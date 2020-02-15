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2020 Sağlık Bakanlığı 17.000 Personel alımı sınavları ne zaman yapılacak? 2020 Sağlık Bakanlığı personel alım sınav şartları ve kadroları

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sağlık personeli alımı için vatandaşlar, sağlık personel alımı sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını arıyorlar. İşte, 2020 Sağlık Bakanlığı personel alım şartları ve 2020 Sağlık Bakanlığı 17.000 Personel alımı sınavları tarihi...

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:33
2020 Sağlık Bakanlığı 17.000 Personel alımı sınavları ne zaman yapılacak? 2020 Sağlık Bakanlığı personel alım sınav şartları ve kadroları

Sağlık personeli alımı için yapılan başvurular geçtiğimiz ay tamamlandı. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı personel alımı için sınava girecek olan adaylar, sağlık personeli alımı için sınav tarihini ve başvuru şartları merak ediyorlar. İşte, 2020 Sağlık Bakanlığı personel alım sınav şartları ve sınav tarihi...

2020 Sağlık Bakanlığı 17.000 Personel alımı sınavları ne zaman yapılacak?

2020 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 17.000 sağlık personeli alımı için başvuruda bulunmuş adaylar personel alım sınav tarihini merak ediyorlar. Ancak, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 17.000 sağlık personel alımı için sınav tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

2020 Sağlık Bakanlığı personel alım sınav şartları ve kadroları!

2020 yılında yapılacak olan 17.000 sağlık personeli alımında KPSS sınav sonuçlarına ve adayın gireceği sözlü sınav sonuçlarına göre personel alımı gerçekleştirilecek. Sınav başvuru şartları ise;

- Adayın girmiş olduğu KPSS sınavından her puan türünden 70 puan almış olması,

- 35 yaşını doldurmamış olmaması,

- Sağlık Bakanlığı'nın resmi sayfasında bulunan Ek'teki bölümlerden mezun olmuş olması,

Sözlü sınavını başarılı geçebilmesi için;

- Sınav konuları ile ilgili bilgi düzeyi 50 puan olarak değerlendirilecek,

- Konuyu anlayıp özetleme, kendini ifade edebilme gücü 10 puan olarak değerlendirilecek,

- Temsil kabileyeti ve davranışlarının mesleğe uyumu 10 puan olarak değerlendirilecek,

- Özgüven ve müşterileri ikna etme kabileyi 10 puan olarak değerlendirilecek,

- Yetenek ve genel kültür 10 puan olarak değerlendirilecek,

- Bilimsel ve teknolojik gelişmeler bilgisi 10 puan olarak değerlendirilecek.

 

Son Güncelleme: 15.02.2020 15:33
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