betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
100799
ALTIN
328.421
DOLAR
6.1924
STERLİN
7.9981
EURO
6.9886

2020 kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadardır? Kırmızı ışık cezası adrese ne zaman gelir?

2020 yılıyla birlikte trafik cezalarında artış yapıldı. Peki 2020 kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadardır ve kırmızı ışık cezası adrese ne zaman gelir? Merak edilen tüm bu soruların cevapları haberimizde.

09 Mart 2020 Pazartesi 19:08
2020 kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadardır? Kırmızı ışık cezası adrese ne zaman gelir?

Emniyet Genel Müdürlüğü trafik cezalarında artışa gitti. 2020 yılıyla birlikte trafik cezalarının caydırıcılığını arttırarak güvenliğin sağlanması hedefleniyor. Yeni ceza sisteminde kırmızı ışıkta geçmenin cezası hem yayalar hem de sürücüler için uygulanacağı açıklandı. Ancak araçlara uygulanan cezalar yayalara göre daha fazla olacak. Bunun nedeni ise trafikte araçların sorumluluğunun daha fazla olmasıdır.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadardır?

2020 yılı trafik cezalarına göre kırmızı ışıkta geçmenin cezası yayalar için 132 TL, araçlar içinde 288 TL olarak belirlendi.

Bu cezaların yanı sıra kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen sürücülerin ehliyet puanlarından 20 puan düşülecek. Bu cezaların yanı sıra kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen sürücülerin bir yıl içinde üç kez tekrarlaması durumunda ehliyetlerine 30 gün el koyulacak. İkinci kez tekrar edenler 45, üçüncü kez tekrar edenlerin ise 60 gün ehliyetlerine el koyulacak.

Ehliyetlerine iki ve daha fazla el koyulan kişilerin tekrar ehliyetlerini alabilmeleri için psiko-teknik değerlendirmesine girmesi gerekmektedir. Bu uygulama sonucunda ehliyetlerini almalarında bir engel görülmezse ehliyetlerini alabilecekler.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası kaç günde gelir?

Kırmızı ışık cezaları sürücü adresine gönderilir. Bu cezalar 7-10 gün arasında adrese gönderilmiş olacaktır. Kişinin evde olmaması durumunda ceza mahalle muhtarına teslim ediliyor. Eğer cezanıza ulaşamamışsanız e-Devlet üzerinden de cezaları görebilirsiniz.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne zaman gelir?

Trafik cezalarının genelinde erken ödeme yapıldığında %25 indirim yapılıyor. Aynı şekilde kırmızı ışıkta geçme cezasında da bu uygulama geçerlidir. Ceza geldikten sonra 15 gün içinde ödeme yapılırsa %25 indirimden faydalanabilirsiniz. Ceza gecikmesi yapılması durumunda ise %5 faiz uygulanır.

Kırmızı ışık cezası nasıl ve nereden yapılır?

Kırmızı ışıkta geçtiyseniz ve ne kadar ceza yediğinizi merak ediyorsanız e-Devlet sistemi üzerinden cezanızı görebilirsiniz. Sisteme kimlik numarası ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra araç plakası yazarak cezanızı görebilirsiniz. Ancak sistemde bugüne kadar olan tüm cezalarınız görüneceğinden cezaların tarihlerine dikkat edin.

Son Güncelleme: 09.03.2020 19:08
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı ışıkta Geçmenin Cezası Ne KadarKırmızı ışıkta Geçmenin Cezası 2020Kırmızı ışıkta Geçmenin Yayalar Için CezasıKırmızı ışıkta Geçmenin Ceza PuanıKırmızı ışıkta Geçmenin Cezası Ne Zaman GelirKırmızı ışıkta Geçmenin Cezası Kaç Günde GelirKırmızı ışıkta Geçmenin Cezası Kaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyanet açıkladı! İşte 2020 yılı için fitre bedeli
Diyanet açıkladı! İşte 2020 yılı için fitre bedeli
SGK kaydı sorgulaması nasıl yapılır? SGK kayıt sorgulama işlemleri
SGK kaydı sorgulaması nasıl yapılır? SGK kayıt sorgulama işlemleri
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
2020 Genel Sağlık Sigortası başvurusu nasıl yapılır? GSS başvuru işlemleri
2020 Genel Sağlık Sigortası başvurusu nasıl yapılır? GSS başvuru işlemleri
Doğum yardımı ne kadardır? Doğum yardımı kimlere ödenir, başvuru süreci nasıldır?
Doğum yardımı ne kadardır? Doğum yardımı kimlere ödenir, başvuru süreci nasıldır?
Bordo Bereli maaşları ne kadardır? 2020 yılı Bordo Bereli asker maaşları
Bordo Bereli maaşları ne kadardır? 2020 yılı Bordo Bereli asker maaşları

Popüler Haberler

Öğretmen konusu nedir, dizi hangi yabancı diziden uyarlama?
İcra katibi maaşları ne kadardır? 2020 icra katibi maaşları
Öğretmen dizisi Mine kimdir? Göksu Melek Ulucan nereli ve kaç yaşında?
11 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı içerisinde bulunan programlar duyuruldu! İşte Kanal D, Fox TV, Star TV, TRT 1, Show TV, TV8 ve ATV yayın akışları.
Doğduğun Ev Kaderindir Yasemin kimdir? Gerçek adı nedir? Kayra Zabcı hakkında bilgiler
2020 Metro marketler kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? Metro market hafta içi ve hafta sonu mesai, çalışma saatleri
Corona virüsünden korunmak için dua veya sure var mı?
Korona virüs koruyucu maske hangisi? Hangi tür maskeler virüsten korur? Corona için hangi maskeyi almak gerekiyor?
Dünya Sağlık Örğütü Türkiye'de korona virüsünü hangi şehirde gösteriyor? Coronavirus COVID-19 Küresel durumlar haritasına Türkiye 'deki vakanın yeri
FFP1 FFP2 FFP3 N95 maske türleri farkları nelerdir? Corona virüsünden hangi maskeler korur?
Öğretmen dizisi hangi okulda lisede çekiliyor? Küçükkapı Lisesi hangi semttedir?
Mucize Doktor Dizisi Kıvılcım’ın bebeği olacak mı, bebeği doğuracak mı?
18 Mart 2020 günü hangi güne denk geliyor? 18 Mart ne günü? 18 Mart 'ta ne oldu?
Motorlu taşıtlar vergisi ödenmezse ne olur, geç ödeme cezası ne kadardır? MTV gecikme faizi nedir?
Corona virüsü belirtileri neler? Covid-19 virüsünden korunmak için öneriler
Otomobil far içi ve far temizliği nasıl yapılır?
80 derece kolonya corona virüsüne karşı korur mu?
Baraj dizisi 1.Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı!
Türkiye'de ilk koronavirüs nerede ve kimde tespit edildi? Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi hangi şehirde?
SGK, SSK ve Bağkurlu nasıl erken emekli olabilir? Erken emeklilik için yapılması gereken işlemler! 8 sene erken emekli olabilirsiniz!
Koronavirüs salgını Türkiye'de var mı, görüldü mü? Koronavirüs'den nasıl korunulur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.