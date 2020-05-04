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2020 Kaymakamlık para yardımı almak için gerekli şartlar nelerdir?

2020 yılıyla birlikte Kaymakamlıklar tarafından yapılan yardımlar genişletildi. Yardıma muhtaç kişiler 2020 Kaymakamlık para yardımı almak için gerekli şartlar nelerdir araştırmaya başladı. İşte Kaymakamlık yardımları hakkında merak edilen tüm detaylar…

04 Mayıs 2020 Pazartesi 19:25
2020 Kaymakamlık para yardımı almak için gerekli şartlar nelerdir?

Ülkemizde birçok kurum tarafından yardıma muhtaç kişilere yardımlarda bulunuluyor. Bu kurumlardan biri de Kaymakamlıklardır. Kaymakamlıklar ilçelerin idarelerinden sorumlu devlet kurumlarıdır. Bu kurumlar yardımları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapar.

Özellikle korona virüs salgını sonrasında yardıma muhtaç ailelere yapılan yardımlar arttırıldı. Yapılan yardımlar ayni ve nakdi olarak yapılabiliyor. Yardıma muhtaç kişiler bu yardımlara nasıl başvuracaklarını araştırıyor.

Kaymakamlık yardımı nedir?

Kaymakamlık yardımları yardıma muhtaç ailelere kaymakamlıklar tarafından yapılan yardımlardır. Bu yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi kişilerin tespit edilmesinin ardından yapılır.

2020 Kaymakamlık para yardımı ne kadar?

Kaymakamlıklar maddi yardımlarda bulunur. Söz konusu maddi yardımlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği rakamlar çerçevesinde yapılır. Kaymakamlıklara yapılacak yardım başvurusu sonucunda başvuru yapan kişinin genel durumu incelenir ve yardıma muhtaç olduğu tespit edilirse gerekli yardımlar yapılır.

Kaymakamlık desteği alma şartlar nelerdir?

Kaymakamlıkların yaptığı yardımlarda yapılan başvuru durumuna göre aranan şartlar değişebilir. Ancak genel olarak şu şartlar aranmaktadır.

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • Muhtaçlık belgesinin olması,
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında yapılan değerlendirme sonucu yardıma muhtaç olduğunun tespit edilmesi,
  • Sosyal yardımlar kapsamında başka bir yardım almıyor olması,
  • Engelli maaşı için en az %40 engelli raporu olması,
  • Ailede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması,
  • Yaşlılık maaşı için 65 yaş üstü olunmalı,
  • Başvuru sırasında istenen evrakların eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir.

Kaymakamlık desteklerinin başvurusunda gerekli belgeler nelerdir?

Kaymakamlık yardımlarına başvuru yapılırken hazırlanması gereken belgeler şu şekildedir;

  • Maddi yardım başvurusunda bulunanlar için kimlik aslı ve fotokopisi,
  • İkametgah belgesi,
  • Muhtardan alınan muhtaçlık belgesi,
  • 2 tane vesikalık fotoğraf,
  • Gelir belgesi,
  • Başvuru dilekçesi,
  • Ailedeki kişilerin kimlik fotokopileri,
  • Ailede hasta olan varsa sağlık raporları,
  • Engelliler için engelli raporu,
  • Eşlerini kaybedenler için vefat belgesi,
  • Anne babasını kaybedenler için ölüm belgesi,
  • Şehit eşi, şehit çocuğu veya şehit anne, babası olunduğunu gösteren belgeler,
  • SGK hizmet dökümü,
  • Oturulan eve ait kira sözleşmesi,
  • Mal varlığının olmadığını gösteren mülk belgesi,
  • Okula giden çocukların öğrenci belgesi istenmektedir.

Kaymakamlık para yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kaymakamlık binalarından bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek gerekli evraklarla birlikte başvurunuzu yapabilirsiniz. Maddi yardım başvurularında gelir testi belgesi ve istenen evrakların doğru olarak verilmesi önemlidir. Başvuru yapıldıktan sonra kurum başvuru yapan kişiyi inceler ve yardıma muhtaç olduğu tespit edilmesi halinde yardımı almaya başlar.

Kimler kaymakamlık yardımları alabilir?

Kaymakamlık yardımları yardıma muhtaç olduğu tespit edilen herkese yapılır. Kaymakamlık yardımları şu şekildedir;

  • Yakacak Yardımları
  • Barınma Yardımları
  • Eğitim Yardımları
  • Gıda Yardımı
  • Giyim Yardımı
  • Sosyal Destek Yardımları (Bir kereliğine verilen maddi yardımlar)
  • Şartlı Eğitim Yardımı
  • Şartlı Sağlık Yardımı
  • Engelli İhtiyaç Yardımları
  • Afet Destek Yardımları
  • Proje Destekleri
  • 2022 Yaşlılık Maaşı
  • 2022 Engelli ve Engelli Yakını Aylığı

Kaymakamlık para yardımı sorgulaması nasıl yapılır?

Kaymakamlık yardımlarına başvuru yapan kişiler başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden takip edebilir. E-Devlet şifresi olmayan kişiler en yakın PTT şubelerine giderek 2 TL karşılığında e-Devlet şifresi alabilirler.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra arama bölümüme yapılan başvurunun adını yazarak başvurunuzun durumunu öğrenebilirsiniz.

2020 Kaymakamlık tarafından yapılan yardımlar nelerdir?

2020 yılında yapılan düzenlemeler sonucu Kaymakamlıkların yaptığı yardımlar şu şekilde olmuştur:

  • Öksüz ve Yetim Çocuk Yardımı
  • Dul Kadınlara Maddi Yardım
  • Çoklu Doğum Yardımları
  • Kronik Hastalık Yardımı
  • Su ve Elektrik Desteği Yardımı
  • Katılım Payı Yardımı

Doğum yardımı parası nedir?

Doğum yardımı parası yardıma muhtaç ailelere çocuk sahibi olmaları durumunda verilmektedir. Bu yardımdan faydalanmak için belli şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartların başında çocuğun 5 yaşında gelmeden önce başvurunun yapılması gelmektedir. Bunun yanı sıra çocuk sayısına göre yardım miktarı da değişmektedir. Buna göre;

  • 1 çocuk için 300 TL,
  • 2 çocuk için 400 TL,
  • 3 ve üzeri çocuk olması durumunda ise 600 TL yardım ödemesi yapılır?

Engelli maaşı nedir?

Engelli raporuna sahip olan ve yardıma muhtaç olan kişilere verilen maddi yardımlardır. Bu yardımı alabilmek için kişinin en az %40 engelli olması gerekmektedir. Engel oranına göre verilen destek ödemesi artmaktadır.

65 yaş üstü maaşı nedir?

65 yaş üstü kişilere 2 ayda bir olmak üzere 672,38 TL yardım ödemesi verilir. Bu yardımı alabilmek için kişilerin sosyal güvencesinin olmaması gerekmektedir.

2020 Kaymakamlık para yardımı dilekçesi nasıl yazılır?

Kaymakamlıklardan maddi yardım almak için başvuru yapacak kişilerin dilekçe yazması gerekmektedir. Bu dilekçeyi Kaymakamlık binalarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezlerinden alabilirsiniz.

 

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Son Güncelleme: 04.05.2020 19:25
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