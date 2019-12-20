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21 Aralık 2019 hangi noterler nöbetçi? - Nöbetçi noter adres ve iletişim bilgiler sorgulama

Nöbetçi noter uygulaması geldikten sonra noterde işi olan vatandaşlar hafta sonu hangi noterlerin nöbetçi olduğunu nereden öğreneceğini merak ediyor. Özellikle 21 Aralık 2019 tarihinde hangi noterler nöbetçi araştırılıyor. Nöbetçi noter adres ve iletişim bilgileri sorgulama sistemi Türkiye Noterler Birliği resmi internet sitesi üzerinde yer almaktadır.

20 Aralık 2019 Cuma 23:22
21 Aralık 2019 hangi noterler nöbetçi? - Nöbetçi noter adres ve iletişim bilgiler sorgulama

Noterlerde de artık nöbetçi uygulaması başladı. Bu uygulama başladıktan sonra nöbetçi noterler araştırılıyor. 21 Aralık​ 2019 tarihinde noterde işi olanlar hangi noterin nöbetçi olduğunu, adres ve telefon bilgisini araştırmaya başladı.

Türkiye Noterler Birliği bu uygulama getirildikten sonra kendi resmi intenet sitesi üzerinden nöbetçi noterlerin nerede olduğu ve telefon bilgilerinin ne olduğunu yayınlamaya başladı. Bu sayede noterde işi olan vatandaşlar şehrinde hangi noterin nöbetçi olduğunu kolayca öğrenebilmektedir.

Noter sorgulama uygulamasında ilk olarak hangi şehirde bulunduğunuzu seçmeniz gerekiyor. İlden sonra karşınıza hangi ilçede olduğunuz sorusu gelecektir. Bu seçimleri yaptıktan sonra size nöbetçi noterlerin bilgisi verilmektedir.

NÖBETÇİ NOTERLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Nöbetçi noter uygulaması getirildikten sonra merak edilen bir diğer konuda noterlerin kaça kadar çalıştığı oldu. Nöbetçi noterler hafta sonu olduğu için normalden farklı bir çalışma saatine sahipti. Nöbetçi noterler hafta sonu 10.00 ile 16.00 saatleri arasında vatandaşa hizmet vermektedir.

Sorgulama ekranı:

Son Güncelleme: 20.12.2019 23:22
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