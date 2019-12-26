25 Yıl Evli kalan ev hanımlarına emeklilik var mı? 25 Yıl evliliğe emeklilik haberleri gerçek mi?

Ev hanımlarının 25 sene evli kalarak emekli olması daha önceki dönemler de pek çok defa gündeme gelmişti. Ev hanımlarının emekli olması yeniden gündeme geldi.

Ev Hanımlarına Emeklilik İddiası

Son zamanlar ev hanımlarının emekli olabileceğine dair pek çok iddia ortaya atılmıştı. Ortaya atılan bir iddialarda 25 sene evli kalan kadınların emeklilik hakkı kazanabileceği söyleniyor. Emekliliğin kanun teklifinin meclise verildiği de söylenirken, teklifin meclisten geçmesi halinde kadınların emekli olabileceği iddia edildi.

Uzmanlardan Açıklama Geldi

Geçtiğimiz yıllarda kadınların emekli olma haklarıyla ilgili düzenlemeler meclise sunulmuştu. Fakat bu kanun mecliste onaylanmadı. Bu gelişmelerin ardından konuya dair herhangi bir düzenleme yapılmadı.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 25 yıl evli kalan kadınların emekli olma haberleriyle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Erdursun bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti ve sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.