2020'de kaç gün resmi tatil olacak? 2020 Resmi tatil tarihleri

Yıl sonuna yaklaşmakla birlikte öğrenciler başta olmak üzere pek çok insan 2020 yılında ki resmi tatilleri araştırmaya başladı.
Diğer merak edilen konular ise 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs İşçi Bayramı gibi resmi bayramların hangi güne denk geldiğidir.
2020 Resmi Tatiller Listesi
- 1 Ocak 2020 Çarşamba - Yılbaşı
- 23 Nisan 2020 Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs 2020 Cuma - Emek ve Dayanışma Günü
- 19 Mayıs 2020 Salı - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 23 Mayıs 2020 Cumartesi 1/2 - Ramazan Bayramı arefesi
- 24 Mayıs 2020 Pazar - Ramazan Bayramı 1. Gün
- 25 Mayıs 2020 Pazartesi - Ramazan Bayramı 2. Gün
- 26 Mayıs 2020 Salı - Ramazan Bayramı 3. Gün
- 15 Temmuz 2020 Çarşamba - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 30 Temmuz 2020 Perşembe - Kurban Bayramı arefesi
- 31 Temmuz 2020 Cuma - Kurban Bayramı 1. Gün
- 01 Ağustos 2020 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. Gün
- 02 Ağustos 2020 Pazar - Kurban Bayramı 3. Gün
- 03 Ağustos 2020 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. Gün
- 30 Ağustos 2020 Pazar - Zafer Bayramı
- 28 Ekim 2020 Çarşamba - Cumhuriyet Bayramı için yarım gün
- 29 Ekim 2020 Perşembe - Cumhuriyet Bayramı
Son Güncelleme: 18.12.2019 21:04