2020'de kaç gün resmi tatil olacak? 2020 Resmi tatil tarihleri

Yıl sonuna yaklaşmakla birlikte öğrenciler başta olmak üzere pek çok insan 2020 yılında ki resmi tatilleri araştırmaya başladı.

2020 yılında toplamda 15 gün resmi tatil olacak. Ayrıca 3 günde yarım gün tatil olacak. Yarım gün tatil olacak günler sırası ile; Ramazan Bayramı Arefesi, Kurban Bayramı Arefesi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yarım gün tatil uygulanacak.

Diğer merak edilen konular ise 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs İşçi Bayramı gibi resmi bayramların hangi güne denk geldiğidir.

2020 Resmi Tatiller Listesi