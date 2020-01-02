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2020 zamlı pasaport harç ücretleri ne kadardır?

2020 yılında pasaport harç ücretlerine ",58 oranında zam yapıldı. 2020 zamlı pasaport ücreti ne kadardır, zamların ardından 2020 yılı pasaport ücretleri belli oldu.

02 Ocak 2020 Perşembe 01:15
2020 zamlı pasaport harç ücretleri ne kadardır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı vergi, harç ödemeleri ve cezalara yapılan zamları açıkladı. Bakanlığın zamlarının ardından pasaport ücretleri de zamlanmış oldu. 2020 yılı pasaport ücretlerine %22,58 oranında zam yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2020 yılı zamlarını açıklamasının ardından 6 aylıktan 10 seneliğe kadar bütün pasaport harçlarına zam yapıldı.

Yeni yılda pasaport almak isteyen kişiler 2019 yılı fiyatından %22,58 oranında daha fazla ücret ödeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Vergi Usul Genel Tebliği’nde yapılan duyuruda, yeni yılda yeniden değerlendirme oranının %22,58 olduğu belirtildi.

2020 Yılı Pasaport Harçları

Yeni yılda pasaport harcı ücretlerine %22,58 oranında zam yapıldı. Yeni yılda 6 aylık pasaportun harcı 208,8 TL, 1 senelik pasaportun harç ücreti 304,5 TL, 2 senelik pasaportun harç ücreti 497 TL, 10 yıllık pasaportun harç ücreti 995 TL olacak.

Pasaport için Gereken Belgeler

- Nüfus cüzdanı

- Harç bedelinin ödendiğini gösteren makbuz

- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 tane biyometrik fotoğraf

- Harçsız pasaport isteyenler için öğrenci belgesi

Son Güncelleme: 02.01.2020 01:15
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