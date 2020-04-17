227 yeni yerleşim yer karantinaya alındı

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok önlem alınıyor. Alınan önlemlerden biri de bazı yerleşim yerlerinin karantinaya alınmasıydı. İçişleri Bakanlığı şuana kadar 58 ilde 227 yerleşim yerinin karantinaya alındığını açıkladı.

Karantinaya alınan yerleşim yerlerinde toplamda 251 bin 726 kişi yer alırken, karantinaya alınacak yeni yerlerle bu sayının artması bekleniyor. Bakanlık, 14 ilde 41 yerleşim yerinde karantinanın sona erdiğini açıklamıştı. Dün yapılan açıklamada ise yeni karantina bölgeleri açıklandı.

Buna göre Bursa’da Orhangazi İlçe Belediye binası, Kırklareli’nde Kofçaz İlçesi, Yozgat’ın Çekerek İlçesi’nin Çadır Köyü, Çankırı’nın Hıcıp Köyü, Malatya’nın Aşağıulupınar Mahallesi, Rize’de Kalkandere ilçesi, Manisa Caberfakılı Mahallesi, Soma ilçesinin Pelit sokakta yer alan bir apartman, Mardin Yeşilalan Mahallesi, Erzincan’ın Yaylakent köyü ve Batman’da yer alan Konaklı Köyü ile Tepecik ve Yamaçlı Mahallelerinde 3 ev ile 2 bina karantinaya alınan yeni yerler oldu.