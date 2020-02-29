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2020 Kaymakamlık yardımları nelerdir? Kaymakamlık tarafından yapılan yardımlar ve başvuru şartları

Kaymakamlıklar, dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarına göre maddi destek vermektedir. Kaymakamlık yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar, 2020 kaymakamlık yardımları nelerdir merak etmeye başladı. Kaymakamlık tarafından yapılan yardımlar ve başvuru şartlarına haberimizde yer verdik.

29 Şubat 2020 Cumartesi 17:37
2020 Kaymakamlık yardımları nelerdir? Kaymakamlık tarafından yapılan yardımlar ve başvuru şartları

Kaymakamlık yardımı, dar gelirli ailelere maddi destek sağlanarak yaşam standartlarını yükseltme amacıyla uygulamaya koyulan bir destek programıdır. Kaymakamlık yardımı, hiçbir geliri olmayan, sosyal güvencesi bulunmayan ve devletten maddi yardım almayan ailelere verilmektedir. Kaymakamlık binalarının içerisinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, hak sahiplerinin seçilmesi ve seçilen ailelere yardımın dağıtılmasıyla görevlendirilmiştir.

Kaymakamlık yardımı nelerdir?

Kaymakamlık yardımı, geçim sıkıntısı çeken ailelere gıda, eğitim, sağlık ve temel ihtiyaçlar için üç ayda bir verilen para yardımıdır. Bu şartları sağlayan kişilere, kaymakamlık yardımı kapsamında;

-Doğum yardımı

-Nakdi yardım

-Kira yardımı

-Çocuk yardımı

-Dul yardım parası

-Sosyal destek yardımı

-Eşi cezaevinde olan kadına maaş

-Eğitim yardımı

-Engelli ihtiyaç yardımı

-Afet destekleri

-Şartlı gebelik yardımı

-Terör zarar yardımı

-Şartlı eğitim yardımı

-Gıda yardımı

-Bayram yardımı

-Proje destek yardımı

-Şartlı sağlık yardımı gibi destekler alınabilmektedir.

Kaymakamlık yardımı nasıl alınır?

Kaymakamlık yardımı için başvuru yapacak ailelerde farklı belgeler talep edilmektedir.

-Kaymakamlık yardımlarına ilk kez başvuru yapacak olan kişilerin, başvuru sırasında yanında nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisinin bulunması gerekmektedir. Bunun yanında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kayıt formu doldurulmalıdır.

-Kaymakamlık yardımı almak isteyen kişilere, muhtarlık tarafından fakirlik kağıdı verilmektedir. Yardım sırasında bu belgesi olan kişilere öncelik tanınmaktadır.

-Bazı vakıf şubelerinde kaymakamlık para yardımı dilekçesi talep edilmektedir.

Kaymakamlık para yardımları ne kadardır?

Kaymakamlık tarafından yapılan yardımın hangi ailelere verileceği konusunda araştırma yapılmaktadır. Bu kapsamda yardımların miktarının ve yardım süresinin belirlenmesi için, başvuru yapan ailelerin evlerine inceleme heyeti gönderilmektedir. Başvuru sonrasında gönderilen heyetin incelemesinde;

-Başvuru sahibinin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı,

-Ev yaşamının yeterliliği

-Hangi tür yardıma ihtiyaçlarının olduğu gibi unsurlar göz önünde bulundurularak karar verilir.

2020 yılında kaymakamlık tarafından belirlenen yardım miktarları ise şu şekildedir:

-Kronik hastalıklara yönelik aylık 1.460,61 TL

-Engelli ve 18 yaş altı bireylerin aileleri için aylık 537,09 TL

-%40-69 oranında engele sahip olanlar için 537,09 TL, %70 üzeri engele sahip olanlara 805,62 TL

-Yaşlılık aylığı olarak aylık 672,38 TL

-Barınma ihtiyaç başvurusunda aylık 317 TL

-Yakacak için asgari 500 kilo kömür

-Eşi vefat etmiş kadınlar için aylık 275 TL

-Öksüz ve yetim aylığı olarak 100 TL

-Evde 65 yaş üstü birey bulunması durumunda aylık 130 TL

-Çocuk içi sağlık yardımı aylık 35 TL olarak belirlenmiştir.

-Gıda ve eğitim yardımlarının tutarı ise mütevelli heyeti tarafından belirlenmektedir.

Kaymakamlık para yardımı sorgulama

Kaymakamlık yardım parasının başvuru işlemleri e-devlet sistemi üzerinden takip edilebilmektedir. Ancak sistem üzerinden başvuruda bulunmak mümkün değildir. Başvurular bizzat kaymakamlıklar tarafından kabul edilmektedir. Kaymakamlık para yardımı sorgulama işlemi ise e-devlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.

 

Kaymakamlık para yardımı sorgulaması yapabilmek için öncelikle sisteme giriş yapılmalıdır. Daha sonra https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama adresine girilerek, ekrana gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Sosyal yardım bilgilerini sorgulama sayfasına girerek sorgulama işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Son Güncelleme: 29.02.2020 17:37
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