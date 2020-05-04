İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
384.106
DOLAR
7.0218
STERLİN
8.7304
EURO
7.6759

2020 tüp bebek sahibi olmak isteyen vatandaşlara yapılan SGK yardım tutarları

Devlet tarafından çeşitli alanlarda yapılan yardımların en fazla kullanılan yardımların başında tüp bebek desteği gelmektedir. Maddi durumu kötü olan ve tüp bebek tedavisi görecek olan aileler, tüp bebek yardımı haberlerini aldıktan sonra, 2020 tüp bebek sahibi olmak isteyen vatandaşlara yapılan SGK yardım tutarları başlığını arama motorları üzerinden yazarak, araştırmaya başladı. İşte konuya dair tüm detaylar yazımızda.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 08:23
2020 tüp bebek sahibi olmak isteyen vatandaşlara yapılan SGK yardım tutarları

Tüp bebek yapmak isteyen kişilere özel olarak SGK tarafından para yardımı yapılmakta. Belirlenen gereksinimlerin yerine getirilmesi sonucunda tüm bebek yardımı için alınabilecek olan desteğin miktarlarını derledik. Bu haberimizde 2020 senesi için tüp bebek yapmak isteyen kişilere SGK tarafından verilen maddi desteğin miktarı.

SGK tüp bebek desteği 2020! Tüp bebek devlet yardımı tutarı

SGK tarafından yapılan yardımların en fazla araştırılan konusu olan tip bebek desteği hakkında kurum tarafından belirlenen bazı gereksinimlerin yerine getirilmesi sonucunda kişilere tüp bebek sahibi olabilmeleri adında bazı yardım yapılmakta. Tip bebek yapmak isteyen kişilerin uygulamaları gereken işlemler ve verilen yardım miktarı hakkındaki bilgiler yazımızın devamında.

SGK tüm bebek yardımı 2020

Sosyal güvenlik kurumunca verilen tüm bebek yardımından yararlanmak için yapılması gereken işlemler ve yerine getirilmesi gereken şartlar şu şekildedir;

  • Tüp bebek tedavisinde destek için sağlık kurulundan rapor alınmış olması gerekiyor.
  • 3 yıllık evli olma şartı (bazı durumlarda bu şart aranmaz), üç yıl süre ile birlikte olan çiftlerin minimum iki kez aşılama yapma zorunlulukları vardır.
  • Tüp bebek tedavisinin yapılacağı kurumun SGK bünyesinde resmi bir kurum olması gerekiyor.
  • Son 3 yıl içinde tüm tedavi yöntemlerinin denenmiş olması ve sonuç alınamamış olması.

SGK tüp bebek yardımı ödeme tutarı

SGK tarafından sunulan tüp bebek desteğinin farklı faktörlere göre değişkenlik gösterebilir. Bu çerçevede kesin bir miktardan söz edilemez. Fakat gerçekleştirilecek destek miktarının oranları şöyledir;

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Tüp Bebek tedavisinde;

  • Tüp bebek tedavisi birinci denemesinde oluşan masrafların %30’unu
  • Tüp bebek tedavisi ikinci denemesinde oluşan masrafların %25’ini
  • Tüp bebek tedavisi üçüncü denemesinde oluşan masrafların %20’ni karşılıyor. 

Tüp bebek destek başvurusu

SGK tüp bebek desteği ile alakalı olarak bütün detaylı bilgiler kurumun kendi web sitesi üzerinde bulunmaktadır. Belirlenen şartların yerine getirilmesi sonucunda SGK tüp bebek desteğine ilişkin başvurunuzu SGK il veya ilçe müdürlükleri üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Sıcak haberler, iş ilanları, ekonomik ve teknolojik gelişmeler… Daha fazlası için mobil uygulamamızı hemen indir! Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Güncel haberler, kamu duyuruları, hava durumu ve daha fazlasına Haberport’u Google News uygulamasında takip ederek ulaş! >>> Haberport Google Haberlere Abone ol!

Son Güncelleme: 04.05.2020 08:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik faturanızı 12 adımda yarı yarıya düşürün
Elektrik faturanızı 12 adımda yarı yarıya düşürün
İBB uyardı! Su kullanımında tasarruf edin
İBB uyardı! Su kullanımında tasarruf edin
Dernek Başkanı konuştu! AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren kademeli 1 haziran sonrası tamamen açılır
Dernek Başkanı konuştu! AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren kademeli 1 haziran sonrası tamamen açılır
Gaziantep Valiliği'den kalbe dokun gönül kazan hareketi! Veresiye defterleri satın alındı
Gaziantep Valiliği'den kalbe dokun gönül kazan hareketi! Veresiye defterleri satın alındı
Mayıs ayında 2.5 metre kar kütlesi şaşırtı!
Mayıs ayında 2.5 metre kar kütlesi şaşırtı!
A101'ün bu hafta 2 Mayıs - 8 Mayıs 2020 tarihli indirimli aktüel ürünler kataloğu
A101'ün bu hafta 2 Mayıs - 8 Mayıs 2020 tarihli indirimli aktüel ürünler kataloğu

Popüler Haberler

2020 tüp bebek sahibi olmak isteyen vatandaşlara yapılan SGK yardım tutarları
Sokağa çıkma izin belgesi nedir? Kimler sokağa çıkma izin belgesi alabilir? İzin belgesi nereden, nasıl alınır?
Survivor final'de verilecek büyük ödül ne?
Transformers yeni filmi ne zaman vizyona girecek?
My Brilliant Friend yeni sezon ne zaman başlayacak? My Brilliant Friend 3. Sezon için onay alındı!
Payitaht Abdülhamid dizisi sezon finali ne zaman olacak? Yeni sezonda devam edecek mi?
Tüm vergiler için mi mücbir sebep hali geçerli olur mu?
Babam ile Sosyal Mesafe dizisi hangi kanalda ne zaman başlayacak?
Oppo Find X2 fiyatı ve özellikleri belli oldu
Aramızda Kalsın dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Aramızda Kalsın dizisi nerede çekildi?
Ramazan'da Oruçluyken ağız kokusu nasıl giderilir? Ağız kokusunu önleyen doğal çözümler
3 Bin TL, 5 Bin TL ve 10 Bin TL Kamu bankaları Destek kredisi sonuç sorgulama ve öğrenme ekranı
John Wick 4 filmi çıkacak mı? Filmden sevenlerine kötü haber var
Sürü yöneticisi istihdamı desteği nedir? Çoban destekleme şartları nelerdir, kimlere verilmemektedir?
Günlük Burç Yorumları 3 Mayıs 2020 Pazar Hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Her haneye 5 bin lira devlet destek ödemesi için Meclise teklif sunuldu
Ömer Döngeloğlu hastanedeki eşi ve çocuklarının durumu nasıl?
2020 MEB EBA canlı ders öğrenci giriş saatleri
Annelere bez ve mama yardımı içi 24 ay boyunda ayda 239 TL sosyal yardım ödemesi!
Tüm bankaların taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi güncel faiz oranları Mayıs 2020
Tüm burçların 4 - 10 Mayıs 2020 haftalık burç yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.