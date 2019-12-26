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2020 Şubat celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik için başvuran adaylar heyecanla sevk edilecekleri yerleri bekliyor. 2020 Şubat celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 20 Ocak 2020 tarihine kadar ertelenen askerlik başvurusunun sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

26 Aralık 2019 Perşembe 08:52
2020 Şubat celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik Yerleri Ne Zaman Belli Olacak?

Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılı celp dönemi başvuru tarihlerini 20 Ocak 2020 tarihine kadar erteledi. Başvurular bittikten sonra adayların merak ettiği konu askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağı oldu.

20 Ocak 2020 tarihinde bitecek olan başvurular sonrası celp dönemi için askerlik yerlerinin yine Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniliyor.

Yedek Subay – Astsubay- Er- Erbaş Celp Dönemi

20 Ocak 2020 tarihinde başvuruların sona ermesi ile birlikte Şubat 2020 tarihinde alınacak yükümlüler, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş ile er statüleri de silahaltına alınacaktır. İhtiyaca göre alınacak olan yedek subayların lisans mezunu olması ve yedek astsubayların da ön lisans mezunu olması gerekmektedir. Yedek subay ve yedek astsubay olmaya hak kazanamayanlar 6 ay askerlik yapacaktır. Hak kazananlar ise 12 ay askerlik yapacaktır.

Askerlik Sonuç Tarihi

Askerlik başvuruları 20 Ocak 2020 tarihinde sona erecek başvurulardan sonra askerlik yerleri ve statüler belli olacak. Askerlik yerleri ve statüler 24 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar Milli Savunma Bakanlığı intenet sitesi üzerinden bakılabilecek.

Sevk Tarihleri Ne Zaman?

Yedek subay ile yedek astsubayların sevk tarihi 30 Ocak 2020 olarak belirlenmiştir. Er ve Erbaş statüsünde olanların da sevk dönemi 30 Ocak 2020 olarak belirlenmiştir. Celp dönemi Şubat ayına denk gelenlerin sevk dönemi ise 26 Şubat 2020 olacak. Celp dönemi mart ayında olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde sevk edilecektir.

Son Güncelleme: 26.12.2019 08:53
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