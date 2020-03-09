2020 kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadardır? Kırmızı ışık cezası adrese ne zaman gelir?

Emniyet Genel Müdürlüğü trafik cezalarında artışa gitti. 2020 yılıyla birlikte trafik cezalarının caydırıcılığını arttırarak güvenliğin sağlanması hedefleniyor. Yeni ceza sisteminde kırmızı ışıkta geçmenin cezası hem yayalar hem de sürücüler için uygulanacağı açıklandı. Ancak araçlara uygulanan cezalar yayalara göre daha fazla olacak. Bunun nedeni ise trafikte araçların sorumluluğunun daha fazla olmasıdır.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadardır?

2020 yılı trafik cezalarına göre kırmızı ışıkta geçmenin cezası yayalar için 132 TL, araçlar içinde 288 TL olarak belirlendi.

Bu cezaların yanı sıra kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen sürücülerin ehliyet puanlarından 20 puan düşülecek. Bu cezaların yanı sıra kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen sürücülerin bir yıl içinde üç kez tekrarlaması durumunda ehliyetlerine 30 gün el koyulacak. İkinci kez tekrar edenler 45, üçüncü kez tekrar edenlerin ise 60 gün ehliyetlerine el koyulacak.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası kaç günde gelir?

Ehliyetlerine iki ve daha fazla el koyulan kişilerin tekrar ehliyetlerini alabilmeleri için psiko-teknik değerlendirmesine girmesi gerekmektedir. Bu uygulama sonucunda ehliyetlerini almalarında bir engel görülmezse ehliyetlerini alabilecekler.

Kırmızı ışık cezaları sürücü adresine gönderilir. Bu cezalar 7-10 gün arasında adrese gönderilmiş olacaktır. Kişinin evde olmaması durumunda ceza mahalle muhtarına teslim ediliyor. Eğer cezanıza ulaşamamışsanız e-Devlet üzerinden de cezaları görebilirsiniz.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne zaman gelir?

Trafik cezalarının genelinde erken ödeme yapıldığında %25 indirim yapılıyor. Aynı şekilde kırmızı ışıkta geçme cezasında da bu uygulama geçerlidir. Ceza geldikten sonra 15 gün içinde ödeme yapılırsa %25 indirimden faydalanabilirsiniz. Ceza gecikmesi yapılması durumunda ise %5 faiz uygulanır.

Kırmızı ışık cezası nasıl ve nereden yapılır?

Kırmızı ışıkta geçtiyseniz ve ne kadar ceza yediğinizi merak ediyorsanız e-Devlet sistemi üzerinden cezanızı görebilirsiniz. Sisteme kimlik numarası ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra araç plakası yazarak cezanızı görebilirsiniz. Ancak sistemde bugüne kadar olan tüm cezalarınız görüneceğinden cezaların tarihlerine dikkat edin.