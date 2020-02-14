2020 PMYO başvuru ve alım şartları

2020 PMYO alımı ve şartları konusu son günlerde, özellikle lise mezunu polis adaylarının oldukça fazla ilgilendiği konulardan bir tanesi. Bu yazımızda da Pmyo alım zamanları, 2020 yılı Pmyo alınacak mı sorularını ve Pmyo alımı için gerekli olan şartlar hakkında ayrıntılı olarak bilgiler vereceğiz.

2020 Pmyo Alımı ve şartları

Lise mezunu olan kişileri kendi çatısı altında toplayan Pmyo Okulu, geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi Başkanı tarafından yapılan bir açıklamada polis alımlarında, lise mezunu kişilerin yerine daha fazla üniversite mezunu olan kişilere yöneleceklerini belirtmişti. Bundan dolayı 2020 yılında lise mezunu olan polis adaylarının kafalarını kurcalayan sorular bulunmakta. Tüm bu konuların detaylı bir şekilde bilgilerini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

Pmyo nedir?

Açıkımı Polis Meslek Yüksek Okulu olan Pmyo, polis adayı olan kişilerin bu okulu seçmesi halinde 2 yıl süreli bir eğitim alırlar. Adaylar, görecekleri bu eğitimlerin içerisinde polislik ve temel dersler yer alarak donanımlı birer polis olmaktadır. Bununla birlikte Polis Meslek Yüksek Okulları ön lisans seviyesindedir. Buna bağlı olarak lise mezunu olanlar Pmyo’nu tercih ederek, sorunsuz bir şekilde mezun olmasının sonucunda kişiler ön lisans diplomasına eşit bir diploma alırlar. Alınan bu diploma, kariyerine polis olarak devam etmese bile kişilerin her türlü yerlerde işine yarayabilir.

2020 Pmyo alımı ne zaman olacak?

Pmyo alımı tarihleri kesin olarak belli olmasa da her sene düzenli aralıklarla 1 defa yapılmaktadır. Yapılan tüm Pmyo alımları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen TYT sınavı ile birlikte gerçekleşir. Adaylar, TYT sınavından alınan ham puanın üzerinden en yükseği belirlenerek sıralamaya alınır. Ayrıca başvuru yapabilmek için bir taban puan belirlenir. Belirlenen bu puan 2019 yılında 250 olmuştu. Okulun alımları ise, ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra gerçekleşir. İlgili ÖSYM 2020 yıllık takvimine bakıldığı zaman sınavın 20.06.2020 tarihinde gerçekleşeceği görünmektedir. Sınavın sonuçları ise 23.07.2020 tarihinde yayınlanacak. Sonuçların açıklanmasından hemen sonra da Pmyo tarafından belirlenen taban puan paylaşılarak bu puan üzerinden alımlar gerçekleştirilecek.

2020 Pmyo alımı yapılacak mı?

2020 Pmyo şartları

2020 Pmyo alımı ve şartları konusunun dışında, başka bir merak edilen konu ise Pmyo alımlarının devam edip etmeyeceği. Yazımızın üst tarafında da belirtildiği gibi Polis Akademisi Başkanı’nın yapmış olduğu bir açıklama mevcut. Yapılan bu açıklamada, eskisinden farklı olarak lise mezunlarının yerine üniversite mezunu olan kişilere öncelik verileceği belirtilmişti. Bunu dışında Pmyo’nun bir çırpıda değil, adım adım azaltılarak alımların bitireceği söylenmişti. Fakat bu konu için herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle 2020 yılı için Pmyo alımlarının devam edeceği düşünülmektedir.

2020 Pmyo için gereken şartlar, tüm senelerde uygulandığı gibi bu sene de büyük bir değişiklik yapılmadı. Henüz, 2020 Pmyo başvuru kılavuzunun yayınlanmadığından dolayı sizlere 2019 yılına ait Pmyo başvuru kılavuzunu paylaşıyoruz. Bu kılavuz sayesinde 2020 yılına ait maddeler hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. 2020 Pmyo başvuru kılavuzu yayınlandığı zaman haberimizi tekrardan güncelleyeceğiz.

T.C. vatandaşı olmak,

Lise ve dengi okul mezunu olmak,

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (250,000) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (150,000) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2019) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1994 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak),

Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”