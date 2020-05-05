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2020 ÖTV araba nasıl alınır? ÖTV Vergisi ödemeden araç almak için yapmanız gerekenler

Devlet tarafından herhangi bir engeli bulunan vatandaşlara sosyal yardımlar ve indirim hakları sunulmaktadır. Engelli vatandaşlara özel olarak sunulan ve en fazla başvurulan destek hakkında engelli vatandaşlar 2020 ÖTV araba nasıl alınır? Sorusunu merak etmektedir. İşte ötv ödemeden araba sahibi olmak isteyen vatandaşların bilmesi gereken tüm bilgiler haberimizde.

05 Mayıs 2020 Salı 11:51
2020 ÖTV araba nasıl alınır? ÖTV Vergisi ödemeden araç almak için yapmanız gerekenler

Araba satın almak isteyen kişiler ÖTV ücreti ödemeden araba sahibi olabilirler. Resmi gazete’de geçen gereksinimleri karşılamanız sonucunda özel tüketim vergisinden muaf olarak araç satın alabilirsiniz. ÖTV ödemeden nasıl araba alınacağı haberimizin içeriğinde.

2020 ÖTV’siz araba almak! ÖTV’siz otomobil nasıl alınır? Vergisiz araba almak için yapmanız gerekenler

Lüks ve etrafa zararı olan ürünler için devletin aldığı ÖTV adlı verginin kullanılma amacı, kazanç elde etmekten ziyade çevre için bir fayda sağlamaktır. Bu çerçevede kürk, mücevher, araba, tütün mamülleri, alkol, fosil atık, beniz ve kömür tarzındaki lüks, insan sağlığına ve doğaya zarar veren ürünlerden ÖTV alınır.

ÖTV ödemeden araba sahibi olma hakkı sadece engelli vatandaşlara özel bir haktır. Engelli olan kişilerin bulunduğu sosyal hayattaki sıkıntılarını hafifletmek ve trafikte bulunmaları için ÖTV ödemeden araba satın alma fırsatı sağlanmaktadır. Engelli kişilerin engellilik durumunu bir evrak ile göstermesi gerekmektedir. Yasada bulunana göre engelli statüsünde bulunan vatandaşlar ÖTV ödemesi yapmadan araba sahibi olabilirler.

2020 ÖTV indiriminden kimler yararlanabilir?

2020 senesine ait resmi gazetede geçen ötv ödemesi olmadan araba sahibi olma hakkı bulunan vatandaşlar şunlardır:

  • Şehir yakınlar
  • Gazi ve gazi yakınlar
  • Engellilik hali ispatlanmış olan vatandaşlar

Peki engelli vatandaşların ÖTV indiriminden yararlanması için belirlenen şartlar nelerdir?

Yasada belirtilene göre engelli durumu olan kişilerin ötv indiriminden faydalanabilmeleri için bazı gereksinimleri bulunmaktadır. Bu gereksinimlere yerine getirmemiş olan engelli vatandaşların da ötv ücretini ödemeden araç alma şansları bulunmamaktadır. İşte sözü geçen gereksinimler şu şekildedir;

  • Engel durumunun yüzde 40’ın üzerinde olması ve sağlık kurumları tarafından raporlandırılması gereklidir
  • Engelli vatandaşlar ÖTV indirimsiz yalnızca sıfır araç alabilirler, ÖTV indirimi ikinci el araç alımlarını kapsamaz.
  • Yüzde 90’ın üzerinde engelli olan ve 18 yaşını doldurmamış vatandaşların ÖTV’siz araç alması için vasi kararı gerekir
  • Yüzde 40 ve üzerinde ortopedik sorun tespit var ise engelli vatandaşlar rahatsızlıklarına özel oluşturulan aksamlar ile yeniden dizayn edilen araçlarla kullanmak durumundadır
  • Engelli vatandaşların trafiğe çıkması için H sınıfı ehliyet sahibi olması ve “araç kullanmasına engel yoktur” onayı alması gerekir
  • Araçların ruhsatı engelli vatandaşın üzerine kayıt edilir. Yüzde 90 ve üzerinden engelli olan ve araç kullanması mümkün olmayan kişiler ise araçlarını yine kendisi üzerine kayıtlıdır ancak araçları 2. ve 3. Dereceden akrabaları kullanabilir.
  • ÖTV indirimsiz araç sahibi olan engelli bir vatandaş 5 yıl yeniden ÖTV indiriminde faydalandığı bir araç alamaz. Ancak araçlarının doğal afet ya da kaza sonu perte çıkması durumunda yeni bir araç alabilirler.
  • Engelli vatandaşlar 1.6 motor gücünün üstünde araç alamaz ve 303.200 TL oranında araç alımlarının gerçekleştirmesi gerekir.

 

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Son Güncelleme: 05.05.2020 11:51
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