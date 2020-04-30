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2020 Malulen emeklilik şartları nelerdir? Erken emekliliğe neden olan hastalıklar nelerdir?

2020 yılında malulen emeklilik şartlarının neler olduğu araştırılmaktadır. Erken emekliliğe sebep olan bazı hastalıklar vardır. Erken emekliliğe neden olan hastalıklar nelerdir diye soranlar için işte, detaylar…

30 Nisan 2020 Perşembe 13:43
2020 Malulen emeklilik şartları nelerdir? Erken emekliliğe neden olan hastalıklar nelerdir?

Erken emeklilik, emeklilik şartlarını normalden daha erken sürede elde etmektir. Erken emekli olabilmenin bazı şartları vardır.

Malulen Emekliliğe Neden Olan Hastalıklar

Malulen emeklilik nedeni olarak gösterilen hastalıkların listesi SGK mevzuatınde yer almıştır. İşte, bu hastalıklar:

Malulen Emekliliğe Neden Olan Hastalıklar 1

  • Epilepsi,
  • Kanser,
  • Demans,
  • Beyin tümörleri,
  • Parkinson sendromu,
  • Serebral palsi,
  • Multiple Skleroz (MS),
  • Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı),
  • Şizofreni,
  • Bipolar bozukluk,
  • Görme azlığı,
  • Retina kanamaları,
  • Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları,
  • İşitme kaybı

Malulen Emekliliğe Neden Olan Hastalıklar 2

  • Kol, bacak gibi organ kaybı,
  •  Anemi,
  • Behçet hastalığı,
  • Gastrointestinal kanamalar,
  • Karaciğer sirozu,
  • Karaciğer nakli,
  • Kalp yetmezliği,
  • Kalp kapak hastalıkları,
  • Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları,
  • Solunum sistemi hastalıkları,
  • Kalp nakli,
  • Böbrek nakli,
  • Akciğer nakli,
  • Tüberküloz,
  • AIDS.

Malulen Emeklilik Şartları

Malulen emekli olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Sosyal Güvenlik İl ve İlçe Müdürlüklerine yazılı olarak gerçekleştirmeden önce kurum tarafından açıklanan tüm başvuru şartlarını taşıyor olmalıdır. Malulen emekliliğe neden olan hastalığı bulunan vatandaşların sağlamaları gereken şartlar şu şekildedir:

- Hastalığından dolayı çalışma gücünün yüzde 60'ını yitirmiş olmak. Bu koşul sağlık kurulu incelemesi tespit edilecek ve raporla belirlenecek.

- Malulen emekliliğe neden olacak hastalığın çalışmaya başladıktan sonra oluşmuş olması. 

- 1800 gün prim ödemiş olmak yada 5 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak. 

 

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Son Güncelleme: 30.04.2020 13:43
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