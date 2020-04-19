22 günde koronavirüsünü yendi, taburcu olunca o süreci anlattı

Halsizlik ve yüksek ateş şikayeti başlayan ve önce 5 gün semptomlarını takip eden 50 yaşındaki Gönül Atay baş ağrısı ve diğer semptomlarıda ortaya çıkınca Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye başvurdu. Atay, kendisine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hemen hastanede tedavi altına alındı.

1 çocuk annesi Gönül Atay, hastalığını öğrendikten sonra sürekli sakin kalmaya çalıştığını belirterek, "Doktorum tomografi ve filmleri görünce karantina altına alınmam gerektiğini söyledi. Üst kata çıktık ve Ereğli’nin ilk corona virüs vakasıydım. Hastanenin de ilk vakasıydım. Hemen benim bulunduğum katı boşalttılar. Böylelikle karantina sürecimiz başladı. İlk etapta ben yalnız kalmaktan korktum. Ama sağ olsunlar hemşirelerimiz ve doktorlarımız hiç beni yalnız bırakmadı" diye konuştu.

22 günlük bir tedavinin ardından testleri negatif çıkan veedilerek evine gönderilen Gönül Atay, yaşadıklarını anlatırken A"teşimin çıktığı ilk gece başaramayacağımı düşündüm. Çok ateş ve ağrı oluyor. Farklı bir psikolojinin içine giriyorsunuz, vücudun iflas ettiğini düşünüyorsunuz. Bu süreci doktorlarımızın zamanında müdahalesiyle çok şükür atlattık. Çok zor süreç. Bu işin ciddiyetini herkes anlamalı” dedi. Hastanede tedaviye altına alındıktan sonra ilk 5 günün çok zor geçtiğini belirten Atay, şöyle devam etti:

"İlk karantinaya girdiğim 5 gece çok zordu. Ama hemşirelerimiz benimle çok ilgilendiler. Ateşimin çıktığı ilk gece ben başaramayacağımı düşündüm. Korkmadım ama öleceğimi çok hissettim. 'Öleceğim herhalde, başaramayacağım' dedim. 'O gücü kendimde nasıl bulacağım' dedim. Çok ateş ve ağrı oluyor. Farklı bir psikolojinin içine giriyorsunuz. Psikolojiden de ziyade vücudun iflas ettiğini hissediyorsun. Böyle çöküyor vücut. Onu toparlamaya çalışıyorsun. Hemşirelerimiz sürekli yanımdaydı. Sonra bu süreç yavaş yavaş doktorumuzun da zamanında müdahalesiyle ki o çok önemli, çok şükür atlattık. Ateşler ve ağrılar yavaş yavaş azaldı. Ancak testler yapılıyor ve pozitif çıkıyor. Bulaşıcılığım olduğu için doktorum çıkmamı uygun görmedi. İki negatif testi üst üste istedi. O iki negatif sonucu görünce içimiz rahat etti. Zaten durumum da iyiye gidiyordu. Ondan sonra 22 gün sonunda hastaneden çıktım."

Hastane çıkışı kendisini bekleyen eşine gözyaşlarıyla sarıldığını ve yaşadığı süreci geride bıraktığı için mutlu olduğunu belirten Gönül Atay, hastanede eşiyle buluşma anını ise şöyle anlattı:

"22 gün boyunca çocuğunu ve eşini görmüyorsun. Hastalık gibi ciddi bir olayla mücadele ediyorsun. Bir de çok sevdiğin bir dostunu aynı rahatsızlıktan dolayı kaybediyorsun. Eşimin en yakın arkadaşlarından birini o süreçte koronavirüsten kaybettik. O an eşimi gördüğümde sarılmak istedim. Hem acısını ve hem de mutluluğunu yaşamak istedim. Ama virüs öyle bir şey ki dokunamıyorsun, mesafeli olmak zorundasın. Sadece ‘Sarılamayacak mıyım sana?' dedim. O anda, o da ben de ağlamaya başladık."