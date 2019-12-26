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2020 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman başlıyor?

2020 yılına az bir süre kala Ramazan ayının bu yıl ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte 2020 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman başlıyor, sorusunun yanıtı.

26 Aralık 2019 Perşembe 08:23
2020 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman başlıyor?

Tüm Müslüman aleminin beklediği, 11 ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan Cuma günü başlayacak. 30 gün boyunca oruç ibadeti yapılacak bu mübarek ay, 23 Mayıs cumartesi günü sonlanacak.

Bayram tatillerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için 2020 yılı için tatil günleri de belli oldu.

Ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan ayının sona ermesinin ardından Ramazan bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak.

23 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı arifesi,

24 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı 1.gün,

25 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün,

26 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 3.gün, olacak.

Kurban Bayramı ne zaman?

2020 yılında Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak.

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı arifesi,

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün,

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün,

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün,

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün, şeklinde olacak.

Son Güncelleme: 26.12.2019 08:24
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