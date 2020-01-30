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2020 Vialand'a nasıl gidilir? Vialand giriş ücreti ve yol tarifi

2013 yılında hizmete giren Vialand Türkiye’nin en büyük beşinci AVM’sidir. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği AVM ve oyun alanına bu yılda rağbet büyük. Peki 2020 Vialand’a nasıl gidilir? Vialand giriş ücreti ve yol tarifi haberimizde.

30 Ocak 2020 Perşembe 13:07
2020 Vialand'a nasıl gidilir? Vialand giriş ücreti ve yol tarifi

Türkiye’nin en büyük beşinci AVM’si olarak hizmete giren İstanbul AVM 2013 yılında açılmıştı. İstanbul AVM 600.000 metrekarelik alanı ve 15.000 kişilik kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Her kesime göre eğlence ünitesini içinde bulunduran Tema parkın 5000 metrekarelik bir alanda korku tünelleri, Zindan ve Safari bölümleri bulunuyor. Ayrıca içinde birde Jungle Park da mevcut.

10.000 kişilik konser ve etkinlik alanı ile vatandaşlara eğlencenin anahtarını sunuyor.

2020’de Vialand giriş ücretleri ne kadar oldu?

  • Vialand için günlük giriş ücreti 80 TL olarak açıklandı.
  • Bunun dışında İstanbul Yes Card’ı olan üyelerin yıllık giriş hakları mevcut. Bu yıllık kartın fiyatı yeni yılda 399 TL oldu.
  • Jungle Park girişi için ödenmesi gereken ücret 15 TL’dir.
  • Zindan ve Safari bölümleri için istenen ücret ise 12 TL’dir.

Bu fiyatların dışında bilet fiyatları yaz ve kış döneminde değişiklik gösterebilir. Ayrıca bazı günlerde indirimler yapılabiliyor.

Vialand nerede ve nasıl gidilir?

Vialand İstanbul’un Eyüp semtine bağlı Yeşilpınar Mahallesindedir.

Ayrıca Vialand için Eminönü İstanbul hattında saat 10.00 ve 20.00 arasında, İstanbul Eminönü hattında ise 11.00 ve 21.00 saatleri arasında her saat başı olmak üzere ücretsiz servisler kalkmaktadır.

Bunun dışında toplu taşıma araçlarıyla gitmek isteyenler için; 49T, 49A, 49K, 49Y, 39O, 39Y, 47L, 47, 39 numaralı İETT hatlarını kullanabilirler.

Özel araçlarıyla gelmek isteyenler içinse açık ve kapalı otopark olmak üzere toplam 8000 araçlık ücretsiz yer bulunmaktadır.

Son Güncelleme: 30.01.2020 13:07
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