2020 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman başlıyor?

Tüm Müslüman aleminin beklediği, 11 ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan Cuma günü başlayacak. 30 gün boyunca oruç ibadeti yapılacak bu mübarek ay, 23 Mayıs cumartesi günü sonlanacak.

Bayram tatillerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için 2020 yılı için tatil günleri de belli oldu.

Ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan ayının sona ermesinin ardından Ramazan bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak.

23 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı arifesi,

24 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı 1.gün,

25 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün,

Kurban Bayramı ne zaman?

26 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 3.gün, olacak.

2020 yılında Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak.

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı arifesi,

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün,

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün,

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün,

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün, şeklinde olacak.