2020 PTT personel ve memur alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımında son durum ne, açıklama geldi mi?

PTT 2023 yılına kadar personel alımlarına devam edeceğini açıkladı. PTT’nin personel alımı yapacağını açıklamasının ardından birçok kişi başvuru detaylarını araştırmaya koyuldu. Kamu personeli olmak isteyenlere PTT’den müjdeli haber geldi. PTT resmi gazetede verdiği ilanla personel alımı yapacağını açıkladı.

Gazetede yer alan haberde PTT personel alımında gerekli olan şartları ve istenecek evrakları da açıkladı. PTT 2020 yılında başlayacak olan personel alımlarının 3 yıl boyunca süreceği bildirdi. Ancak kurum 2020 yılına başlayacak olan alımların ne zaman başlayacağı hakkında net bir tarih vermedi. PTT personel alımları için kesin tarihi resmi siteden duyuracak. Başvuru yapacak olan vatandaşlar başvuru tarihini PTT’nin resmi intenet sitesinden takip edebilecek.

PTT memur alım şartları nelerdir?

PTT Gişe ve Büro Görevlisi

PTT Dağıtıcısı

PTT Avukatı

PTT Uzmanı

PTT Mühendisi

PTT Mimarı

PTT Teknikeri

PTT Postacısı

PTT 2023 yılına kadar 3 yıl boyunca personel alımlarını sürdüreceğini açıklamıştı. PTT bünyesinde görevlendirilmek üzere birçok pozisyonda kamu personeli işe alınacak. PTT işe alımlarında görev yapılabilecek pozisyonlar şu şekildedir:

Ancak PTT personel alımlarına başvuru yapacak kişilerin belli şartlara uyması gerekmektedir. PTT’nin 2020 yılı personel alımları için belirlediği şartlar şu şekildedir:

PTT’nin yurtdışındaki iş yerlerinde çalışacak kişiler hariç T.C. vatandaşı olmak gerekmektedir.

18 yaşını doldurmuş ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayında 36 yaşından gün almamış olunması gerekmektedir.

Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nda 53.madde ile belirtilmiş olan suçlardan herhangi birinden ceza alınmamış olması gerekmektedir (yüz kızartıcı suçlar, devletin güvenliğini tehdit eden suçlar vb).

Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak gerekmektedir. Eğer daha önce uyuşturucu tedavisi görülmüşse tedavinin bittiğine dair belge ile başvuru yapılmalıdır.

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik görevini bitirmiş ya da askerlik çağına gelmemiş olmak şartları aranmaktadır.

Daha önce aday kamu kuruluşlarından herhangi bir sebepten dolayı atılmamış olmalıdır.

Güvenlik soruşturması ve yapılan arşiv soruşturmasında olumlu sonuç almak aranan şartlar arasında yer almaktadır.

PTT memurlarının maaşları ne kadar?

PTT 2020 yılıyla birlikte belirlediği personel maaşlarını açıkladı. PTT’de çalışanların maaşları şu şekildedir: