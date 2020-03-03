2020 pasaport harç ücretleri ne kadar oldu? 2020 yıla göre zamlı pasaport harç ücretleri

Yeni seneye girilmesi ile beraber pek çok alanda zamlar uygulanmaya devam ediyor. Yurt dışına devamlı olarak çıkan vatandaşlar 2020 senesinde pasaport harç ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyorlar. Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrasında 2020 senesi için pasaport harçlarına yeniden değerleme oranı bünyesinde %22,58 oranında zam yapılacağı ifade edilmişti. Bu kararın yayımlanması sonrasında 1 Ocak tarihinden itibaren zamlı ücretler üzerinden hizmet verilmeye başlandı.
2020 Senesi Pasaport Ücretleri
- 6 aylık pasaport harç ücreti 208,30 TL – defter bedeli 160,00 TL – Toplam: 368,30 TL
- 1 yıllık pasaport harç ücreti 304,40 TL – defter bedeli 160,00 TL – Toplam: 368,30 TL
- 2 yıllık pasaport harç ücreti 497,00 TL – defter bedeli 160,00 TL – Toplam: 368,30 TL
- 3 yıllık pasaport harç ücreti 705,90 TL – defter bedeli 160,00 TL – Toplam: 368,30 TL
- 4 – 10 yıllık yıllık pasaport harç ücreti 994,80 TL – defter bedeli 160,00 TL – Toplam: 1154,80 TL
Pasaport Harç Ücreti Nereye Ödenir?
Pasaport defter ve harç ücretleri Vergi Dairesi Müdürlükleri, PTT şubeleri, anlaşmalı bankalara veya Gelir Dairesi Başkanlığı’nın resmi intenet sitesi üzerinden ödenebilmektedir.
Umuma Mahsus Pasaport Başvurusu İçin Gereken Evraklar
Aşağıdaki kısımda bordo pasaport çıkarılabilmesi için gereken evraklar sıralanmıştır.
- T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,
- Son 6 ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf,
- Kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname
- Öğrencilerin harç ücreti ödemeden aldıkları pasaport başvurularında “Öğrenci Belgesi”
- Başvuru öncesinde bordo pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi
- Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuru işlemleri sırasında ibraz edilmesi de gerekli olmaktadır.