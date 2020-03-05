2020 yılı okulların 2. dönem ara tatili , yaz tatili günü ve Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı tatilleri tarihleri

Vatandaşlar tarafından, okulların ikinci dönem ara tatili, yaz tatili, Ramazan bayramı tatili ve Kurban bayramı tatilinin ne zaman olacağı merak ediliyor.

Okulların ara tatili ve yaz tatili ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamaya göre ikinci dönemin ara tatilinin ne zaman olacağı, okulların ne zaman yaz tatiline gireceği ve bayram tatilleri ile ilgili detaylar verildi.

Tatillerin ne zaman olacağı ve kaç gün süreceği belli oldu. Hangi günlere denk geldiğine göre vatandaşlar şimdiden tatil planı yapmaya başladı.

Okulların Ara Tatili Ne Zaman?

2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem ara tatili Nisan ayında gerçekleşecek. 6 Nisan pazartesi günü başlayacak olan ara tatil 10 Nisan Cuma günü sona erecek. Okullar 13 Nisan 2020 pazartesi günü tekrar açılacak.

Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre ikinci dönemin ara tatili 6-10 Nisan arası olacak ve çocuklar 13 Nisan pazartesi günü tekrar okula başlayacak.

2020 yılında Ramazan ayı 24 Nisan tarihinde başlayacak ve 23 Nisan gecesinde sahura kalkılacak. İlk oruç 24 Nisan tarihinde tutulacak. 23 Mayıs günü ise Ramazan’ın son günü olacak.

Ramazan Bayramı Ne Zaman?

23 Mayıs günü Ramazan Bayramı arife günüdür. 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı’nın ilk günü olacak ve salı günü Ramazan Bayram’ının son günü olacak.

Okullar Ne Zaman Yaz Tatiline Girecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre okullar 19 Haziran 2020 tarihinde yaz tatiline girecek ve tatil 11 hafta sürecek.

Kurban Bayramı Ne Zaman?

30 Temmuz 2020 günü Kurban Bayramı arife günü olacak. 31 Temmuz 2020 Cuma günü Kurban Bayramı 'nın ilk günü olacak ve 3 Ağustos 2020 tarihi de Kurban Bayramı’nın son günü olacak.