask olası bir kaza anında kafamızı ve boynumuzu dışarıdan gelen tehlikelere karşı korur. Herhangi bir kırılma ve ezilme riskini azaltır. Tüm motosiklet kullanıcıları bu önlemleri almalıdır. Bu önlemlerin uygulanması zorunludur ve uygulanmadığı takdirde cezai işlem başlatılır. 

2020 kasksız motor kullanma cezası ne kadardır?

Kasksız motor kullanmanın hem ceza puanı hem de para cezası bulunmaktadır. Kaskın yanı sıra motosiklet kullanıcıları koruma gözlüğü de takmak zorundadır. Motosiklette bir yolcu var ise o kişinin de kask takması zorunludur. Bu zorunluluklar yerine getirilmediği takdirde motosiklet sahibine para cezası kesilir. Bu durumlar kanunda şu şekilde belirtilmiştir;

Trafik cezası madde 78/1-b: Motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmamasının cezası 2020 yılı için 132 TL olarak belirlenmiştir. Şayet cezayı tarafınıza tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde öderseniz %25 indirimden faydalanırsınız ve 99 TL olarak ödeme yaparsınız. Ayrıca sürücülere de 15 ceza puanı kesilir.

-Ödeyeceğiniz ceza miktarı: 132 TL

-Erken ödeme: 99 TL

-Ceza puanı: 15

Elektrikli bisikletlerde kask takmak zorunlu mudur?

Birçok vatandaşımız elektrikli bisikletlerde kask takmanın zorunlu olmadığını düşünmektedir. Motosiklet kullanıcıları için geçerli olan tüm şartlar, elektrikli bisiklet kullanıcıları için de geçerlidir. Trafikte kasksız olarak elektrikli bisiklet sürücüsünün görülmesi durumunda yukarıda belirtmiş olduğumuz tüm cezai işlemler bu kullanıcı için de aynı şekilde uygulanacaktır. 

Bisiklet kullanırken kask takmak zorunlu mudur?

Motosiklet, elektrikli bisiklet ve bisiklet kullanırken herhangi bir düşme, kaza gibi durumlardan korunmak için önlem almak oldukça önemlidir. Motosiklet ve elektrikli bisiklette zorunlu olan kask bisiklet için zorunlu değildir. Kask takmadan bisiklet kullanan vatandaşlara cezai bir işlem uygulanmaz. Ama yine de tedbirli olmak için bisiklet kullanan vatandaşlara da kask kullanması önerilir.

Son Güncelleme: 10.03.2020 21:44
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