2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kaç gün tatil?

Ramazan Bayramına sayılı günler kaldı. Tüm Müslüman alemi Ramazan ayının ardından kutlanacak olan Ramazan Bayramını heyecanla bekliyor. Ancak koronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle bu bayram diğer bayramlardan farklı olacak ve ‘’nerede o eski bayramlar?’’ dedirtecek.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak?

Ramazan Bayramı bu yıl 24 Mayıs 2020 tarihine denk geliyor. 23 Mayıs 2020 tarihi ise arife günü olacak.

Ramazan Bayramı’nın başladığı tarihin 24 Mayıs Pazar gününe denk gelmesiyle vatandaşlar 9 günlük bir tatil beklemeye başladı. 23 Mayıs arife günü Cumartesi, 24 Mayıs Bayramın ilk günü ile birleştirildiğinde 4 günlük tatil ihtimali ortaya çıkıyor.

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı yapılacağına dair çıkan iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca açıklamasında, ‘’Ramazan Bayramında sokağa çıkmayla ilgili hükümet kararını önümüzdeki günlerde salgının seyri belirleyecek. Bu konu şu an Bilim Kurulunun gündeminde gelmedi.’’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 00:30