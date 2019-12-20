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2020 Şubat celp dönemi askerlik yerleri ve askerlik sınıfları ne zaman belli olacak? 2020 Şubat Celp Dönemi duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından askere gidecek vatandaşları ilgilendiren bir duyuru yayımlandı. Askerlik görevlerini tamamlamak için askerliğe gidecek olan gençler 2020 Şubat celp dönemi askerlik yerleri ve askerlik sınıfları ne zaman belli olacak? Tarzı soruları merak etmektedir. İşte tüm merak edilen soruların cevapları haberimizde.

20 Aralık 2019 Cuma 21:45
2020 Şubat celp dönemi askerlik yerleri ve askerlik sınıfları ne zaman belli olacak? 2020 Şubat Celp Dönemi duyurusu

En son dönemde askere alma kanununda yapılan, askerlik sistemindeki değişiklikler yavaş yavaş düzene oturmaya başladı. 2020 Şubat tarihinde celp dönemi kapsamında askere gitmeyi düşünen veya askerliğini ertelemek isteyen vatandaşların haberimizin içeriğinde yer alan duyuruyu dikkatli bir şekilde okuması gerekmekte. Bu duyuru Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi bir duyurudur.

ŞUBAT 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYLARI İLE ERBAŞ/ERLERE AİT DUYURU

1-Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2- Şubat 2020 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 20 aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklamasını ve askerlik hizmeti tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır. (Admin Notu: Değerli ziyaretçilerimiz. Bu maddeden anladığımız üzere Şubat 2020 de askere gitmek isteyenlerin en geç 20 aralık 2019 tarihine kadar askerlik yoklama ve askerlik hizmeti tercihini yaptırmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra işlem yapanlar Şubat celp döneminde askere gidemeyecektir.)

Yoklama Yaptırıp Askerlik Hizmeti Tercihi Yapmazsam Ne Olur?

3- Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır. (Not: Yoklamanızı yaptırdınız fakat askerlik yapmak istediğiniz hizmet türünü seçmediniz diyelim. Bu durumda sistem sizi ihtiyaca göre bir sınıfa atıyor. Şöyle anlatayım. Diyelim ki siz tercih yapmadınız bedelli, 6 ay, yedek astsubay yada yedek subay diye. Bu durumda sistem sizi kafasına göre atıyor. Sistem sizi 6 ay er de atabilir, yedek subay da…)

Şubat Celp Dönemi Askerlik Yerleri ve Askerlik Sınıfı Ne Zaman Açıklanacak?

4- Seçim ve sınıflandırma sonuçları millî savunma bakanlığınca 24 ocak 2020 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. (Not: Şubat dönemi askerlik yerleri 24 ocak 2020 tarihinde sabah 10:30 da açıklanacaktır)

Şubat Celp Döneminde Askere Gidecekler Ne Zaman Birliklerine Sevk Edilecek?

5- Seçim ve sınıflandırma sonucunda; a. Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 ocak 2020 tarihinde, şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 şubat 2020 tarihinde, mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir. B. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerdir. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir. C. Yol ve iaşe parası, e-devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile ptt şubelerinden veya ptt kartı ile pttmatiklerden alabileceklerdir.

6- Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

7- 7179 sayılı askeralma kanununun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

8- Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr intenet adresinden ve trt teleteksten ulaşabilirler.

Son Güncelleme: 20.12.2019 21:45
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