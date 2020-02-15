2020 THY pilot alımı yapılacak mı? Pilot alımlarında son durum ne?

Türk Hava Yolları’nın 2020 yılında kendi bünyesinde yetiştirmek için pilot alımı yapacağı açıklandı. THY’nin pilot alımları için başvuruların ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Ancak alımlarda uygulanacak başvuru şartları THY’nin resmi intenet sitesinde yayımlandı.

THY Pilot Alımı Şartları

Türk Hava Yolları’nın pilot alımlarına başvuru yapmak isteyen kişilerin kurum tarafından belirlenen bazı şartları sağlaması gerekiyor. THY’nin 2020 yılı pilot alımları için belirlediği şartlar şunlardır:

- Akademik ya da genel IELTS sınavından 6, THY TOEFL sınavından ise en az 60 puan almak,

- Türk vatandaşı olmak,

- 1 Ocak 1989’dan sonra doğmuş olmak,

- 157 cmden kısa ve 195 cmden uzun olmamak,

- Vücut kitle endeksi 20 ila 30 değerleri arasında olmak,

- Askerlikle ilişiği bulunmamak,

- Lisans veya ön lisans mezunu olmak,

- Adli sicil kaydı temiz olmak,

- Daha önce THY’de görev almamış olmak.

THY Pilot Alım Süreci Nasıl Yapılır?

Türk Hava Yolları her yıl gerçekleştirdiği pilot alımlarında ilk olarak adaylardan İngilizce puanı istemektedir. Adaylar başvuru yapmasının ardından 15 gün içerisinde sınavlara çağrılmaktadır. Adaylar DLR – 1 testine tabi tutulmaktadır. Bu testte adayların teknik yeterlilikleri değerlendirilmektedir.

DLR – 1 sınavında başarı sağlayan adaylar 2 ay içerisinde CRM değerlendirilmesine çağrılmaktadır. Daha sonra ise kurul mülakatı, belge kontrolü ve boy kilo ölçümleri yapılmaktadır. Mülakatlarda da başarı sağlayan adaylar sağlık kontrollerine girmektedir.

Bu adımları başarıyla geçen kişiler THY’nin pilot alımlarına kaydolabilmektedir. Bunun yanı sıra bu kişiler THY’den ikramiye, uçuş indirimi, doğum yardımı, dil tazminatı ve servis ağı desteği almaktadır.