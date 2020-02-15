2020 SGK rapor parası sorgulama nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda rapor parası alabilmek için 4 farklı yöntem bulunmaktadır. rapor paraları, başvuru onaylandıktan sonraki 2 hafta içerisinde hesaba yatırılmaktadır.

Rapor parası başvurusunu kimler yapabilir?

-İş kazası yaşayan kişiler,

-Hamile çalışan anneler,

-Meslek hastalığı olan kişiler,

-İstirahat gerektiren bir rahatsızlığı olan kişiler, rapor parası almak için başvuru yapabilmekteler.

Rapor parası başvurusu için gereken şartlar nelerdir?

Rapor parası alabilmek için, vatandaşların sağlaması gereken bazı koşullar bulunmaktadır. Bu koşullar:

-Raporun, uzman bir doktor tarafından verilmesi gerekmektedir.

-Geçici iş göremezlikten sayılan hastalıklardan birinin yaşanmış olması gerekir.

-Rapor parası almak isteyen kişilerin, başvuru yaptıkları tarihten önceki bir yıl içerisinde en az 90 gün prim ödemiş olması şarttır.

-Bağımsız olarak çalışanların bu parayı alabilmesi için rapor parasına konu olan rahatsızlıkların yatarak tedavi gerektirmesi istenmektedir. Bu durum doğum nedeni ile rapor parası alacak olan kişileri kapsamamaktadır.

Rapor parası başvurusu nasıl yapılır?

Rapor parası alabilmek için başvuru işlemleri şu şekildedir:

-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden rapor alınmalıdır.

-Alınan rapor, işverene teslim edilmelidir.

-İşveren, kendisine verilen raporu 5 gün içerisinde e-rapor sistemi ile SGK’ya bildirmelidir. 5 günlük süreyi geçen işverenlere cezai işlem uygulanmaktadır.

-Rapor SGK’ya ulaştıktan sonra değerlendirme süreci başlamaktadır.

-Değerlendirmeler yapılarak, rapor parası almaya hak kazananların ödenek tutarı hesaplanmaktadır.

-Rapor parası hesaplandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından rapor sahibi adına hesaba yatırılmaktadır.

Rapor parası nasıl sorgulanır?

Rapor parası sorgulama için kullanılabilecek birkaç yöntem vardır. Bunlar:

-Alo 170 hattını aramak,

-E-devlet sistemi ile sorgulama yapmak,

-PTT şubelerinden sorgulama yapmak,

-SGK’ya giderek ya da telefon numarasını arayarak rapor parası sorgulama yapılabilmektedir.

Telefon aracılığı ile rapor parası sorgulama

Telefon ile rapor parası sorgulama yapabilmek için ALO 170 hattının aranması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından vatandaşların hizmetine sunulan bu hat ile prosedürle ilgili bilgileri edinebilmektedir.

ALO 170 hattı arandıktan sonra, temsilciye rapor parasının sorgulanmak istendiği söylenmelidir. Gerekli kimlik bilgileri verilerek, sorgulama sonucu öğrenilebilmektedir.

SGK ile rapor parası sorgulama

Rapor parasını SGK ile sorgulamak için, Sosyal Güvenlik Kurumu’na gidilebilir ya da telefon ile aranabilmektedir.

E-devlet sistemi ile rapor parası sorgulama

E-devlet sistemi ile rapor parası sorgulamak için öncelikle e-devlet sistemine giriş yapılmalıdır. Açılan sayfa üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu ibaresine tıklanarak, 4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Görme seçeneğine girilmelidir. Ekrana gelen sayfada rapor parası ile ilgili sorgulama bilgilerine ulaşılabilmektedir.

PTT şubesinden rapor parası sorgulama

PTT aracılığı ile sorgulama yapabilmek için kimlik belgesi ile beraber PTT şubesine gidilmelidir. Rapor paraları PTT şubelerine yatırılmaktadır.

Rapor parası hesaplaması nasıl yapılır?

Rapor parası hesaplaması yapabilmek için, sigortalı olarak çalışan kişinin son 3 aylık brüt maaşının, rapor alma nedeninin, tedavi yönteminin ve rapor aldığı gün sayısının bildirilmesi gerekmektedir. Hesaplama yapılırken, ilk olarak son 3 aylık brüt maaş, son 3 ayın toplam gün sayısına bölünmelidir. Ayakta tedavi görecek olanlar, günlük brüt ücretlerinin üçte ikisi kadar para alabilmektedirler.

Yatarak tedavi görenler ise brüt ücretin yarısını alabilmektedirler. Ardından bulunan sonuçların rapordaki gün sayısı ile çarpılması gerekmektedir. Ortaya çıkan sonuç, alınacak olan rapor parasıdır.