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2020 PÖH maaşları ne kadardır? Polis Özel Harekat 2020 maaşları

Polis Özel Harekata girmek isteyen kişiler 2020 yılı PÖH maaşlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Polis Özel Harekat maaşlarına 2020 yılına girilmesiyle birlikte zam yapıldı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 10:45
2020 PÖH maaşları ne kadardır? Polis Özel Harekat 2020 maaşları

Polis Özel Harekat (PÖH), Emniyet Genel Müdürlüğü kapsamına alınan ve uluslararası görevlerde de yer alan en önemli operasyon timleri arasında yer almaktadır. PÖH’e giren kişiler özel eğitimler alır ve ülkemizi hem içerde hem de uluslararası alanlarda korurlar. PÖH’e giren kişiler komando ve bordo bereliler gibi ağır eğitimler almaktadır.

PÖH Şartları Nelerdir?

Polis Özel Harekata girmek isteyen kişilerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlarını sağlamayan adaylar kurum bünyesine alınmamaktadır.

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Türk vatandaşı olmak,

- Askerlikle ilişiği olmamak,

- Lise veya dengi bir kurumdan mezun olmak,

- Evli olanlar için kendisinin ve eşinin herhangi bir sabıkası olmamak,

- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartlarını sağlamak,

- Psikolojik ve fizyolojik olarak silah taşımaya uygun olmak,

- Yüz kızartıcı suçlardan ceza almamış olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Güvenlik ve arşiv taramasından olumlu çıkmak.

PÖH İçin KPSS Şar Mı?

Polis Özel Harekata girmek isteyen kişilerin KPSS sınavından en az 70 puan alması gerekmektedir. Ancak geçtiğimiz aylarda yapılan yeni bir düzenlemeyle PÖH başvuruları için istenen KPSS puanı 65’e düşürüldü.

Kadınlar PÖH’e Girebiliyor Mu?

Polis Özel Harekat alımlarında kadın personel alımları her zaman yapılmamaktadır. Bundan dolay PÖH olmak isteyen kadın adayların ilanlar yakından takip etmesi gerekmektedir.

PÖH Eğitimleri

Polis Özel Harekat eğitimleri benzeri kurumlardaki gibi oldukça ağırdır. “Yıldırma eğitimi” adı verilen eğitimler bu süreçte uygulanmaktadır. Adaylar fiziki, psikolojik ve fizyolojik olarak en zor testlere tabii tutulmaktadır.

2020 Yılı PÖH Maaşları Ne Kadar?

2020 yılında Polis Özel Harekat maaşlarına da belli oranlarda zam yapıldı. PÖH’e ilk giren aday memura en düşük maaş olan 5 bin 950 TL verilmektedir. Bu maaşa operasyon ücreti eklenmemiştir. Doğu ve güneydoğu bölgelerinde operasyonlara katılan kişilere 3000 TL’ye kadar operasyon ücretleri verilmektedir. Bu meslekte 20 seneyi aşan kişiler ise 6 bin 700 TL maaş verilmektedir. Bu ücrete ek olarak operasyon ücretleri de eklenebilmektedir.

Polis Özel Harekat maaşlarına devlet memurlarına olduğu gibi yılda iki defa zam yapılmaktadır. Bu zamlar 6 ayda bir olacak şekilde yapılmaktadır.

Son Güncelleme: 15.02.2020 10:46
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