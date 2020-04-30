2020 YKS tarihi değişti mi? ÖSYM YKS yeni sınav tarihi ne zaman?

Ülkemizde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle pek çok sınav ileri tarihlere ertelendi. Üniversiteye geçme sınavı olan YKS sınavı da ertelenen sınavlar arasında yerini aldı. Peki 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

20-21 Haziran tarihlerinde yapılması beklenen YKS sınavı da korona virüs sebebi ile ileri bir tarihe ertelendi. YÖK’ün açıklaması doğrultusunda yalnızca YKS sınavı değil, ALES, YDS ve KPSS sınavları da başka tarihlerde gerçekleştirilecek. 2020 YKS sınavı ise 20-21 Haziran’da değil 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Olası bir tarih değişimi halinde sitemizden duyurulacaktır.

YKS Sınavı Hangi Konulardan Olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamasına göre sınav konuları yalnıza ilk dönem işlenen konulardan olacak. Lise öğrencileri ikinci dönem konularından sorumlu olmayacaklar.

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