3 Bakanlık KPSS'li ve KPSS'siz 50 memur alımı yapacak!

Devlet Personel Başkanlığı tarafından resmi web sitesi üzerinden yayınlanan ilanlara göre 3 farklı bakanlık için memur personel alımı yapılacağı öğrenildi. KPSS'li ve KPSS puanı şartı olmaksızın yapılacak olan alımlara dair başvuru detayları da adaylar için resmi olarak ilan edildi.

Alım yapacak olan bakanlıkların Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı oldukları öğrenildi. İlgili üç bakanlığın hangi şartlarla alım yapacağı da resmi duyuru ile öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı Hakkında

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın yayımladığı duyuruya göre KPSS ile personel alımı yapılacak. Üniversitelerin Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu ya da Geleneksel Türk Sanatları lisans bölümleri arasından birisinden mezun olma şartı aranıyor. Adaylar denkliğinin yetkili birimler tarafından onaylanmış yurt dışı yüksek öğretim kurumlarının da ilgili bölümlerinden mezun olabilecekler.

Adalet Bakanlığına Mühendis Personel Akımı Hakkında

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Hakkında

Adalet Bakanlığı kadrolarına da 50 mühendis alımı yapılacağı aktarıldı. 2018 KPSS B grubu sınavından P3 puan türü üzerinden en az 60 puan almış olma şartı aranan alımlar için başvurular 27 Ocak'ta başlayacak.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde de uzman yardımcısı kadrosunda görev almak üzere personel alımları gerçekleştirilecek. Kurum farklı kadrolar için alımlar açtı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KADROLARI: