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2020 Pasaport harcı ödemeleri ne kadar oldu?

Yurt dışına çıkarken kullanılan pasaportların, belirli süreler içerisinde harcı yatırılması gerekmektedir. 2019 yılında # zamlanan ücretin bu yıl ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte ''2020 pasaport harcı ödemeleri ne kadar oldu? sorusunun yanıtı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 21:41
2020 Pasaport harcı ödemeleri ne kadar oldu?

Yurtdışına çıkacak olan kişileri yakından ilgilendiren pasaport harcı miktarı belli oldu. İstenilen süreye göre değişiklik gösteren pasaport harcı 208.8 TL ile 995 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Pasaport başvurusu nereye yapılır?

Pasaport başvuruları eskiden emniyet müdürlükleri üzerinden yapılmaktaydı. Ancak değişen sistemle birlikle bu işlem nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. Emniyet müdürlüklerinin başvuru noktaları 503 iken, nüfus müdürlüklerinde bu sayı 761’e yükseldi. Pasaport başvurusu sırasında istenilen belgeleri de yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

Bordo pasaport için gereken evraklar;

-Nüfus cüzdanı ya da T.C kimlik kartı

-Harç ve cüzdan bedelinin ödendiğine dair banka makbuzu

-İki biyometrik fotoğraf

-Varsa eski pasaport

Pasaport harcı ne kadar?

Pasaport harcı ücretleri süresine göre değişiklik göstermektedir. Pasaport ücretlerine ek olarak bide 133,5 TL defter ücreti ödenmektedir. Aşağıdan 2019 ve 2020 yıllarının pasaport harç ücretlerine ulaşabilirsiniz.

-6 aylık 2019 harcı: 170.40 TL – 2020 harcı: 208.8 TL

-1 yıllık 2019 harcı: 248.40 TL – 2020 harcı: 304.5 TL

-2 yıllık 2019 harcı: 405.5 TL – 2020 harcı: 497 TL

-3 yıllık 2019 harcı: 575.9 TL – 2020 harcı: 705.9 TL

-10 yıllık 2019 harcı: 812 TL – 995 TL

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Son Güncelleme: 04.05.2020 21:41
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