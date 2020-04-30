2020 Malulen emeklilik şartları nelerdir? Erken emekliliğe neden olan hastalıklar nelerdir?

Erken emeklilik, emeklilik şartlarını normalden daha erken sürede elde etmektir. Erken emekli olabilmenin bazı şartları vardır.

Malulen Emekliliğe Neden Olan Hastalıklar

Malulen emeklilik nedeni olarak gösterilen hastalıkların listesi SGK mevzuatınde yer almıştır. İşte, bu hastalıklar:

Malulen Emekliliğe Neden Olan Hastalıklar 1

Epilepsi,

Kanser,

Demans,

Beyin tümörleri,

Parkinson sendromu,

Serebral palsi,

Multiple Skleroz (MS),

Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı),

Şizofreni,

Bipolar bozukluk,

Görme azlığı,

Retina kanamaları,

Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları,

İşitme kaybı

Malulen Emekliliğe Neden Olan Hastalıklar 2

Kol, bacak gibi organ kaybı,

Anemi,

Behçet hastalığı,

Gastrointestinal kanamalar,

Karaciğer sirozu,

Karaciğer nakli,

Kalp yetmezliği,

Kalp kapak hastalıkları,

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları,

Solunum sistemi hastalıkları,

Kalp nakli,

Böbrek nakli,

Akciğer nakli,

Tüberküloz,

AIDS.

Malulen Emeklilik Şartları

Malulen emekli olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Sosyal Güvenlik İl ve İlçe Müdürlüklerine yazılı olarak gerçekleştirmeden önce kurum tarafından açıklanan tüm başvuru şartlarını taşıyor olmalıdır. Malulen emekliliğe neden olan hastalığı bulunan vatandaşların sağlamaları gereken şartlar şu şekildedir:

- Hastalığından dolayı çalışma gücünün yüzde 60'ını yitirmiş olmak. Bu koşul sağlık kurulu incelemesi tespit edilecek ve raporla belirlenecek.

- Malulen emekliliğe neden olacak hastalığın çalışmaya başladıktan sonra oluşmuş olması.

- 1800 gün prim ödemiş olmak yada 5 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.

Türkiye’den ve dünyadan sıcak gelişmeleri yakala! Mobil uygulamamızla tüm gelişmelerden haberdar ol! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Haberport’un tüm haberlerini anlık olarak görüntülemek istiyorsan hemen şimdi Twitter hesabımızı Takip Et. >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et