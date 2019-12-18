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2020'de kaç gün resmi tatil olacak? 2020 Resmi tatil tarihleri

Öğrenciler ve ara dönemlerde tatil planı yapan kişilerin en merak ettiği konuların başında 2020'de kaç gün resmi tatil olacak sorusu oldu. İşte 2020 resmi tatil tarihleri.

18 Aralık 2019 Çarşamba 21:04
2020'de kaç gün resmi tatil olacak? 2020 Resmi tatil tarihleri

Yıl sonuna yaklaşmakla birlikte öğrenciler başta olmak üzere pek çok insan 2020 yılında ki resmi tatilleri araştırmaya başladı.

2020 yılında toplamda 15 gün resmi tatil olacak. Ayrıca 3 günde yarım gün tatil olacak. Yarım gün tatil olacak günler sırası ile; Ramazan Bayramı Arefesi, Kurban Bayramı Arefesi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yarım gün tatil uygulanacak.

Diğer merak edilen konular ise 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs İşçi Bayramı gibi resmi bayramların hangi güne denk geldiğidir.

2020 Resmi Tatiller Listesi

  • 1 Ocak 2020 Çarşamba - Yılbaşı
  • 23 Nisan 2020 Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs 2020 Cuma - Emek ve Dayanışma Günü
  • 19 Mayıs 2020 Salı - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 23 Mayıs 2020 Cumartesi 1/2 - Ramazan Bayramı arefesi
  • 24 Mayıs 2020 Pazar - Ramazan Bayramı 1. Gün
  • 25 Mayıs 2020 Pazartesi - Ramazan Bayramı 2. Gün
  • 26 Mayıs 2020 Salı - Ramazan Bayramı 3. Gün
  • 15 Temmuz 2020 Çarşamba - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Temmuz 2020 Perşembe - Kurban Bayramı arefesi
  • 31 Temmuz 2020 Cuma - Kurban Bayramı 1. Gün
  • 01 Ağustos 2020 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. Gün
  • 02 Ağustos 2020 Pazar - Kurban Bayramı 3. Gün
  • 03 Ağustos 2020 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. Gün
  • 30 Ağustos 2020 Pazar - Zafer Bayramı 
  • 28 Ekim 2020 Çarşamba - Cumhuriyet Bayramı için yarım gün
  • 29 Ekim 2020 Perşembe - Cumhuriyet Bayramı
Son Güncelleme: 18.12.2019 21:04
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