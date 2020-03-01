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2020 Tek taş yüzük modelleri

Hiç şüphesiz her kadın tek taş yüzüklere hayrandır. Tek taş yüzükler birbirinden farklı modelleriyle her kadına hitap edebiliyor. İşte 2020 tek taş yüzük modelleri.

01 Mart 2020 Pazar 08:45
2020 Tek taş yüzük modelleri

Kadınların en beğendiği mücevherlerden biri olan pırlanta tek taş yüzüklerin yeni sezon tasarımları belli oldu. Pırlanta yüzük kimilerine şık ve sadeliği kimilerine göre ise asalet ve zarafeti temsil ediyor. 2020 yılında en çok tercih edilen elmas ve safir taşlı tek taş modellerini sizler için derledik.

2020 asimetrik tek taş modeli

Bu sene klasik kesimlerden ziyade asimetrik kesimler moda.

2020 Tam tur tek taş modeli

Bu senenin en iddialı yüzüklerinden biri tam tur tek taş modelidir.

2020 Laboratuvarda işlenen pırlanta tek taş modeli

Özellikle gençlerin favorisi laboratuvarda işlenen pırlanta tek taş modelidir.

İddialı bir tasarım yatay tek taş modeli

Klasikten sıkılanlar için birebir olan bir modeldir.

Alyans tipi tek taş modeli

Bu yüzük özellikle evlilik teklifi edecek olanların en çok tercih ettiği modeldir.

2020 Sarmal tek taş modeli

İki başlı bir yüzük olarak tabir edilen bu modelin bir tarafı tam tur pırlanta kaplıyken bir tarafı da tek taştan oluşuyor.

Çift taraflı tek taş modeli

Farklılık peşinde olanlar için bu yüzük ideal olabilir.

2020 Üçgen taşlı tektaş

Üçgen ve büyük taşı ile kadınların beğenisini kazanıyor.

Montana Safiri tektaş yüzük

Safirden yapılmış tektaş yüzük görenlerin dikkatini ilk bakışta çekiyor.

2020 Zümrüt kesim tektaş yüzük

2020 Prenseslere layık prenses kesim tektaş yüzük

Eski zamanlardan vazgeçemeyenlere 2020 Vintage tektaş yüzük modeli

Son Güncelleme: 01.03.2020 08:45
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