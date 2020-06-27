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26 Haziran Bim Aktüel Ürünler Kataloğu

26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Fırsatlarla dolu indirimli ürünler tüketiciyi BİM mağazalarında bekliyor. Her hafta cuma günü aktüel ürünleri tüketiciyle buluşturan BİM mağazaları indirimli ürünleri ile dikkatleri çekti. Her ihtiyaca yönelik ürünlerin yer aldığı BİM mağazalarının bu haftaki aktüel ürünleri belli oldu.

27 Haziran 2020 Cumartesi 13:51
26 Haziran Bim Aktüel Ürünler Kataloğu
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Her hafta Cuma günleri indirimli ürünlerle tüketiciyi buluşturan BİM mağazaları 26 Haziran Cuma günü aktüel ürünler katalogunu yayımladı. Her türlü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz BİM mağazalarında bu hafta çeşit çeşit ürün indirime girdi.

26 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloguna göre indirimli ürünler arasında çatal bıçak takımları, ütü, ütü masası ve daha birçok ürün yer alıyor. Teknolojiden kıyafete kadar her ihtiyaca yönelik ürünleri BİM mağazalarında bulabilirsiniz. Cuma günleri aktüel ürünleri tüketici ile buluşturmaya devam eden BİM mağazalarında dilediğiniz ürünü bulabilirsiniz. Gıdadan giyeceğe kadar her türlü ürünü bulabileceğiniz BİM mağazaları bu haftaki indirimli ürünleri ile tüketicinin dikkatini çekmeyi başardı.


İşte 26 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler katalogu:


Son Güncelleme: 27.06.2020 13:51
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