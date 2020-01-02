2020 pasaport alımı için gerekli evraklar nelerdir? Pasaport işlemleri ve gerekli evrakları

Pasaport işlemleri yurt dışına tatil yapmak için veya kalıcı olarak yerleşmek isteyen insanların çıkarması gereken zorunlu bir belgedir.

Pasaport işlemlerini yapabilmek için Nüfus Müdürlükleri tarafından pek çok belge talep edilir. Bilindiği üzere 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren pasaport ile ilgili işlemler Nüfus Müdürlüklerine geçmişti.

Pasaport çeşitleri nelerdir?

Pasaport yenileme işlemlerinde en önemli işlem nüfus cüzdanında yazan T.C kimlik numarasının okunaklı olmasıdır. Eğer T.C kimlik numarası silinmişse öncelikle kimliğin yenilenmesi gerekmektedir.

Ülkemizde kullanılan 5 çeşit pasaport vardır. Bunlar sırası ile;

Bordo Pasaport (Umuma mahsus pasaport): Bu pasaport vatandaşlara verilen pasaporttur. Her Türk vatandaşı alabilir. Dolaşım gücü sınırlı olmakla birlikte, Avrupa, Amerika ve Avusturalya kıtalarına seyahat edilmeden önce vize alınması gereklidir.

Yeşil Pasaport (Hususi Pasaport): 1, 2 ve 3. derece unvana sahip devlet memurlarına, eski bürokratlara ve görevde olan il ve ilçe belediye başkanlara verilen pasaporttur. Bu pasaportu öğretmenler, doktorlar, akademisyenler ve yerel yönetimlerde görevi olan kişiler de kullanabilir. Kişi istifa memurluktan istifa etse de veya emekli olsa da bu pasaportu kullanabilmektedir. Kişinin eşi ve 25 yaşın altındaki çocukları da yeşil pasaport çıkartabilir. Bu pasaportun birçok ülkeye vize şartı olmadan, seyahat edebilme hakkı vardır.

Gri Pasaport (Hizmet Pasaportu): Türkiye’de görevi nedeniyle yeşil pasaport alamayan devlet memurları, hükümet, kurum ya da kuruluşlar tarafından yurt dışında görevlendirilen kişilere, görevleri süresince kullanmak için verilen pasaporttur. Yeşil pasaport gibi birçok ülkeye seyahat edebilme hakkı bulunur.

Siyah Pasaport (Diplomatik Pasaport): Türkiye’de üst düzey bürokratların ve devlet adamlarının kullandığı pasaport türüdür. Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı, TBMM başkanı, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, büyükşehir belediye başkanları, büyükelçi ve konsolos görevlileri bu pasaportu kullanır.

Geçici Pasaport: Tek bir sefer kullanma hakkı bulunan bu pasaport, pasaportun olmadığı ya da yurt dışında pasaport kaybı, pasaportun geçerlilik süresinin bitmesi ve sınır dışı edilme gibi durumlarda; Türkiye’nin yurt dışındaki konsolos ve elçilikleri tarafından verilen pasaporttur.

Pasaport işlemleri için nasıl randevu alınır?

2020 pasaport için gerekli evraklar nelerdir?

Pasaport işlemlerini halledebilmek için öncelikle Nüfus Müdürlüklerinden randevu alınması gerekir. Randevu alabilmek için vatandaşların iki yolları bulunur. İlki Alo 199 hattını arayarak temsilci sayesinde randevu almaktır. İkinci yol ise Nüfus Müdürlüğünün resmi intenet sitesine girerek buradan pasaport işlemlerine tıklamanız gerekir. Daha sonrasında açılan ekranda istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz girilerek işlemin tamamlanması gerekir. Randevu bilgileri e-posta adresine gönderilen bir şifre ile doğrulanmaktadır.

İstenilen belgeler pasaportun türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Pasaportun türüne göre istenilen evraklar şu şekildedir;

Bordo Pasaport için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçici kimlik)

Pasaport yeniletmek isteyenlerin eski pasaportu 2 adet biyometrik fotoğraf

Pasaport Harç Makbuzu ve pasaport cüzdan bedeli makbuzu Harçsız pasaport almak isteyenler için öğrenci belgesi (Öğrenciler harçsız pasaport alabilmektedir.)

Ergin olmayanlar için muvafakat belgesi (izin belgesi). Bu belge notörlerden alınabilir.

Gri Pasaport İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Gri pasaport sadece bakanlık tarafından belirlenen merkezlerde verilir.

Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçici kimlik)

2 adet biyometrik fotoğraf

Daha önceden pasaport çıkartılmışsa eski pasaport Pasaport defter bedelinin ödendiğine dair dekont

Görev onayı ve talep formu

Ergin olmayanlar ve kısıtlılar için muvafakat belgesi

Engelli çocuklar için sağlık raporu

Yeşil Pasaport İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yeşil pasaport bakanlık tarafından belirlenmiş olan merkezlerde verilir.

Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçici kimlik)

2 adet biyometrik fotoğraf

Daha önceden pasaport çıkartılmışsa eski pasaport

Pasaport defter bedelinin ödendiğine dair dekont

Ergin olmayanlar ve kısıtlılar için muvafakat belgesi

Engelli çocuklar için sağlık raporu

Hususi damgalı pasaport talep formu

2020 Pasaport harç ücretleri ne kadardır?

Pasaport harç ücretlerinin Nüfus Müdürlüklerine gitmeden önce yatırılması zorunludur. Ayrıca harçların yatırılmış olduğuna dair dekontlara sahip olunması şartı da bulunur. Pasaport harç ücretleri pasaportun geçerlilik süresine farklılıklar göstermkektedir.

6 ay için: Harç Bedeli 170,00 TL ve Defter Ücreti 133,50 TL’dir. Toplam ücret 303,50 TL olacaktır.

1 yıl için: Harç Bedeli 248,40 TL ve Defter Ücreti 133,50 TL’dir Toplam ücret 381,90 TL olacaktır.

2 yıl için: Harç Bedeli 405,50 TL ve Defter Ücreti 133,50 TL’dir. Toplam ücret 539 TL

3 yıl için: Harç Bedeli 575,90 TL ve Defter Ücreti 133,50 TL’dir. Toplam ücret 709,40 TL olacaktır.

4+ yıl için: Harç Bedeli 811,60 TL ve Defter Ücreti 133,50 TL’dir. Toplam ücret 945,10 TL olacaktır.

Pasaport harç ücretleri nereye yatırılır?