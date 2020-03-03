2020 Sosyal yardımlaşma kömür yardımı nasıl alınır? Kömür yardımı başvuru şartları ve işlemleri

Sosyal yardımlaşmalar; kömür yardımları, dar gelirli ve muhtaç ailelere karşılıksız olarak yapılan yardımları içerisine almaktadır. Kömür yardımları kapsamında yardım yapılacak ailelerin tespit edilmesi konusunda ilk olarak ailelere ısınma amaçlı kömür yapılmasına ilişkin karara göre ailelerin gereksinimleri tespit edilir.

Yapılacak yardımlarda tutar kriterlere göre değişiklik göstermektedir. Hesaplamalarda dikkat edilen parametreler içerisinde; aile içerisindeki kişi sayısı, ihtiyaç ve muhtaçlık durumu, kömür ısı değeri, kömür yardım başvurusu yapan kişinin ikamet ettiği bölgedeki iklim şartları gibi faktörler dikkate alınmaktadır.

Kömür yardımları nasıl alınır?

Sosyal yardımlaşma kapsamında kömür yardımı yapılacak olan aileler belediyeler, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları ve muhtarlıklar arasında yapılan araştırmalarla tespit edilir. İncelemelerin yapılmasıyla muhtarlar tarafından hak sahiplerine fakirlik belgesi verilir. İhtiyaç sahibinin tespit edilmesi ve başvuruların hızlandırılması konusunda fakirlik belgesi kritik bir rol oynamaktadır.

Büyükşehirlerde olası bir mağduriyet meydana gelmemesi için kömür yardım başvuruları sigortalı kişiler için de sağlanan bir olanaktır. Buna göre ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve yoksullar kömür yardımı için başvuru yapabilmektedir. Dosyada bulunmadığı halde kömür yardımı talep edecek kişiler de dilekçeleriyle başvuru yaparlar.

Kömür yardımlarında gereken şartlar nelerdir?

Yardımın yapılabilmesindeki ön koşul, talep edecek kişinin daha önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda oluşturulmuş bir dosyasının olmasıdır. Bu dosaya, kömür yardımının sağlanabilmesi için aranan ilk koşul olmaktadır. Dosya, muhtarların vermiş olduğu yoksulluk listeleri kapsamında şekillendirilmektedir.

Maddi gücünün ısınmak için yeterli kömürü temin edecek seviyede olmadığını düşünen kişiler de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na dilekçeyle başvuru yaparak kömür yardımından yararlanabilir. Başvuru sırasında ekonomik ve sosyal açıdan yoksulluğun muhtarlık tarafından da tespit edilmesi gerekmektedir.

Kömür yardımından yararlanılabilmesi için hane halkında kişi başına düşen gelirin 701.32 TL’den daha az olması gerekmektedir. Aile fertlerinin her biri için asgari ücretin üçte birinden daha az bir tutar alması gerekiyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı için yapılacak doğrudan başvurularda hak sahiplerinden herhangi bir özel belge talep edilmez. Buna göre başvuru sahiplerinden nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisiyle yardım istemini belirten dilekçeleriyle kuruma başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır. Minimum 500 kilogram ağırlığında temin edilen kömür yardımlarında net tutar ise başvuru sahibinin gereksinimleri ve şartları belirler.

Kömür yardımları ne zaman dağıtılır?

Kömür yardımından yararlanma olanağı elde eden kişilere ne kadar kömür dağıtılacağı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilir. Kömür yardımı kapsamında verilen kömürlerin çok sayıda kişiye gelmesi halinde satışın yapılması kesinlikle yasaklanmıştır. Kişiler azla kömürlerini saklayabileceği gibi, ilgili kurumlara başvuru yaparak fazla tutarı iade edebilmektedir. Kömür yardımları genellikle kış dönemi öncesinde olmak suretiyle yılda bir kere vatandaşlara ulaştırılır.

Kömür yardım sorgulama nasıl yapılır?

Kömür yardımlarına ilişkin ayrıntılar çoğu zaman ilgili kurum ve kuruluşların resmi web sayfasında yayınlanmaktadır. Kömür yardım başvurularında süreci takip edecek olan kişilerin ilk olarak sitelerdeki sorgulama işlemine başvurması gerekir. Kömür yardım başvuruları T.C. kimlik numarasıyla başvuru yapılan ilgili vakıflar tarafından da yapılabilmektedir.

e-Devlet kömür yardım sorgulama işlemi

Kömür yardımlarında bulunan adaylar; kömür yardım sorgulama işlemlerini de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın oluşturmuş olduğu sorgulama sisteminden yapabilirler. Sorgulama işlemini yapabilmek için ilk olarak https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama adresine giriş yapmanız gerekmektedir.

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz veya mobil imza gibi çeşitli yöntemlerle giriş yaparak kimliğinizi doğrulamalısınız.

Sisteme giriş yaptıktan sonra kurumlar sekmesinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı bularak yardım tutarı ve zamanını görüntüleyebilirsiniz.