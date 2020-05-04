2020 tüp bebek sahibi olmak isteyen vatandaşlara yapılan SGK yardım tutarları

Tüp bebek yapmak isteyen kişilere özel olarak SGK tarafından para yardımı yapılmakta. Belirlenen gereksinimlerin yerine getirilmesi sonucunda tüm bebek yardımı için alınabilecek olan desteğin miktarlarını derledik. Bu haberimizde 2020 senesi için tüp bebek yapmak isteyen kişilere SGK tarafından verilen maddi desteğin miktarı.

SGK tüp bebek desteği 2020! Tüp bebek devlet yardımı tutarı

SGK tarafından yapılan yardımların en fazla araştırılan konusu olan tip bebek desteği hakkında kurum tarafından belirlenen bazı gereksinimlerin yerine getirilmesi sonucunda kişilere tüp bebek sahibi olabilmeleri adında bazı yardım yapılmakta. Tip bebek yapmak isteyen kişilerin uygulamaları gereken işlemler ve verilen yardım miktarı hakkındaki bilgiler yazımızın devamında.

SGK tüm bebek yardımı 2020

Sosyal güvenlik kurumunca verilen tüm bebek yardımından yararlanmak için yapılması gereken işlemler ve yerine getirilmesi gereken şartlar şu şekildedir;

Tüp bebek tedavisinde destek için sağlık kurulundan rapor alınmış olması gerekiyor.

3 yıllık evli olma şartı (bazı durumlarda bu şart aranmaz), üç yıl süre ile birlikte olan çiftlerin minimum iki kez aşılama yapma zorunlulukları vardır.

Tüp bebek tedavisinin yapılacağı kurumun SGK bünyesinde resmi bir kurum olması gerekiyor.

Son 3 yıl içinde tüm tedavi yöntemlerinin denenmiş olması ve sonuç alınamamış olması.

SGK tüp bebek yardımı ödeme tutarı

SGK tarafından sunulan tüp bebek desteğinin farklı faktörlere göre değişkenlik gösterebilir. Bu çerçevede kesin bir miktardan söz edilemez. Fakat gerçekleştirilecek destek miktarının oranları şöyledir;

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Tüp Bebek tedavisinde;

Tüp bebek tedavisi birinci denemesinde oluşan masrafların %30’unu

Tüp bebek tedavisi ikinci denemesinde oluşan masrafların %25’ini

Tüp bebek tedavisi üçüncü denemesinde oluşan masrafların %20’ni karşılıyor.

Tüp bebek destek başvurusu

SGK tüp bebek desteği ile alakalı olarak bütün detaylı bilgiler kurumun kendi web sitesi üzerinde bulunmaktadır. Belirlenen şartların yerine getirilmesi sonucunda SGK tüp bebek desteğine ilişkin başvurunuzu SGK il veya ilçe müdürlükleri üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

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