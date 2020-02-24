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24 Şubat - 1 Mart 2020 Astrolojik haftalık burç yorumları

24 Şubat-1 Mart 2020 astrolojik haftalık burç yorumları içerisinde bulunan bilgiler ışığında planlamalarınızı hayata geçirebilirsiniz. İşte haftalık burç yorumlarına göre burcunuzu bekleyen hadiseler ve daha fazlası.

24 Şubat 2020 Pazartesi 22:15
24 Şubat - 1 Mart 2020 Astrolojik haftalık burç yorumları

24 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında burç yorumlarını dikkate alarak burcunuzun haftalık ruh hali durumları hakkında ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yaşantınızda cereyan edebilecek gelişmeleri takip edebilir, almayı düşündüğünüz riskler için en uygun zamanı kollayabilirsiniz.

24 Şubat-1 Mart 2020 Koç burcu yorumları

Gündelik yaşantınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz bazı durumlarla karşı karşıya kalıyor olabilirsiniz. Finansal açıdan risklere girmek için doğru zaman olmadığını aklınızda bulundurmalısınız. Özellikle de yeni ay zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşınıza önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir.

İlişki konusunda sabırsız ve öfkeli tutumlar sergilemeniz kuvvetle muhtemel. Zaman ve enerjinizden fedakarlık yapmanızı gerektirecek bazı koşullar oluşabilir. Moralinizi hiçbir koşul altında bozmamalı, farklı çözümler bulmalısınız.

24 Şubat-1 Mart 2020 Boğa burcu yorumları

Sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınız ön planda ve yepyeni sosyal çevrelerin içerisine girebilir, arkadaşlarınızla birlikte ortak proje ve desteklerle finansal kazanımlarınızı artırabilmenin yolunu arayabilirsiniz. Özellikle de aşk ve çocuklarınızla ilgili ilişkilerinizde oldukça gergin hissediyorsunuz.

İçinizdeki sesi dinlemeli ve kısa süreli de olsa bir tatile çıkarak zihninizi boşaltmalısınız. İçinizdeki sese kulak vermeli ve birkaç haftalığına sürpriz bir tatile çıkmalısınız. İçinizdeki heyecanla yepyeni şeyler keşfedip yeni işlere kalkışacaksınız. Kendinize olan güveniniz sayesinde yeni tanıştığınız kişiler üzerinde pozitif etki oluşturacaksınız.

24 Şubat-1 Mart 2020 İkizler burcu yorumları

İş ve kariyer konularının gündemde olduğu bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Kariyer hayatınızın basamaklarıyla ilgili bir kavşaktan geçiş yapabilirsiniz. Ev ve iş arasındaki dengeyi iyi kurmalısınız. Yer değiştirme, taşınma ve tadilat konularıyla da ilgilenmenizde fayda var. Ortağınız, partneriniz veya eşinizin finansman konularına ilişkin sürpriz gelişmeler yaşamanız da kuvvetle muhtemel.

Uzunca bir süredir rafta bekleyen iş kararlarının da harekete geçmesi an meselesi. Kimi otorite figürleriyle ilişkilerinizde eski defterler her an açılabilir, eski aşkınızla karşılaşabilirsiniz.

24 Şubat-1 Mart 2020 Yengeç burcu yorumları

Hukuki konular, idealiniz, yabancılarla olan ilişkileriniz ve ticaret ana gündem maddenizi oluşturacak. İsim yapmış kişilerle olan ilişkilerinize dikkat etmeli ve desteğe ihtiyacınız olması halinde rahatlıkla destek bulabilecek, olası bir sorun söz konusu olduğunda hızlı bir şekilde çözüm bulabileceksiniz.

Hedef ve isteklerinize giden yolunuzda ilerleyebilmek için uygun bir dönemde olmadığınız aşikar. Geçmiş yaşantınıza göre çok daha fazla adım atacaksınız ancak bu sizi daha da geriye götürecek. Sabırlı olup güzel zamanların geleceğine kendinizi inandırmalısınız.

24 Şubat-1 Mart 2020 Aslan burcu yorumları

Maddi kaynak oluşturma heyecanı yaşıyorsanız Yeni Ay zamanında destekleyici etkilerin altında olmanız kuvvetle muhtemel. Önemli anlaşma, sözleşme ve özellikle de iş-kariyer konularına ilişkin bazı noktalar gündeme gelebilir. Borç, alacak ve verecek konularındaysa eşinizin veya ortağınızın finansal konularıyla ilgili sürpriz gelişmelerin kapıda olması an meselesi.

Finansal kaynak, yaşam dinamikleriniz nasılda o şekilde gelişecek. Öğrenciyseniz burs olabilir, eğer davalarınız varsa nafaka veya tazminat şeklinde olabilir. Kredi arayışındaysanız da krediniz onaylanabilir ve yatırım planlamalarınızı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz.

24 Şubat-1 Mart 2020 Başak burcu yorumları

Yuva, aile, yer değiştirme gibi konularda sürpriz gelişmelerin yaşanması kuvvetle muhtemel. İlişkilerinize ilişkin stresli zamanlarda dikkatli olmalısınız. Evlilik, uzun ilişkileriniz veya ortaklıkla ilgili kalıcı değişimlerin hayata geçirilmesi de gündeminizde yer alabilir. Karşılıklı iyi niyetin kıymetini bilmeli, yaşantınızı çok daha ahenkli ve uyumlu bir hale getirebilirsiniz. İş hayatınızdaki ortaklıklarınız konusunda da yeni gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.

24 Şubat-1 Mart 2020 Akrep burcu yorumları

Aşk ve çocuklarınızla ilgili konular son günlerde ön plana gelmiş durumda. Özel ilişkilerinizde güç, iktidar savaşı bazı zamanlarda zor durumlara düşmenize sebebiyet verebilir. Finansal anlamda sürpriz harcamalar her an başınızı ağrıtabilir. Bu konuda biraz daha tutumlu olmakta fayda var. Yeni ay ile birlikte yaşantınızı daha fazla sorgulayacak ve bu hafta bir aydınlanma yaşayabilirsiniz.

24 Şubat-1 Mart 2020 Yay burcu yorumları

Yuva, aile, yer değiştirme gibi konular sebebiyle kendinizi bu hafta stresli ve baskı altında hissetmeniz kuvvetle muhtemel. İş ve kariyer hayatınızı ilişkilendiren konularda güç çekişmeleri yaşayabilirsiniz. Yeni Ay su grubundan bir burç olan balık burcunda olacağından tesisat problemleri yaşayabilirsiniz.

Yaratıcılık ve yeteneklerinizi ortaya koyabilmek için uygun ortamlara sahip olacaksınız. Günlük yaşantınızda da henüz tanıştığınız insanlarla yol yürümek isteyebilirsiniz.

24 Şubat-1 Mart Oğlak burcu yorumları

Sürpriz seyahat veya gelişmeler gündeminizi meşgul eder olabilir. Seyahatlere gecikmemeye dikkat etmeli, iletişim ağınızı daima güçlendirmeye çalışmalısınız. Edindiğiniz tecrübeleri en uygun iş kanallarında değerlendirmeli ve yaşantınızı bu şekilde ilerletmelisiniz. Kısa yolculuk ve gezilere ilişkin planlarınız varsa da karar almalı ve ne istediğinizi net bir şekilde belirleyip ilerlemelisiniz.

24 Şubat-1 Mart Kova burcu yorumları

Finansal konuların ön planda olduğu bir haftaya giriş yapmak üzeresiniz. Bütçenizin yeni planlar için yeterli olup olmadığını dikkatli bir şekilde incelemeli ve planlamalarınızda buna bağlı kalmalısınız. Gelir-gider dengenizi ne kadar iyi kurarsanız kurun sürpriz harcamalar belinizi bükebilir. Kendinizde hissettiğiniz özdeğer ve verdiğiniz önemi sınayabilecek bazı ortamlar oluşabilir. Bu süreçte kendiniz için de bir şeyler yapmak isteyecek ve bunu en kısa süre içerisinde harekete geçireceksiniz.

24 Şubat-1 Mart Balık burcu yorumları

Fiziksel görünümünüz ve sağlığınızı yakından ilgilendiren konular gündeminizde olacak. Partneriniz veya evli olduğunuz kişiyle stres yaratmaktan ve gerginliklerden uzak kalmanızda fayda var. Sosyal çevrenizde de sonsuz bir uyum içerisindesiniz. Hayatınızda romantizm ve aşk yaşamak için oldukça girişken olacaksınız. Yeni birliktelikler kurmak gibi bir plan yapabilirsiniz.

Son Güncelleme: 24.02.2020 22:26
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