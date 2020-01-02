2020 Ocak ayı 12 burcun genel yorumları - 2020 Ocak burç yorumları Sağlık, Aşk, İş, Para yorumu

Yılbaşı günü Balık burcunda olan Ay, 10 Ocak tarihinde yeni bir tutulma yaşayacak. Bu tutulma ile birlikte herkesin hayatında önemli izler bırakan 2019 yılı geride kalacak.

Pazartesi günü Merkür’ün Uranüs ile gerçekleştireceği etkileşim sayesinde, bir anda tüm umutların gerçekleşmesi bekleniyor.

Koç burcu Ocak ayı burç yorumu (21 Mart- 20 Nisan)

2019’un sonlarına doğru kariyerinizde atacağınız bir adım, iş hayatınızın akışını değiştirebilir. Yeni yıl ile birlikte asla yapmam dediğiniz şeyleri yapmaya başlayacaksınız.

2020’nin ilk günleri ile beraber aile bireylerinizden biri size zorlandığınız bir konuda yardım edebilir. İş hayatınız ile ilgili alacağınız yeni kararlar, sizi hayata bağlayabilir. Beklediğinizden daha büyük bir terfi imkanı elde edebilirsiniz.

Hayatınızı birlikte geçirmek istediğiniz kişiyi bulduğunuzu düşünüyorsanız, bu dönemde evlenmek ya da ev almak sizi mutlu edecektir. Cuma günü yönetici gezegeniniz Mars’ın Yay burcuna geçmesiyle birlikte, eğlenceli bir seyahate çıkabilirsiniz.

Boğa burcu Ocak ayı burç yorumu ( 21 Nisan- 21 Mayıs)

2019 yılını geride bırakırken beklenmedik bir kararla yurt dışından ev alabilir ya da yurt dışında bir iş kurmaya karar verebilirsiniz. Yılbaşını arkadaşlarınızla geçirmek, hem eğlenceli bir gece geçirmenize hem de daha önce yaşadığınız pişmanlıkları geride bırakmanıza yardımcı olacaktır.

Yıllardır görüşmediğiniz arkadaşlarınız yılın son günlerinde karşınıza çıkabilir. 2020 yılının ilk günlerinde hem iş hayatınızda hem de özel hayatınızda sizi mutlu eden gelişmeler yaşanabilir.

Cuma günü Mars’ın Yay burcuna geçmesiyle, macera dolu bir ilişki başlayabilir.

İkizler burcu Ocak ayı burç yorumu (22 Mayıs- 21 Haziran)

Yeni yıl ile birlikte iş hayatınızda zirveye çıkacağınız günler sizi bekliyor. Önceden yaptığınız birçok iyiliğin karşılığını alacağınız bir döneme giriyorsunuz.

2020 yılı sizin yılınız olacak. Hayallerinizi süsleyen konular olumlu sonuçlanacak. Karşınıza çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmekte fayda var. Yılbaşı günü anneniz sizinle vakit geçirmek isteyebilir.

İkili ilişkilerinizde altın çağı yaşayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Önümüzdeki 3 hafta boyunca sevdiğiniz kişi ile heyecan dolu günler geçirebilirsiniz.

Yurt dışında yaşayan arkadaşlarınız size yeni bir iş teklifinde bulunabilir. Bu iş fırsatını iyi değerlendirdiğiniz takdirde mevcut işinizi uluslararası arenada yayabilirsiniz.

Yengeç burcu Ocak ayı burç yorumu (22 Haziran- 22 Temmuz)

Yeni yıla girerken yönetici gezegeniniz Ay, Balık burcuna geçecek. Bugünlerde hayata karşı olan bakış açışınızı değiştirmek için epeyce düşünebilirsiniz. Bu düşünceler ikili ilişkilerinize de yansıyarak isteklerinizi yeniden belirlemenize neden olabilir.

Yılın son günlerinde finans konularında gelişmeler yaşanabilir. Yeni yıl ile birlikte yeni bir iş teklifi alabilirsiniz.

Mars’ın Yay burcuna geçmesiyle beraber, gündelik hayatınız hareket kazanacak. Mesai arkadaşlarınızla yeni planlar yapabilir, evcil hayvanınızla daha fazla vakit geçirebilirsiniz.

Aslan burcu Ocak ayı burç yorumu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Oğlak burcundaki Merkür, yılın son günlerinde iş hayatınızda yaşayacağınız sürprizlerin habercisi olacak. Yöneticinizin size yapacağı teklif, kariyer planınızın tümüyle değişmesine neden olabilir. Duygusal yönümüzü temsil eden Balık burcunun Ay’a geçmesi ise hayatınızdaki yenilikleri temsil edecek.

Harcamalar konusunda dikkatli olmak, ekonomik imkânlarınızı arttıracaktır. 2020 yılında ofisinizi değiştirmek ya da evcil hayvan edinmek size iyi gelecektir. Kas ağrılarına dikkat.

Başak burcu Ocak ayı haftalık burç yorumu ( 23 Ağustos- 23 Eylül)

Yeni yılda maddi ve manevi açıdan kendinizi güvende hissetmek isteyeceksiniz. Yılın ilk günlerinde uzun süredir süren küslükleri bitirmekte fayda var.

Yönetici gezegeniniz olan Merkür’ün, ani değişimlerin habercisi olan Uranüs ile iletişimi, ilişkilerinizdeki iletişim seviyesini değiştirir. Bu durumu lehinize çevirerek, sevdiklerinizle iyi vakit geçirmelisiniz. Dostlarınızın sevgisi sizi oldukça mutlu edecektir.

Hafta sonunda evinize beklenmedik misafirler gelebilir.

Terazi burcu Ocak ayı burç yorumu (24 Eylül- 23 Ekim)

Bu hafta aile içinde yaşanan kavgalar son bulabilir. Yeni yıla girilmesiyle manevi yönünüzü kuvvetlendirecek ve yeni umutlar taşıyacaksınız.

Ailece beklediğiniz para, bu hafta içerisinde elinize ulaşabilir. Yılbaşı gecesini sevdiklerinizle geçirmek, güzel enerjilerle dolmak iyi bir başlangıç yapmanızı sağlayacaktır.

2019 yılında yaşadığınız zorlukları, mutsuz günleri geride bırakarak yeni yıla meditasyon yaparak girebilirsiniz.

Akrep burcu Ocak ayı burç yorumu (24 Ekim- 22 Kasım)

Oğlak burcunda ilerleyen Merkür ile yakın akrabalarınızla olan problemleriniz ortadan kalkacak. Sevgilinizin sizin için hazırladığı sürpriz organizasyon karşısında oldukça mutlu olacak ve size verdiği değeri bir kez daha anlayacaksınız.

2020 yılında yeni bir ev ya da araba alabilir, iş hayatınızda yükselişe geçebilirsiniz. Bu hafta bir yurt dışı seyahati söz konusu olabilir.

Yılbaşı gecesini ummadığınız bir teklif ile tamamlayabilirsiniz.

Yay burcu Ocak ayı burç yorumu (23 Kasım- 21 Aralık)

Ocak ayının ilk günlerinde beklemediğiniz bir yerden yüklü bir para alabilirsiniz. Dostlarınızla yeni yılı birlikte geçirerek keyifli bir gece yaşayabilirsiniz.

Uzun zamandır çıkmak istediğiniz seyahate bu hafta sonu çıkabilirsiniz. Burada yeni kültürleri tanımak ve yeni arkadaşlar edinmek size iyi gelecektir. Bu seyahatten sonra yurt dışına yerleşme planınız hız kazanabilir.

Yılbaşı gecesi yemek konusunda biraz dikkatli olmakta fayda var. Uyku düzeninize dikkat etmelisiniz.

Oğlak burcu Ocak ayı burç yorumu (22 Aralık- 20 Ocak)

2019 yılı biterken kendinizi üstlendiğiniz sorumluluklara vereceksiniz. Bu dönemde hayatınıza yön verecek kararlar alabilirsiniz. Evlenmek, yeni bir iş kurmak ya da bir gayrimenkul satın almanız söz konusu olabilir.

Geleceğinizi garanti altına alabilmek için kendinizi riske atabilirsiniz. Yeni yılın ilk günlerinde aklınızı başınızdan alacak bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Artık hayattan keyif almaya bakmalı ve geçmişte yaşanan olumsuz olayları bir kenara bırakmalısınız.

Kova burcu Ocak ayı burç yorumu (21 Ocak- 19 Şubat)

Uranüs, yeni yıla girerken evinizde tartışmalara yol açarak, sizi kötü kararlar almaya itebilir. Yakın zamanda bir miras konusu gündeme gelebilir. Yeni yıl ile birlikte kendinizi ödüllendirerek saunaya ya da masaja gitmelisiniz.

Yakın zamanda bir kamp ortamında bulunmak isteyecek ve bu kampta kendinizi tamamen yenileyebilirsiniz.

Hafta sonunda Mars’ın Yay burcuna geçmesiyle, arkadaşlarınızla keyifli bir hafta sonu tatili geçirebilirsiniz. Yeni kişilerle tanışmak sizi bir adım ileriye götürecektir.

Balık burcu Ocak ayı burç yorumu (20 Şubat- 20 Mart)

Yeni yılın ilk ışıklarıyla birlikte artık geleceğe daha umutla bakacaksınız. Şimdiye kadar yaşadığınız bütün zorluklar yeni yıl ile birlikte tarihe karışacak.

2020 yılında yeni iş projeleri sizi bekliyor. Bu projelerde yer almanızla birlikte yeni insanlar tanıyacak ve sosyal çevreniz oldukça genişleyecek. Üst makamlarla kuracağınız yakın diyaloglar, sorumluluklarınızı arttırarak size yeni kapılar açabilir.

Sevgiliniz ile geçireceğiniz güzel günler sizi bekliyor. Birlikte bütün zorlukların üstesinden gelerek yeni bir sayfa açabilirsiniz.